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Велика Британія надасть Україні додаткову військову допомогу на 100 млн фунтів стерлінгів, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

джонсон

Велика Британія спрямує Україні озброєння загальною вартістю 100 млн фунтів стерлінгів, зокрема ПЗРК Starstreak.

Про це заявив британський прем'єр Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні я можу оголосити, що Велика Британія відправить високоякісну військову техніку вартістю 100 млн фунтів Збройним силам України, зокрема ПЗРК Starstreak, іще 800 протитанкових ракет та високоточні боєприпаси...", - заявив Джонсон під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Джонсон також наголосив на спробах Німеччини знизити залежність від російських викопних видів пального.

"Це нелегко для будь-кого з нас, і я аплодую сильним рішенням уряду Олафа Шольца відсунути Німеччину від російських вуглеводнів", - сказав Джонсон.

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Сам Шольц заявив, що Німеччина активно працює, щоб стати незалежною від імпорту нафти з Росії, і, на його думку, це може відбутися вже цього року.

Канцлер Німеччини також вкотре закликав Росію "домовлятися про припинення вогню та вивести усі війська" з України.

Автор: Володимир Янченко
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08.04.2022 19:15 Відповісти
а що- небудь, що стріляє понад 5 км, ойропа насмілиться надати Україні?
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08.04.2022 19:19 Відповісти
Британці надішлють протикорабельні ракети і контрбатарейні комплекси (далекобійні гармати)
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08.04.2022 19:40 Відповісти
вірю
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08.04.2022 20:27 Відповісти
От, які прем'єри бувають в країнах де люди на виборах думають виключно головою!
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08.04.2022 19:21 Відповісти
та рашке торба кароче)) Союзники последние дни очень зашевелились. Британии конечно огромное спасибо вот они где братья живут.
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08.04.2022 19:31 Відповісти
Джонсон наш Бандера,слава Британії,слава Україні!
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08.04.2022 20:38 Відповісти
"високоточні **********"

Цікаво. Це не керовані артилерійські снаряди часом?
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08.04.2022 20:55 Відповісти
 
 