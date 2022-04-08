Велика Британія надасть Україні додаткову військову допомогу на 100 млн фунтів стерлінгів, - Джонсон

Велика Британія спрямує Україні озброєння загальною вартістю 100 млн фунтів стерлінгів, зокрема ПЗРК Starstreak.

Про це заявив британський прем'єр Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні я можу оголосити, що Велика Британія відправить високоякісну військову техніку вартістю 100 млн фунтів Збройним силам України, зокрема ПЗРК Starstreak, іще 800 протитанкових ракет та високоточні боєприпаси...", - заявив Джонсон під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Джонсон також наголосив на спробах Німеччини знизити залежність від російських викопних видів пального.

"Це нелегко для будь-кого з нас, і я аплодую сильним рішенням уряду Олафа Шольца відсунути Німеччину від російських вуглеводнів", - сказав Джонсон.

Також дивіться: "Ваш президент обвиняется в совершении военных преступлений": Джонсон російською звернувся до громадян РФ. ВIДЕО

Сам Шольц заявив, що Німеччина активно працює, щоб стати незалежною від імпорту нафти з Росії, і, на його думку, це може відбутися вже цього року.

Канцлер Німеччини також вкотре закликав Росію "домовлятися про припинення вогню та вивести усі війська" з України.