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війна (56913) окупація (5862) вбивство (2869) Буча (498) Швець (9)

Екснардепа та колишнього кандидата в президенти Ржавського, який підтримував РФ, окупанти застрелили в Бучі

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

ржавський

Його застрелили у власному будинку після того, як Ржавський відмовився налити горілки загарбникам, що зайняли його маєток.

Про це повідомив у фейсбуці журналіст Олександр Швець, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Олександр Ржавський, відомий бізнесмен, колишній народний депутат, кандидат у президенти України під час виборів 1999 року. Ніколи не приховував своїх проросійських поглядів. Категорично не вірив у збройне вторгнення Росії до України. У середині лютого говорив про гуманність росіян: "Хіба сьогодні ми очікуємо на таку ж форму окупації?! Чому РФ не надходила, як фашисти, в анексованому Криму?", - пише Швець про Ржавського.

За даними журналіста, під час окупації загарбники оселилися у великому маєтку екснардепа.

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"Ржавський намагався порозумітися. Але одного разу обурився їхньою поведінкою та відмовився наливати горілку. Був одразу жорстоко застрелений. У його ж будинку. На очах людей", - повідомив Швець.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+91
Обожнюю такі історії... Зрадник зустрів окупантів із квітами, а вони його вбили за те що горілки не дав... у Бога ідеальне почуття гумору іноді
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08.04.2022 19:19
+66
Отак починаєш вірити в карму
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08.04.2022 19:12
+65
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08.04.2022 19:16
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Отак починаєш вірити в карму
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08.04.2022 19:12 Відповісти
Обожнюю такі історії... Зрадник зустрів окупантів із квітами, а вони його вбили за те що горілки не дав... у Бога ідеальне почуття гумору іноді
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08.04.2022 19:19 Відповісти
Хай би краще до Петушарія зайшли пожити
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08.04.2022 20:26 Відповісти
Какая, нах, "карма"? Эта ватная тварь всю жизнь занималась решаловом, договорняками, коррупцией и откатами. Жил в шоколаде, обеспечил ворованными миллионами себя, семью, детей и внуков. И умер почти от старости - в 63 года. Это "карма"? В жопу такую "карму"!
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08.04.2022 20:55 Відповісти
водчару с асвабадителями небось не поделил...
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08.04.2022 19:12 Відповісти
Пхахахахаха.
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08.04.2022 19:13 Відповісти
Той випадок коли нагорода знайшла свого героя..
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08.04.2022 19:13 Відповісти
Карма- це вам не жарти.
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08.04.2022 19:13 Відповісти
буває
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08.04.2022 19:13 Відповісти
Сдох кудим,да і уйх с нім
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08.04.2022 19:14 Відповісти
"его жистю погубили руцкий мир и водка" )
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08.04.2022 19:15 Відповісти
Скорее негостеприимное жлобство. ))
Пожалел не только водку, но и хлеб с солью. И наверняка цветами не встречал.
Вот ему "единоверцы" этого и не простили.
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08.04.2022 19:40 Відповісти
гарна компанія буде жиріновському
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08.04.2022 19:15 Відповісти
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08.04.2022 19:16 Відповісти
Одеський бізнесмен Андрій Ставніцер дав наводку на свій дім, де окупанти облаштували собі пункт дислокації.
ЗСУ відпрацювали.
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08.04.2022 19:17 Відповісти
Так і має бути (бо, якщо там окупанти, то це вже не його дім і наводку він дав на окупантів, а якщо ЗСУ відпрацювали гарно, то тепер це його ділянка і дім довидеться відновити, але це буде його дім і його ділянка, дивно, що це треба пояснювати). Можна не наводити, нехай він їм, а ти, як власник, йди за "рассийским ваенным караблем".
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08.04.2022 20:20 Відповісти
Бути прокацапом тепер років 30 буде западло.
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08.04.2022 19:17 Відповісти
думаю всі 300
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08.04.2022 19:22 Відповісти
Ми нещадні до своїх і дуже поблажливі до чужинців. Маємо змінитися.
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08.04.2022 20:49 Відповісти
300
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08.04.2022 19:23 Відповісти
Мюллер: Штирлиц, я знаю кто вы. Вы еврей!
Штирлиц: да вы что! Я русский, русский!
Так погиб полковник Исаев.
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08.04.2022 19:22 Відповісти
Буває....вже не раз так було....уже в Криму насадили по тюрмам особам,особливо зраділим окупантам...к нас була така собі скрепка бузина...
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08.04.2022 19:22 Відповісти
Яка іронія долі...
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08.04.2022 19:23 Відповісти
Земля говном
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08.04.2022 19:24 Відповісти
Ну и шо, Ржавский, помогли тебе твои московиты?»
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08.04.2022 19:26 Відповісти
Руський мір прийшов до нього. Тепер він щасливий.
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08.04.2022 19:26 Відповісти
ПРЕМІЮ ДАРВІНА-В СТУДІЮ !!!
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08.04.2022 19:27 Відповісти
Супер...до нагород цих "патріотів".... Посмертно звичайно
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08.04.2022 19:30 Відповісти
Ні,не так

