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Рашисти на Київщині натовпом ґвалтували дітей на очах у батьків, 14-річна дівчинка завагітніла, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зґвалтування

Російські окупанти на Київщині ґвалтували дітей та жінок.

Про це у Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Рівень жорстокості армії терористів та катів РФ не знає меж – зґвалтовані діти… Дівчинка, 14 років, зґвалтована 5 чоловіками-окупантами. Зараз вагітна. Буча. Хлопчик, 11 років, зґвалтований на очах у мами - її прив’язали до стільця, щоб дивилася. Буча. Жінка 20 років, зґвалтування трьома окупантами відразу у всі можливі місця. Ірпінь", - йдеться в повідомленні.

"Немає такого місця ні на землі, ні в пеклі, де рашистські злочинці зможуть сховатися від розплати!", - наголосила омбудсмен.

Денісова нагадала, що зґвалтування суворо заборонені статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

Вона звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів РФ в Україні.

Також читайте: 16-річну вагітну дівчину та 78-річну бабусю зґвалтували рашисти на Херсонщині, - Вілкул

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+45
То яка може наступити розплата для цих покидьків? Окрім кулі в голову-ніякої. ООН,ОБСЄ..це все несерйозно нажаль. І як персоналізуєш конкретного гвалтівника? Просто всіх кацапів вбивати,та і все. Чим більше -тим краще.
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08.04.2022 19:18
+43
твари,твари,твари!!!!
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08.04.2022 19:14
+43
провірте - "твари" такого в природі не роблять ( хижаки "вбивають" тільки для виживання ( поїсти) - це у них заложено на генетичному ....) .... а то кацапо виродки - орки ...
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08.04.2022 19:18
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твари,твари,твари!!!!
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08.04.2022 19:14 Відповісти
провірте - "твари" такого в природі не роблять ( хижаки "вбивають" тільки для виживання ( поїсти) - це у них заложено на генетичному ....) .... а то кацапо виродки - орки ...
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08.04.2022 19:18 Відповісти
Не ТВАРИ а П Е С И Г О Л О В Ц І
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08.04.2022 19:21 Відповісти
Більше того, ніколи і ніким, не було зафіксовано, щоб тварина вбила тварину, свого виду, для забави!!! Так, що кацапи це навідь не тварини - це щось потойбічне.
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08.04.2022 20:07 Відповісти
Роблять, ще й як роблять.
Ви просто мало знаєте про тварин. Наприклад - коли новий самець захоплює прайд - першою справою, яку він робить - це знищує всіх левенят, а другою - покриває всіх левиць.
Вовк взагалі може з'їсти своїх власних вовченят - тому вовчиці часто виганяють вовків з логова перед родами і так далі.
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08.04.2022 21:29 Відповісти
ну так - я завжди знаю що я не все знаю ))) та розумію))))- але найбільше як на мене сішними видаються ті, які "все знають та розуміють" - і як правило нічого не роблять ....- а про левів та вовків це відомо всім мало мальським гомосапіенсам - і в "живій природі" е виключення....
"Вовк взагалі може з'їсти своїх власних вовченят -"- ключове може ....- але не завжди , так як е випадки коли беруть під опіку виплодки із чужих зграй коли там гине чи альфа- самецб чи головна ворвчиця..., та і таке як міжвидові нехтуючи своїм життям спасають інших...- і це просто звірі ....- а кацапо орки це просто створіння...гидото створіння...
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10.04.2022 10:54 Відповісти
Всі існуючі терміни (фашизм, нацизм, ксенофобія), розмивають сутність явища, ба більш, їх "дзеркально" використовує росія у інформаційній війні, намагаючись "перекричати" свідчення своїх злочинів.
Напевно, прийшов час перейти на єдину назву для цього явища - РАШИЗМ, або ж використовувати існуючий, який вживав Джохар Дудаєв - "РУСИЗМ"
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08.04.2022 19:40 Відповісти
Мрази!!!!
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08.04.2022 19:16 Відповісти
у ******** мовах світу ще не видумали таких слів, щоб харектирузували повдінку парашинців під час окупації Неньки
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08.04.2022 19:49 Відповісти
матючні не вистачає таке читати
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08.04.2022 19:16 Відповісти
То яка може наступити розплата для цих покидьків? Окрім кулі в голову-ніякої. ООН,ОБСЄ..це все несерйозно нажаль. І як персоналізуєш конкретного гвалтівника? Просто всіх кацапів вбивати,та і все. Чим більше -тим краще.
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08.04.2022 19:18 Відповісти
відрізати яйця і відрубувати руки, нехай просять милостиню в переходах, поки не здохнуть, *****
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08.04.2022 19:20 Відповісти
Досить звалашити а руки рубати не треба. Коли усвідомить що він уже ВОНО то сам повіситься
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08.04.2022 19:54 Відповісти
Ні, нехай до кінця своїх днів буде ВОНО і юез рук... Нехай всім розказує хто його так і головне за що...
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08.04.2022 22:00 Відповісти
куля в голову - замʼягко
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08.04.2022 19:49 Відповісти
Ми ж не покидьки...
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08.04.2022 21:14 Відповісти
******* їх кацапський гнилозубий рот
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08.04.2022 19:18 Відповісти
макрон та інша європейська наволочь ще занепокоені?
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08.04.2022 19:19 Відповісти
Надеюсь, в Украине она сможет сделать аборт. У нас бы като-террористы начали рассказывать, что она должна примириться и полюбить ребёнка, потому что он "ни в чём не виноват".
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08.04.2022 19:20 Відповісти
Что значит полюбить ребенка? Не мне судить, но мне кажется, нужно сделать аборт. Я могу ошибаться конечно.
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08.04.2022 19:30 Відповісти
Ніякого аборту не треба. На ранніх стадіях вагітності можна перервати таблетками, гінекологи знають.
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08.04.2022 20:23 Відповісти
Що тут коментувати...
Чи є ненависть до каців ? Ні. Вони навіть на це не заслуговують.
Лишилось тверде переконання, що ту триздоту треба нищити у будь-який спосіб. Всю їхню країну.
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08.04.2022 19:21 Відповісти
отвели войска? показали слабину? починили дикарям пункт пропуска?

