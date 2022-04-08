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Ваша боротьба - це й наша боротьба, - президентка Єврокомісії фон дер Ляєн у Бучі
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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала відвідини Бучі на початку свого візиту в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ про це вона написала у твіттері.
Президентка зазначила: "Важливо було розпочати мій візит з Бучі. Адже в Бучі знищили нашу людяність. Моє послання до українців: Ті, хто скоїв ці звірства, будуть притягнуті до відповідальності. Ваша боротьба - це й наша боротьба. Я сьогодні в Києві, щоб сказати вам: Європа на вашому боці".
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