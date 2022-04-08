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США передислокують до Словаччини комплекс Patriot на заміну переданого Україні ЗРК С-300, - Байден

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

patriot

США передислокують до Словаччини американський ракетний комплекс Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

"З самого початку роботи моєї адміністрації Сполучені Штати приділяли першочергову увагу наданню критично важливого військового потенціалу Україні, щоб вона могла захистити себе від російської агресії. Тепер увесь світ став свідком ефективності цієї зброї, оскільки відважні українські сили використали її, щоб відбити напад Росії на Київ, утримати небо над Україною та завдати серйозних ударів по російським військовим", - наголосив він.

"На додаток до зброї виробництва США, ми також працювали над тим, щоб сприяти передачі потенціалу від наших союзників і партнерів по всьому світу. Я хочу подякувати уряду Словаччини за надання Україні системи протиповітряної оборони С-300. ... Щоб здійснити цю передачу та забезпечити безпеку Словаччини, Сполучені Штати перемістять американську ракетну систему Patriot до Словаччини", - додав Байден.

За його словами, російські військові, можливо, не досягли своєї мети захоплення Києва, але вони продовжують завдавати жахливих актів жорстокості щодо українського народу.

"Оскільки російські військові перебудовуються для наступного етапу цієї війни, я наказав своїй адміністрації продовжувати докладати всіх зусиль для виявлення та надання українським військовим передових засобів озброєння, необхідних для захисту своєї країни", - додав американський лідер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден вітає призупинення членства РФ в Раді ООН з прав людини: "Війна Путіна перетворила Росію на міжнародного ізгоя"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Да и Патриота тоже нам давайте, а Словакии потом пришлёте.
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08.04.2022 19:49
+15
Диалог.UA

@Dialog_UA

6 ч

Очередной Ка-52 ВС РФ одолен "Стугной": 95-я ОДШБр ВСУ повторила подвиг

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08.04.2022 19:55
+9
Молодцы, заодно и кусочек западной Украины прикрыли.
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08.04.2022 19:51
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Да и Патриота тоже нам давайте, а Словакии потом пришлёте.
показати весь коментар
08.04.2022 19:49 Відповісти
Молодцы, заодно и кусочек западной Украины прикрыли.
показати весь коментар
08.04.2022 19:51 Відповісти
Аслан
@antiputler_news
·
54 хв
▪️В результате боев на Черниговщине разрушены 626 километров дорог и 16 мостов

Российских орков выгнали с территории Черниговской области. Однако они оставили после себя значительные убытки для дорожного хозяйства.
показати весь коментар
08.04.2022 19:51 Відповісти
Аслан


@antiputler_news

·
22 ч



55 десантников 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка решили пойти воевать в Украине и вернулись в мешках.
Земля стекловатой, ребята.

https://twitter.com/i/status/1512135999400337408
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08.04.2022 19:54 Відповісти
Диалог.UA

@Dialog_UA

6 ч

Очередной Ка-52 ВС РФ одолен "Стугной": 95-я ОДШБр ВСУ повторила подвиг

показати весь коментар
08.04.2022 19:55 Відповісти
очень ждем незаметного пересечения границы двух дивизионов стареньких ТРК ATACMS Block IA с тысячей ракет MGM-140B с хранения. А от Джонсона - полк "Арчеров" с б\к. А то у нас уже нет времени долго учиться.
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08.04.2022 20:02 Відповісти
Хорошие новости 😂✅
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08.04.2022 21:07 Відповісти
краще було б навпаки - С300 залишається у Словаччині (якiй дяка безмірна),
а "Петріот" прямує до України, ну то таке.....
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08.04.2022 20:12 Відповісти
На перших порах і то добре - і словакам, безумовно, величезна подяка.

Є надія, що помаленьку ленд-ліз розкрутиться - будуть і Петріоти, і багато чого цікавого.
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08.04.2022 20:23 Відповісти
Наши петриотами управлять вряд-ли умеют,над время на учёбу,а с300 им знакомы,так шо сразу станут на дежурство
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08.04.2022 21:11 Відповісти
це теж правда, але і switchblade ніхто не може, але є воєнні-українці в США на навчанні, декілька з них зараз вчаться і на switchblade.
на середню перпесктиву може декількох залишити і навчити Петріоту?
недооцінюте українців - вони усвоюють все з півслова.
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08.04.2022 21:22 Відповісти
Треба навчати наші ЗСУ вправлятися новітнюю зброєю. Слава Україні!
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08.04.2022 21:17 Відповісти
Была же новость что Петриоты развернуты в Словакии.
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08.04.2022 21:30 Відповісти
 
 