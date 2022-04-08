Понад 30 тис. маріупольців окупанти примусово вивезли на територію ОРДО та РФ, - мер Бойченко

Понад 30 тисяч жителів блокадного Маріуполя росіські окупанти примусово вивезли на територію окупованого Донбасу та Росії.

Про це в ефірі телемарафону заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас вже є верифікований список - це 31 тисяча маріупольців, які були примусово вивезені на територію РФ або так званої "ДНР". Вони проходять через різні приниження. Ми знаємо, що знімають з них відбитки пальців, змушують підписувати різні документи та дуже жорстко ставляться до працівників муніципальної сфери чи інших державних органів. Тобто люди тижнями сидять і чекають цієї так званої фільтрації. Людей завозять у саму глибинку Росії – Томськ, Тамбов, Астрахань та інші регіони РФ", - розповів він.

За словами Бойченка, сьогодні працює лише один гуманітарний коридор Бердянськ-Запоріжжя.

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