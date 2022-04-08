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продукти (392) підвищення цін (29)

Через війну в Україні ціни на продукти рекордно зростають в усьому світі, – FAO

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном Війна в Україні

продукти

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) повідомляє, що через війну в Україні у світі ціни на продукти харчування історично зростають.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NOS.

"За останні 32 роки світові ціни на продукти харчування не були такими високими, як у березні, повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO). Війна в Україні є однією з основних причин зростання. І Україна, і Росія є важливими експортерами зерна", – сказано в повідомленні.

Як зазначається, сплеск цін на продукти харчування найбільше відчувається в бідних країнах. Через вторгнення Росії в Україну зросли витрати на основні продукти харчування, зокрема хліб.

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Індекс, за яким FAO вимірює ціни на багато товарів, зріс на 13% у березні порівняно з лютим. Особливо подорожчали зернові (+17%) через війну в Україні.

Олія подорожчала майже на 25%. Україна є провідним світовим експортером соняшникової олії.

Раніше у FAO заявляли, що світові ціни на продукти харчування та корми можуть зрости на 20% внаслідок війни в Україні.
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Скупий платить двічі
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08.04.2022 19:21 Відповісти
Ми дуже!!! занепокоєні. Можете хавать москальський газ, без нього ну ніяк... Він цінніший за хліб і життя наших дітей...Зберіть своє безхребетне ООН і погрозіть раші пальчиком, але не сильно, бо вона образиться. А ні, не образиться, накладе вето в радбезі...
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08.04.2022 19:22 Відповісти
А чому це? З яких причин? Хто винен? Е багато питаннь-що їсти?
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08.04.2022 19:32 Відповісти
Ну да, в таких вопросах ООН - ого-го, очень категорична. "Голод осудить и расстрелять!"
А как до настоящих проблем доходит, так сразу сдувается и что-то мямлит про озабоченности и обеспокоенности.
В ООН причинно-следственная связь отбита наглухо, на протяжении уже 20-ти лет, как минимум.
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08.04.2022 19:51 Відповісти
Якщо мешканці багатих країн (особливо США) перестануть викидати безліч їжі, то голоду не буде ніде. А якщо відмовляться від перевезення своїх жирних дуп на здоровенних пікапах та позашляховиках, то не доведеться шукати нафту на заміну кацапській.
Як українцям та іншим постсовковим недокраїнам треба викинути з голови совок, так американцям треба позбутися ідіотизмів марнотратства часів рейгана та нинішніх гасел недоумка трампа.
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08.04.2022 21:00 Відповісти
Мешканці США заробили власною працею на свої пікапи. Мають право їздити. Чиї "айфони", "ком'ютери" ми використовуємо? Хто все це розробляв, впроваджував, га? Голод панує, передусім - в найбільш корумпованих країнах, в найменш освічених, там, де найбільших прошарок усіляких дармоїдів, що нічого не вміють, окрім "справедливо розподіляти народне добро". Ми це вже бачили, на власний досвід, в одній "чудовій країні".
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09.04.2022 00:01 Відповісти
Я можу купити пікап, але купив електромобіль, можу дозволити харчуватися в ресторанах, але готую сам вдома майже без харчових відходів, усе освітлення на світлодіодах, витрати води - 3м.куб на місяць, сортую сміття. Всього цього, я можу дозволити собі не робити, але я керуюсь принципами збереження ресурсів для майбутніх поколінь, а не тупорилим "маю право на все насрати, бо в мене є на це бабло"!
Я не використовую айфони, бо мені не потрібне китайське лайно за неадекватною ціною. Усі високі технології створені на основі винаходів цивілізованого світу, куди входить не лише Америка.

Звісно, корупція - це першопричина усіх проблем бананових республік типу нашої, але йдеться про дефіцит їжі для усього населення планети, який можна легко подолати, якщо де-які суспільства відмовляться від ідеології потреблядства. Все те ж саме стосується інших ресурсів, які рано чи пізно (а на справді ще вчора) доведеться раціонально використовувати. Так краще почати вже зараз, тим більш, що це призведе до послаблення бензоколонок, які будують свою агресивну політику саме на продажу ресурсів.
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09.04.2022 11:43 Відповісти
Не через війну в України, а через агресію Росії проти України. Пишіть заголовки вірно.
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08.04.2022 23:57 Відповісти
 
 