получите, распишитесь.
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08.04.2022 19:22 Відповісти
Треба друкувати багатотомну Книгу Геноциду українців від геноциду Києва Боголюбським і дотепер.
Книга Геноциду українців повинна бути в кожному державному закладі України - школах, універах, держустановах.
Треба вказувати там всі без виключення найзвірячіші акти геноциду кацапів.
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08.04.2022 19:22 Відповісти
ОТО коли Ющенко підняв питання ГОЛОДОМОРУ то Латвія відразу попросила вибачення за дії співгромадян. А БОГОВИБРАНІ ОБРІЗАНІ(А тоді вони були при воладі) вчинили рейвах за дії своїх одноплемінників---ОНІ НЄ ПРІДЄЛАХ
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08.04.2022 19:57 Відповісти
які перемовини?
з ким?
зі скаженими звірями не перемовляються.
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08.04.2022 19:23 Відповісти
І скільки ви, *****, будете констатувати подібні факти?!
Коли, ****, почнете говорити про те, де були ви, влада, коли треба було діяти, щоб це все упередити?!
До шашликів готувались?!
Ій богу, хочеться взяти цих «глашатаів» за барки і ******* об стіну! Сильно!
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08.04.2022 19:25 Відповісти
Почему некоторые уже в 7 часов утра, например, выехали из Бучи проехали Киев и покидали киевскую область? Потому что хотели свалить.
Некоторые сознательно остались. Почему ? Потому что хотели поубивать москальню, если возьмут город. Понятно, что даже попадаться на глаза москальне в данном случае нельзя - вдруг заподозрят что ты "не мирняк", и застрелят, если призовного возраста да или просто так "по приколу" (что и происходило)

Почему остались другие, которые и москальню то не сильно могли/хотели пострелять? Пулю в затылок получить? Быть изнасилованным? Ну ок...

