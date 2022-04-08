Рашисти на Київщині натовпом ґвалтували дітей на очах у батьків, 14-річна дівчинка завагітніла, - Денісова
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти на Київщині ґвалтували дітей та жінок.
Про це у Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
"Рівень жорстокості армії терористів та катів РФ не знає меж – зґвалтовані діти… Дівчинка, 14 років, зґвалтована 5 чоловіками-окупантами. Зараз вагітна. Буча. Хлопчик, 11 років, зґвалтований на очах у мами - її прив’язали до стільця, щоб дивилася. Буча. Жінка 20 років, зґвалтування трьома окупантами відразу у всі можливі місця. Ірпінь", - йдеться в повідомленні.
"Немає такого місця ні на землі, ні в пеклі, де рашистські злочинці зможуть сховатися від розплати!", - наголосила омбудсмен.
Денісова нагадала, що зґвалтування суворо заборонені статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.
Вона звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів РФ в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Ви просто мало знаєте про тварин. Наприклад - коли новий самець захоплює прайд - першою справою, яку він робить - це знищує всіх левенят, а другою - покриває всіх левиць.
Вовк взагалі може з'їсти своїх власних вовченят - тому вовчиці часто виганяють вовків з логова перед родами і так далі.
"Вовк взагалі може з'їсти своїх власних вовченят -"- ключове може ....- але не завжди , так як е випадки коли беруть під опіку виплодки із чужих зграй коли там гине чи альфа- самецб чи головна ворвчиця..., та і таке як міжвидові нехтуючи своїм життям спасають інших...- і це просто звірі ....- а кацапо орки це просто створіння...гидото створіння...
Напевно, прийшов час перейти на єдину назву для цього явища - РАШИЗМ, або ж використовувати існуючий, який вживав Джохар Дудаєв - "РУСИЗМ"
Чи є ненависть до каців ? Ні. Вони навіть на це не заслуговують.
Лишилось тверде переконання, що ту триздоту треба нищити у будь-який спосіб. Всю їхню країну.
получите, распишитесь.
Книга Геноциду українців повинна бути в кожному державному закладі України - школах, універах, держустановах.
Треба вказувати там всі без виключення найзвірячіші акти геноциду кацапів.
з ким?
зі скаженими звірями не перемовляються.
Коли, ****, почнете говорити про те, де були ви, влада, коли треба було діяти, щоб це все упередити?!
До шашликів готувались?!
Ій богу, хочеться взяти цих «глашатаів» за барки і ******* об стіну! Сильно!
Некоторые сознательно остались. Почему ? Потому что хотели поубивать москальню, если возьмут город. Понятно, что даже попадаться на глаза москальне в данном случае нельзя - вдруг заподозрят что ты "не мирняк", и застрелят, если призовного возраста да или просто так "по приколу" (что и происходило)
Почему остались другие, которые и москальню то не сильно могли/хотели пострелять? Пулю в затылок получить? Быть изнасилованным? Ну ок...
З.Ы. Если хочешь выехать, то 5 минут на сборы и выход. 5 минут, от момента как открыл глаза, до выхода из парадной двери. 10 минут - это уже много. А тут сидели несколько суток...
Влада України чудово знала про те, коли саме відбудеться повномасштабне вторгнення РФ, але не стали попереджати українців через те, що сталася б масова паніка. Розповідати українцям за війну не можна було лише через те, що вони б перекрили всі дороги і почали масово тікати з країни. Таку заяву зробив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.
https://censor.net/ru/news/3318589/armiya_rf_vedet_nazemnoe_nastuplenie_v_harkovskoyi_hersonskoyi_chernigovskoyi_sumskoyi_luganskoyi_donetskoyi
Ну не знаю, расторопней надо быть...
Але кожен військовослужбовець питання взяття в полон вирішує самостійно виходячи з реалій бойової обстановки...)
Да и пишут тут о совсем другом. А ботам методичка в сраке жмет, нужно и тут приплести Пороха.
Так само як і тим хто замість Чорновола в 1991 вибрав комуняк і Кравчука.
Так само як і тим хто яника обирав.
Вони потім все одно скажуть що "ми за нєво не галасавалі". Власні помилки у нас не прийнято визнавати, так само як і робити висновки
Дай нам Бог сил все это преодолеть, после войны будем разбираться кто в чем виноват.
Гетьман фабрики закрыл, но ботам платит исправно.
Але тим самим окупантам в Україні стоять безліч пам'ятників, а влада кожного року поздоровляє сталінських вилупків, які ще не здохли з дньом пабєди...
Дура ****, та зґвалтування взагалі кримінальний злочин!