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Понад 30 тис. маріупольців окупанти примусово вивезли на територію ОРДО та РФ, - мер Бойченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь,евакуація

Понад 30 тисяч жителів блокадного Маріуполя росіські окупанти примусово вивезли на територію окупованого Донбасу та Росії.

Про це в ефірі телемарафону заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас вже є верифікований список - це 31 тисяча маріупольців, які були примусово вивезені на територію РФ або так званої "ДНР". Вони проходять через різні приниження. Ми знаємо, що знімають з них відбитки пальців, змушують підписувати різні документи та дуже жорстко ставляться до працівників муніципальної сфери чи інших державних органів. Тобто люди тижнями сидять і чекають цієї так званої фільтрації. Людей завозять у саму глибинку Росії – Томськ, Тамбов, Астрахань та інші регіони РФ", - розповів він.

За словами Бойченка, сьогодні працює лише один гуманітарний коридор Бердянськ-Запоріжжя.

Також читайте: Персонал та пацієнтів маріупольської лікарні примусово вивезли на тимчасово окуповану територію, - міськрада

Автор: Богдан Гуньковський
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Ну, не знаю... ...тут все украинские беженцы хотят обратно в Украину вернуться и боятся, шо немцы их не отпустят. Такие мифы им кто-то запустил. Тем -- которые совсем свежие... *)
А шо там в параше наши беженцы переживают? -- даже не могу себе представить.
Надо Солженицына и Шаламова перечитать...
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08.04.2022 20:20 Відповісти
Певно, у Вас дуже міцні нерви, коли збираєтесь перечитувати солженіцина.
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05.06.2022 07:05 Відповісти
Ага. Примусово. Особливо ждунів, які чекали на асвабадітєлєй.
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05.06.2022 07:03 Відповісти
Я не понимаю, какой у них интерес и удовольствие жить в бараках где-то в отстойных городах. Их будут уважать, предоставят достойную работу и жилье? Одно оправдание - спасение жизни детей, любой ценой.
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05.06.2022 11:11 Відповісти
 
 