З.Ы. Если хочешь выехать, то 5 минут на сборы и выход. 5 минут, от момента как открыл глаза, до выхода из парадной двери. 10 минут - это уже много. А тут сидели несколько суток...
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08.04.2022 19:42 Відповісти
Т.Е. виноватьі жертвьі, что вовремя не сбежали из дому куда то в лес, на край света??
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08.04.2022 20:25 Відповісти
Може тому не виїхали, що ніхто не думав, що над мирними людьми будуть робити такі звірства, які в голові психічно здорової людини не вкладаються. Це вже зараз заднім числом всі такі розумні. А до того навіть влада не попереджала, щоб виїхали хоч би з дітьми.

Влада України чудово знала про те, коли саме відбудеться повномасштабне вторгнення РФ, але не стали попереджати українців через те, що сталася б масова паніка. Розповідати українцям за війну не можна було лише через те, що вони б перекрили всі дороги і почали масово тікати з країни. Таку заяву зробив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.
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08.04.2022 20:32 Відповісти
Так вон даже Бутусов обьявлял 24.02 еще в пол десятого утра, что русня идет по всем направлениям.

https://censor.net/ru/news/3318589/armiya_rf_vedet_nazemnoe_nastuplenie_v_harkovskoyi_hersonskoyi_chernigovskoyi_sumskoyi_luganskoyi_donetskoyi

Ну не знаю, расторопней надо быть...
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08.04.2022 22:15 Відповісти
Тому що пан Арестович сказав шо усьо норм - не парьтесь.
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08.04.2022 22:26 Відповісти
Дітей.. тут слів нема. Як їй зробити аборт? Того здоров'я потім не буде. Як і після родів. Ні фізичного, ні морального.
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08.04.2022 19:25 Відповісти
Думаю на такій ранній стадії, можна майже без ризиків для фізичного здоров'я. А ось психологічне здоров'я вже не повернеш. Це не люди, їх потрібно жорстоко катувати і потім дуже жорстоко вбивати, альтернативи немає.
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08.04.2022 19:32 Відповісти
Ми не тварюки, просто вбивати...
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08.04.2022 21:18 Відповісти
Еее ні, вони будуть благати про смерть . Смерть надто легко, я би з ними такі речі витворяв, але на жаль ЄС би на це не закрив очі.
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08.04.2022 21:26 Відповісти
Росіяни не люди . Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для цивілізації , для світу людей . Хороший кацап - вбитий кацап . Людство повинно це зрозуміти якнайшвидше .
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08.04.2022 19:32 Відповісти
понимаю что 14 лет но нужно делать аборт. А орков перестать брать в плен. Девченке испортили всю жизнь.
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08.04.2022 19:34 Відповісти
Це не зовсім аборт навіть буде, якщо менше місяця. Але дівчинці психіку зламали...
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08.04.2022 21:32 Відповісти
Нащо,нащо з ними сідаєте за стіл перемовин?
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08.04.2022 19:35 Відповісти
А ось Севгіль Мусаєва з Української правди пише у своїй статті що росіяни злочини скоюють спеціально щоб українці озвіріли та це побачила Європа. І, ймовірно, перестала б нас спонсорувати. Себто, Севгіль пропонує нам не реагувати на звірства із сторони кацапів та ковтаючи сльози годувати полонених цукерками. І звісно не вживати до цивільного російського населення ніяких дій. Не бомбити, не обстрілювати ракетами цілі на кацапії бо можуть загинути цивільні. Ну і багато що вона понаписала на цю тему. Як вам такий посил?
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08.04.2022 19:37 Відповісти
Логика в этом есть.
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08.04.2022 19:44 Відповісти
Что за галиматья? Украина - цивилизованная европейская страна и само собой, она не собирается обстреливать кацапский биомусор или травить их дустом, как тараканов. Украина действует строго в рамках закона. А если кацапы вдруг начнут вымирать, вылетать из окон, вешаться, попадать в ДТП или травиться - так это их боженька накажет.
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08.04.2022 19:46 Відповісти
Якась маячня... (( Звісно, до полонених ставитися треба згідно з конвенціями, й наказів в полон не брати віддавати не можна...

