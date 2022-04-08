Рашисти на Київщині натовпом ґвалтували дітей на очах у батьків, 14-річна дівчинка завагітніла, - Денісова

Російські окупанти на Київщині ґвалтували дітей та жінок.

Про це у Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Рівень жорстокості армії терористів та катів РФ не знає меж – зґвалтовані діти… Дівчинка, 14 років, зґвалтована 5 чоловіками-окупантами. Зараз вагітна. Буча. Хлопчик, 11 років, зґвалтований на очах у мами - її прив’язали до стільця, щоб дивилася. Буча. Жінка 20 років, зґвалтування трьома окупантами відразу у всі можливі місця. Ірпінь", - йдеться в повідомленні.

"Немає такого місця ні на землі, ні в пеклі, де рашистські злочинці зможуть сховатися від розплати!", - наголосила омбудсмен.

Денісова нагадала, що зґвалтування суворо заборонені статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

Вона звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів РФ в Україні.

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