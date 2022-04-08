США передислокують до Словаччини комплекс Patriot на заміну переданого Україні ЗРК С-300, - Байден

США передислокують до Словаччини американський ракетний комплекс Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

"З самого початку роботи моєї адміністрації Сполучені Штати приділяли першочергову увагу наданню критично важливого військового потенціалу Україні, щоб вона могла захистити себе від російської агресії. Тепер увесь світ став свідком ефективності цієї зброї, оскільки відважні українські сили використали її, щоб відбити напад Росії на Київ, утримати небо над Україною та завдати серйозних ударів по російським військовим", - наголосив він.

"На додаток до зброї виробництва США, ми також працювали над тим, щоб сприяти передачі потенціалу від наших союзників і партнерів по всьому світу. Я хочу подякувати уряду Словаччини за надання Україні системи протиповітряної оборони С-300. ... Щоб здійснити цю передачу та забезпечити безпеку Словаччини, Сполучені Штати перемістять американську ракетну систему Patriot до Словаччини", - додав Байден.

За його словами, російські військові, можливо, не досягли своєї мети захоплення Києва, але вони продовжують завдавати жахливих актів жорстокості щодо українського народу.

"Оскільки російські військові перебудовуються для наступного етапу цієї війни, я наказав своїй адміністрації продовжувати докладати всіх зусиль для виявлення та надання українським військовим передових засобів озброєння, необхідних для захисту своєї країни", - додав американський лідер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден вітає призупинення членства РФ в Раді ООН з прав людини: "Війна Путіна перетворила Росію на міжнародного ізгоя"