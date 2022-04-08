Через війну в Україні ціни на продукти рекордно зростають в усьому світі, – FAO

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) повідомляє, що через війну в Україні у світі ціни на продукти харчування історично зростають.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NOS.

"За останні 32 роки світові ціни на продукти харчування не були такими високими, як у березні, повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO). Війна в Україні є однією з основних причин зростання. І Україна, і Росія є важливими експортерами зерна", – сказано в повідомленні.

Як зазначається, сплеск цін на продукти харчування найбільше відчувається в бідних країнах. Через вторгнення Росії в Україну зросли витрати на основні продукти харчування, зокрема хліб.

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Індекс, за яким FAO вимірює ціни на багато товарів, зріс на 13% у березні порівняно з лютим. Особливо подорожчали зернові (+17%) через війну в Україні.

Олія подорожчала майже на 25%. Україна є провідним світовим експортером соняшникової олії.

Раніше у FAO заявляли, що світові ціни на продукти харчування та корми можуть зрости на 20% внаслідок війни в Україні.