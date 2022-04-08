Вісім швидких вже забрали поранених із Краматорська і ще 25 їдуть, - керівник Дніпропетровської ОВА Резніченко
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Вісім автомобілів швидкої допомоги забрали поранених із Краматорська на кордоні з Донецькою областю та ще 25 "швидких" їдуть до Краматорська.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у телеграмі написав керівник Дніпропетровської ОВА Резніченко.
"8 швидких щойно забрали поранених із Краматорська на кордоні з Донецькою областю і зараз везуть до наших лікарень. Ще 25 швидких їдуть до Краматорська. І дітей, і дорослих доставляємо до різних лікарень області. Усі медикаменти у нас є", - написав Резніченко.
Як повідомлялося, внаслідок обстрілу російськими військами залізничного вокзалу в Краматорську (Донецька обл.) 50 людей загинули, включно з п'ятьма дітьми
Із 98 поранених, яких було доставлено до медзакладів, 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків.
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