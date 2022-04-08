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Дніпропетровщина (2407) Краматорськ (513) швидка (214)

Вісім швидких вже забрали поранених із Краматорська і ще 25 їдуть, - керівник Дніпропетровської ОВА Резніченко

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швидка

Вісім автомобілів швидкої допомоги забрали поранених із Краматорська на кордоні з Донецькою областю та ще 25 "швидких" їдуть до Краматорська.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у телеграмі написав керівник Дніпропетровської ОВА Резніченко.

"8 швидких щойно забрали поранених із Краматорська на кордоні з Донецькою областю і зараз везуть до наших лікарень. Ще 25 швидких їдуть до Краматорська. І дітей, і дорослих доставляємо до різних лікарень області. Усі медикаменти у нас є", - написав Резніченко.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу російськими військами залізничного вокзалу в Краматорську (Донецька обл.) 50 людей загинули, включно з п'ятьма дітьми

Із 98 поранених, яких було доставлено до медзакладів, 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Краматорські лікарні не справляються з кількістю поранених. Багато людей важких, без рук, ніг, - мер Гончаренко про наслідки обстрілу вокзалу

Автор: Роман Свиридович
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Ипаное ху.ло и его больной скот уже переплюнул фашистскую германию. Им уже плевать русскоязычный или украиноязычный.
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08.04.2022 20:14 Відповісти
Это агония кремлядей.
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08.04.2022 20:20 Відповісти
Траекторию ракеты легко вычислить - она летит по параболе. А значит легко вычислить и место запуска.
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08.04.2022 20:34 Відповісти
Меньше бы они рассказывали..
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08.04.2022 21:45 Відповісти
 
 