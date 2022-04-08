Через війну в Україні ціни на продукти рекордно зростають в усьому світі, – FAO
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Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) повідомляє, що через війну в Україні у світі ціни на продукти харчування історично зростають.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NOS.
"За останні 32 роки світові ціни на продукти харчування не були такими високими, як у березні, повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO). Війна в Україні є однією з основних причин зростання. І Україна, і Росія є важливими експортерами зерна", – сказано в повідомленні.
Як зазначається, сплеск цін на продукти харчування найбільше відчувається в бідних країнах. Через вторгнення Росії в Україну зросли витрати на основні продукти харчування, зокрема хліб.
Індекс, за яким FAO вимірює ціни на багато товарів, зріс на 13% у березні порівняно з лютим. Особливо подорожчали зернові (+17%) через війну в Україні.
Олія подорожчала майже на 25%. Україна є провідним світовим експортером соняшникової олії.
Раніше у FAO заявляли, що світові ціни на продукти харчування та корми можуть зрости на 20% внаслідок війни в Україні.
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А как до настоящих проблем доходит, так сразу сдувается и что-то мямлит про озабоченности и обеспокоенности.
В ООН причинно-следственная связь отбита наглухо, на протяжении уже 20-ти лет, как минимум.
Як українцям та іншим постсовковим недокраїнам треба викинути з голови совок, так американцям треба позбутися ідіотизмів марнотратства часів рейгана та нинішніх гасел недоумка трампа.
Я не використовую айфони, бо мені не потрібне китайське лайно за неадекватною ціною. Усі високі технології створені на основі винаходів цивілізованого світу, куди входить не лише Америка.
Звісно, корупція - це першопричина усіх проблем бананових республік типу нашої, але йдеться про дефіцит їжі для усього населення планети, який можна легко подолати, якщо де-які суспільства відмовляться від ідеології потреблядства. Все те ж саме стосується інших ресурсів, які рано чи пізно (а на справді ще вчора) доведеться раціонально використовувати. Так краще почати вже зараз, тим більш, що це призведе до послаблення бензоколонок, які будують свою агресивну політику саме на продажу ресурсів.