"Лапату блінов єтім патріотам"

ЗІ,- про "посмертно" в силі
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08.04.2022 19:34 Відповісти
карма она такая)
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08.04.2022 19:32 Відповісти
"Ржавский пытался найти общий язык. Но однажды возмутился их поведением и отказался наливать водку. Был сразу жестоко застрелен. В его же доме. На глазах людей".

Справедливо. Каждому воздаётся по его убеждениям и "вере".
Только прискорбно жаль, что из-за их убеждений страдают и умирают непричастные к этому люди.
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08.04.2022 19:34 Відповісти
Оставляйте дома метиловую водку, если покидаете его.
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08.04.2022 19:34 Відповісти
Гори в аду вместе со своим русским миром, этот мир не щадит даже своих жополизов
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08.04.2022 19:34 Відповісти
Жополизов и предателей не щадит никто. Единожды предав....
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08.04.2022 19:41 Відповісти
Я бы сказал иначе: использованный "презерватив" выбрасывают...
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08.04.2022 21:43 Відповісти
Такая карма, прям ********** дзен. Мечтало сдать Украину, а сдохло за водку.
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08.04.2022 19:38 Відповісти
менше нам роботи
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08.04.2022 19:39 Відповісти
прохав
Футін введи..
ось Фуйло й ввело..
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08.04.2022 19:40 Відповісти
Награда нашла героя. Вместе того чтобы призивать русню, изучал бы повадки советских солдатов в оккупированных странах. И повадки русского глубинного.
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08.04.2022 19:41 Відповісти
Есть Бог на свете! А мертвечука с его бандой, ***** тоже отправил на концерт ансамбля александрова, с кобздохом и задрочного?
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08.04.2022 19:42 Відповісти
Вот это вот конечно показательно: "… обурився їхньою поведінкою та відмовився наливати горілку. Був одразу жорстоко застрелений …" - то есть этот любитель московии на самом деле был наивным украинским либералом и верил в силу слова и аргументов. Сколько щас таких тупиц обретают новое понимание рассеи и их "культуры"?
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08.04.2022 19:46 Відповісти
надо было жену свою под них положить - глядишь и мидаль бы руzzкую получил!)
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08.04.2022 19:47 Відповісти
от ржака. повеселили.
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08.04.2022 19:49 Відповісти
Зловонным гостям не накрыли поляну встречи , поддерживавшего хозяина РФ в ответ
гости накрыли крышкой гроба.
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08.04.2022 19:49 Відповісти
Рузькій мір знайшов свого шанувальника . Сповна.
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08.04.2022 19:56 Відповісти
Він вважав росіян братнім народом, а вони поставилися до нього як до українця, просто взяли і вбили.
Незважаючи на його політичні погляди, своєю смертю він розділив долю сотень бучанців, яких вбили московицькі агресори.
Царство Небесне загиблим українцям.
П.С. Доля Олександра Ржавського є промовистим прикладом для всіх українських громадян, що перебувають в ілюзіях сподівань братньої любові під проводом Московського Патріархату
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08.04.2022 20:24 Відповісти
Написано- Но однажды возмутился и его застрелили. То есть наливал, наливал, застолье ,песТни с асвабадителями, но однажды вдруг сработала жаба. Результат мы прочитали. Челядь осталась бухать с асфабадителями уже без хозяина.
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08.04.2022 20:34 Відповісти
Снова водка винувата в кацапских разборках, ну зато теперь может на концерт Кобздона сходить по старой памяти
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08.04.2022 20:37 Відповісти
Погорєл за любофь..
..до урюzzкого міра.

Ех, всіх би їх так.
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08.04.2022 20:51 Відповісти
А чого ж не налляв =водкі= "асвабадітєлям" ?
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08.04.2022 20:56 Відповісти
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08.04.2022 21:01 Відповісти
Ну какбэ - вот...
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08.04.2022 21:30 Відповісти
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08.04.2022 21:55 Відповісти

Яка сумна новина (с).
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08.04.2022 22:32 Відповісти
Його родичі ще компенсацїї будуть вимагати, бо втратили годувальника і майно.
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08.04.2022 23:10 Відповісти
Лицо явного трезвенника. На нервах все выпил сам, освободителям ничего не осталось, ну и убили алкаши со злости
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09.04.2022 03:16 Відповісти
 
 