УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13880 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
10 329 20
СБУ (10078) шпигунство, шпіонаж (813) боти (61) кібербезпека (655)

СБУ викрила ворожі агентурні мережі у чотирьох областях, зокрема посадовця одного з українських судів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу

СБУ ліквідувала у різних областях ворожі агентурні мережі, що здійснювали кібертеракти та інформаційні диверсії проти України.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте також: Троє мешканців Донеччини передавали окупантам інформацію про ЗСУ. Вони затримані, - Офіс Генпрокурора

За словами речника, у Житомирській області викрито ботоферму спецслужб РФ. Цей "інкубатор" з десятків тисяч фейкових акаунтів здійснював кібератаки на державні інформресурси та системи об’єктів критичної інфраструктури.

Водночас у Києві затримано "експерта з енергетичних питань", який співпрацював з російським інформагентством "Россия сегодня", поширюючи кремлівську пропаганду за мільйонні "гонорари".

У Кіровоградській області затримано посадовця одного з судів, який у соцмережах закликав до захоплення державної влади в Україні та виправдовував російську агресію.

На Черкащині викрито двох колаборантів, які поширювали дезінформацію щодо ситуації на фронті та виправдовували бомбардування українських міст.

Читайте також: Мін'юст запустив на Corezoid бот WarCrime для фіксації військових злочинів

За фактами злочинів тривають комплексні заходи, щоб встановити всіх учасників агресії проти України, зазначив Дехтяренко.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
Ліквідувати українського суддю, це так само корисно, як ліквідувати кацапський літак.
Але, на жаль, затримали - означає, що скоро відпустять
показати весь коментар
08.04.2022 20:22
+12
А смотрящєго за українськими судами від рашистів - татарова - коли ліквідує СБУ?
показати весь коментар
08.04.2022 20:21
+9
А что с главным агентом Кремля в Зе-администрации Дерьмаком? Почему еще жив?
показати весь коментар
08.04.2022 20:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А смотрящєго за українськими судами від рашистів - татарова - коли ліквідує СБУ?
показати весь коментар
08.04.2022 20:21 Відповісти
Ліквідувати українського суддю, це так само корисно, як ліквідувати кацапський літак.
Але, на жаль, затримали - означає, що скоро відпустять
показати весь коментар
08.04.2022 20:22 Відповісти
А судья умеет летать? Если нет, пусть берет уроки у Чечетова.
показати весь коментар
08.04.2022 20:28 Відповісти
Треба спробувати - завантажити усіх в літак і скинути з великої висоти - нехай вчаться
показати весь коментар
08.04.2022 21:17 Відповісти
Летная школа имени Аугусто Пиночета.
показати весь коментар
08.04.2022 21:20 Відповісти
В Украiнi не вiйськовий стан,бо ворог фiзично не страчуеться.
показати весь коментар
08.04.2022 20:26 Відповісти
А что с главным агентом Кремля в Зе-администрации Дерьмаком? Почему еще жив?
показати весь коментар
08.04.2022 20:26 Відповісти
после войны всю эту судейскую корумпированую шоблу нужно разгонять и на их место приглашать судей из ЕС что бы были действительно независимые суды а не ЭТО. по другому Украине ничего хорошего не светит
показати весь коментар
08.04.2022 20:32 Відповісти
Тобі нагадати прізвища європовій? штанмаєр, орбан, меркель, шредер... громадянин ЄС це не доказ порядності.
показати весь коментар
08.04.2022 20:42 Відповісти
краще розкажи про суддю вовка та каманний печерський суд який 30 років виконував "хотелкі" тих кому вдалося дорватися до дережавного корита
показати весь коментар
08.04.2022 22:13 Відповісти
Європейські судді - це не ознака чесності. У тебе хибне уявлення про Європу.
показати весь коментар
08.04.2022 22:29 Відповісти
давай давай розкажи про самі чесні суди України та чесних судій. Хто більше бабла заплатить той виграє суд. в Європі такої йухні немає .
показати весь коментар
08.04.2022 22:59 Відповісти
Тем более,что за эту зарплату будет стоять очередь из румынских,болгарских,польских и чешских суде
показати весь коментар
08.04.2022 20:45 Відповісти
Ліквідували оу,це так серйозно написано,це фізично ліквідували,чи на папері?
показати весь коментар
08.04.2022 20:33 Відповісти
Скількох розстріляли?
показати весь коментар
08.04.2022 20:34 Відповісти
На Черкащині викрито двох колаборантів, які поширювали дезінформацію щодо ситуації на фронті та виправдовували бомбардування українських міст. Джерело: https://censor.net/ua/n3332561

Чем можно оправдать бомбардировку городов??
Это какие то ненормальные, психически больные.
показати весь коментар
08.04.2022 20:42 Відповісти
За Ківалова не забудьте! Він головний хто готує кадри для "українських" судів на замовлення *****.
показати весь коментар
08.04.2022 20:55 Відповісти
Посадовця одного з судів...!? Ви глузуете ?? Та 80% українських суддів це коррумповані покидьки, які продадуть Україну при першій нагоді..!! Тільки тотальна реформа всіх судів.., але після війни.
показати весь коментар
08.04.2022 22:10 Відповісти
А ,що ж 3 роки патріотів ловили....якось невдобно було...бо ж свої....мзду збируть і відпустять... а коли ж зароблять...так вже таке було:луценколітаки,погоння,затримання,брифінги..і усіляка ХРЄНЬ..... і усьо!!! Тому плокурори,судді,слідчі мають бути міжнародні! Знову нам ********* як хочуть!Не зачоровуйтесь...знов мздуїнство і піар!
показати весь коментар
09.04.2022 00:04 Відповісти
 
 