Але кожен військовослужбовець питання взяття в полон вирішує самостійно виходячи з реалій бойової обстановки...)
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08.04.2022 21:23 Відповісти
Мусаєва з огляду на її заяви - прорашитський троль.
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08.04.2022 23:55 Відповісти
Чмырят, падаль зеленая, только таких как ты и твоего "боха" гринпоца оманского боневтика. Поэтому идешь , тварь, на хер вслед за кораблем, вместе с твоей шмарклей.

Да и пишут тут о совсем другом. А ботам методичка в сраке жмет, нужно и тут приплести Пороха.
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08.04.2022 20:09 Відповісти
росіяни це тварюки. але подумайте будь ласка ще за одних тварюк,які заборонили простим людям мати зброю для самозахисту,щоб кожен міг захистити своє життя і житло. вони казали що украінці перестріляють один одного,а насправді боялися щоб украінці не використали зброю проти них,бо вони постійно крадуть і брешуть,крадуть і брешуть,а нас вважають за дебілів.Якби ці уроди роздали населенню зброю,то кожна хата,кожен кущик сталиб для окупантів фортецею і вони обходилиб міста десятою дорогою.А так страждають невинні люди,які повірили що війни не буде і ми всі поїдемо на шашлики. тай до цих пір крадуть і брешуть,і вирішують свої меркантильні питання,а бідолашний народ страждає,терпить,вірить і надіється.
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08.04.2022 19:44 Відповісти
Мене не беруть ні в зсу ні тер об. Я одразу повідомив що буду займатись розчленуванням підранків та знімати це на телефон з викладенням на рашистських форумах. Особливо після інформації про згвалтування діток... в мене абсолютно спокійне без ємоціональне бажання різати полоненого або раненого окупанта, різати і присипати сіллю, потім нашатирчику і знову до роботи, аж поки від шоку не сдохне. Виколювати очі і заганяти сірники під нігті. ... уява багата. Підскажіть будьласка... це щось з моєю психікою не те чи це патріотизм і жага помсти?
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08.04.2022 19:49 Відповісти
Ви просто гуманіст, рані сіллю. А соляною кислотою не пробували?
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08.04.2022 20:07 Відповісти
Панэ Богданэ,соль сейчас в дифицыте,во всяком случаи у нас в Одесе,но Вы мыслите в правильном направлении...
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08.04.2022 20:20 Відповісти
не берут после того как ты это сообщил? Бро все так хотят делать. Просто если так делать то со временем солдаты и приказы перестанут исполнять. Захотел сейчас пошел в атаку, захотел потом.
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08.04.2022 20:27 Відповісти
вам можна як біженець проникнути на тер. рф І ТАМ УЖЕ відпочити ну і відео присилайте. Головне, ціли повині бути військовими об'єктами, не поспішайте викладувати відео поки ви там, і вивчіть теорію на пам'ять як біблію. Бажаю заслужити ордена.
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08.04.2022 20:34 Відповісти
А я считаю что полноценный ответ за зверства и преступления, это только смерти русских гражданских и детей, где то в москве, разрушенные дома. Нам же людей никто не вернет, что толку от того что убить или посадить каких то солдатов, или от репараций, или от простого мирного завершения без ответа русских. Выходит что пострадали только мы, а у них будут расти личинки, и счасливо жить, а украинские дети в земле разлагаться. Нексколько взрывов в московских детских садиках, вот это ответ за преступления. Теперь понимаешь Доку Умарова.
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08.04.2022 21:20 Відповісти
а взагалі то ,росію,тобто населення,треба знищити повністю,всіх до останнього,спалити і попіл відправити ракетами в космос щоб землю не отруіти.
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08.04.2022 19:50 Відповісти
Словами горю не поможеш, залишим це психологам, а нам залишається тільки кривава помста.
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08.04.2022 19:52 Відповісти
Навіщо ви все це пишете? Хочете показати наскільки наша армія не здатна виконувати свою роботу? Проти нас, на секундочку, друга за чисельністю армія світу. Нам би ніяких грошей не вистачило оборонятись від них. Маємо що маємо.
