Ваша боротьба - це й наша боротьба, - президентка Єврокомісії фон дер Ляєн у Бучі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала відвідини Бучі на початку свого візиту в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ про це вона написала у твіттері.

Президентка зазначила: "Важливо було розпочати мій візит з Бучі. Адже в Бучі знищили нашу людяність. Моє послання до українців: Ті, хто скоїв ці звірства, будуть притягнуті до відповідальності. Ваша боротьба - це й наша боротьба. Я сьогодні в Києві, щоб сказати вам: Європа на вашому боці".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Президент Єврокомісії фон дер Ляйєн, керівник дипломатії ЄС Боррель та прем'єр Словаччини Геґер відвідали Бучу. ФОТОрепортаж