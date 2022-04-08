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Ваша боротьба - це й наша боротьба, - президентка Єврокомісії фон дер Ляєн у Бучі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала відвідини Бучі на початку свого візиту в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ про це вона написала у твіттері.

Президентка зазначила: "Важливо було розпочати мій візит з Бучі. Адже в Бучі знищили нашу людяність. Моє послання до українців: Ті, хто скоїв ці звірства, будуть притягнуті до відповідальності. Ваша боротьба - це й наша боротьба. Я сьогодні в Києві, щоб сказати вам: Європа на вашому боці". 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Президент Єврокомісії фон дер Ляйєн, керівник дипломатії ЄС Боррель та прем'єр Словаччини Геґер відвідали Бучу. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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08.04.2022 19:45 Відповісти
Псу Патрону насцять на всі ці міни.
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08.04.2022 20:04 Відповісти
Справжній Український пес !!
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08.04.2022 21:19 Відповісти
Отлично!
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08.04.2022 19:46 Відповісти
Медленно или долго, но до этих европейских бошек дойдет после увиденного.
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08.04.2022 19:49 Відповісти
борцуни , плять,.. Допомога Україні в березні-1 лярд., заплатили параші за енергоносії -35 лярдів...
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08.04.2022 19:57 Відповісти
В її очах жах. І я її прекрасно розумію.
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08.04.2022 20:00 Відповісти
только вы в обеспеченной европе а мы в нищей воюющей стране ограбленной олигархами
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08.04.2022 20:05 Відповісти
Наша борьба - это ваша борьба. А ваше оружие это... это... далеко не все виды наши.
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08.04.2022 20:05 Відповісти
Niemiecka wstrętna hipokrytka. Karać Polskę tak, karać Kacapa nie i w dodatku jeszcze z nim handlować. Wstrętni Niemcy. Nie wierzcie Niemcom nigdy!
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08.04.2022 21:35 Відповісти
"Ключову роль у звірствах відіграли співробітники російських найманих військ, таких як ПВК Вагнера. Очевидці повідомляли, що на початку окупації в Бучі перебували "молоді солдати". Коли їх замінили інші сили - напади на мирних жителів вийшли з-під контролю. Такі події, як у Бучі, мабуть, відбувалися і в інших місцях. Є факти злочинів на околицях обложеного міста Маріуполя на півдні України, яке було зруйноване російськими бомбардуваннями", - йдеться у публікації Der Spiegel.
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09.04.2022 07:24 Відповісти
 
 