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08.04.2022 20:30 Відповісти
А причому тут армія? Армія зробила свою роботу і вигнала окупантів. Просто країною керують гниди, яким насрати на громадян держави.
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08.04.2022 20:36 Відповісти
різати по маленькому шматочку підарів
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08.04.2022 20:31 Відповісти
По перше треба вбивати, повинен бути культ вбивства каZапа, ніякого полону, тільки смерть рашиста. Ви ж розумієте чому чеченці різали москалів? Я з 1996 року казав що москаль це не людина але вся бидлота та шароварники казали що це не може бути, Самашки, Чернокозово від ціх назвали волосся дибки. Але більшість українців не вірили в жорстокість московітів, вони не вірили в катування чеченців наприклад нохчи мот (чеченська мова) брали цвяхи пробивали язика до столу... вбити москаля це порятунок життя
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08.04.2022 20:33 Відповісти
рашисти доїхали від кордону булорусі до Бучі мінімум за один день, а це більше 150 км і не зустріли спротиву. У мене питання до тих довпойопів, які голосували за зелених клоунів, вам ***** нормально сьогодні буде спатись прочитавши цю статтю про массові гвалтування дітей?!! Це ви тварюки вибрали кондомів, які планували здати країну куйлу за один день! ****, три місяці країни НАТО попереджали ваших тупоголових квартальних імбицилів, що буде війна, готуйтеся! А вони, **** ржали із попереджень західних партнерів, грабували бюджет і розважалися за рахунок платників податків! Тому тупоголові свідки 73%, кров, біль, сльози, смерті в Бучі - це ваш вибір у квітні 2019-го. Ви зробили це вмєстє!
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08.04.2022 20:34 Відповісти
Їм нормально спати.
Так само як і тим хто замість Чорновола в 1991 вибрав комуняк і Кравчука.
Так само як і тим хто яника обирав.
Вони потім все одно скажуть що "ми за нєво не галасавалі". Власні помилки у нас не прийнято визнавати, так само як і робити висновки
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08.04.2022 20:41 Відповісти
завжди ставлю кравчука в початок тієї історії, що привела до сьогодення. він не перейшов однозначно на бік народу і розбудови повного суверенітету країни. знаходячись при владі на момент розпаду совка, він не почав безповоротно рвати зв'язки з парашею, як це зробили тоді перші секретарі цк республік в країнах балтії. "сидіння на двох стільцях", яке він започаткував й привело не до мирного отримання реальної незалежності в той час, а до кривавого виборювання свободи сьогодні.
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10.04.2022 17:07 Відповісти
Вы уже в ЗСУ или по состоянию здоровья не подходите? Зачем сеять ненависть внутри страны, которая и так истекает кровью?
Дай нам Бог сил все это преодолеть, после войны будем разбираться кто в чем виноват.
Гетьман фабрики закрыл, но ботам платит исправно.
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08.04.2022 20:45 Відповісти
Всім полоненим росіян одразу відрізати яйця і висилати родичам
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08.04.2022 20:38 Відповісти
Берегите своих женщин и детей-не оставляйте в оккупации.
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08.04.2022 20:40 Відповісти
россия - страна **********!
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08.04.2022 21:01 Відповісти
Все це частина руцкіх скрєп, які вони проявили ще під час другої світової, але у тисячі разів більших масштабах.
Але тим самим окупантам в Україні стоять безліч пам'ятників, а влада кожного року поздоровляє сталінських вилупків, які ще не здохли з дньом пабєди...
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08.04.2022 21:04 Відповісти
Денісова нагадала, що зґвалтування суворо заборонені статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3332537

Дура ****, та зґвалтування взагалі кримінальний злочин!
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08.04.2022 21:06 Відповісти
І що? Кацапи клали *** на усі можливі закони
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08.04.2022 23:08 Відповісти
 
 