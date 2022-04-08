Велика Британія надасть Україні додаткову військову допомогу на 100 млн фунтів стерлінгів, - Джонсон
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Велика Британія спрямує Україні озброєння загальною вартістю 100 млн фунтів стерлінгів, зокрема ПЗРК Starstreak.
Про це заявив британський прем'єр Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні я можу оголосити, що Велика Британія відправить високоякісну військову техніку вартістю 100 млн фунтів Збройним силам України, зокрема ПЗРК Starstreak, іще 800 протитанкових ракет та високоточні боєприпаси...", - заявив Джонсон під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом.
Джонсон також наголосив на спробах Німеччини знизити залежність від російських викопних видів пального.
"Це нелегко для будь-кого з нас, і я аплодую сильним рішенням уряду Олафа Шольца відсунути Німеччину від російських вуглеводнів", - сказав Джонсон.
Сам Шольц заявив, що Німеччина активно працює, щоб стати незалежною від імпорту нафти з Росії, і, на його думку, це може відбутися вже цього року.
Канцлер Німеччини також вкотре закликав Росію "домовлятися про припинення вогню та вивести усі війська" з України.
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Цікаво. Це не керовані артилерійські снаряди часом?