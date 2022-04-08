Екснардепа та колишнього кандидата в президенти Ржавського, який підтримував РФ, окупанти застрелили в Бучі
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Його застрелили у власному будинку після того, як Ржавський відмовився налити горілки загарбникам, що зайняли його маєток.
Про це повідомив у фейсбуці журналіст Олександр Швець, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Олександр Ржавський, відомий бізнесмен, колишній народний депутат, кандидат у президенти України під час виборів 1999 року. Ніколи не приховував своїх проросійських поглядів. Категорично не вірив у збройне вторгнення Росії до України. У середині лютого говорив про гуманність росіян: "Хіба сьогодні ми очікуємо на таку ж форму окупації?! Чому РФ не надходила, як фашисти, в анексованому Криму?", - пише Швець про Ржавського.
За даними журналіста, під час окупації загарбники оселилися у великому маєтку екснардепа.
"Ржавський намагався порозумітися. Але одного разу обурився їхньою поведінкою та відмовився наливати горілку. Був одразу жорстоко застрелений. У його ж будинку. На очах людей", - повідомив Швець.
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Пожалел не только водку, но и хлеб с солью. И наверняка цветами не встречал.
Вот ему "единоверцы" этого и не простили.
ЗСУ відпрацювали.
Штирлиц: да вы что! Я русский, русский!
Так погиб полковник Исаев.
"Лапату блінов єтім патріотам"
ЗІ,- про "посмертно" в силі
Справедливо. Каждому воздаётся по его убеждениям и "вере".
Только прискорбно жаль, что из-за их убеждений страдают и умирают непричастные к этому люди.
Футін введи..
ось Фуйло й ввело..
гости накрыли крышкой гроба.
Незважаючи на його політичні погляди, своєю смертю він розділив долю сотень бучанців, яких вбили московицькі агресори.
Царство Небесне загиблим українцям.
П.С. Доля Олександра Ржавського є промовистим прикладом для всіх українських громадян, що перебувають в ілюзіях сподівань братньої любові під проводом Московського Патріархату
..до урюzzкого міра.
Ех, всіх би їх так.
Яка сумна новина (с).