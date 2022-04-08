Шольц – про дзвінки Путіну: Намагаємось разом з Макроном донести йому правду про втрати Росії на фронті
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Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що він та президент Франції Емманюель Макрон намагаються під час телефонних розмов із російським президентом Володимиром Путіним показати йому правдиву картину того, що відбувається в Україні.
Про це Шольц заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у Лондоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми використовуємо можливість донести до Путіна правдиву інформацію про кількість загиблих російських солдатів - це матиме величезні наслідки для російської армії; про масштаб руйнувань російських озброєнь, які неможливо буде надалі використовувати; про те, що його плани не реалізуються так, як він того хотів. Це та інформація, яку він, імовірно, не отримує від свого ближчого кола", - сказав глава німецького уряду.
Він запевнив, що Берлін і Париж узгоджують свої позиції з іншими партнерами та союзниками.
Канцлер зауважив, що Макрон також веде переговори з Путіним у надії переконати його негайно припинити вогонь і вивести війська з України.
Водночас Шольц наголосив, що долю України вирішують виключно українці, ніхто не намагається замінити їх на переговорах із Кремлем, але Захід намагається надати Києву підтримку для посилення переговорних позицій, в тому числі фінансову, за допомогою постачання зброї та посилення санкцій.
Своєю чергою керівник британського уряду заявив, що востаннє телефонував президенту РФ ще до початку повномасштабного вторгнення та попереджав його про катастрофічні наслідки вторгнення, проте Путін запевняв, що жодних подібних планів не має. "Спілкування з Путіним не здається мені таким, що дає надію, що йому можна довіряти… Я глибоко скептичний і цинічний зараз щодо його запевнень", - сказав Джонсон.
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зі своїми партнерами по секасу говорити не може.
йому ж доповідають тільки те що воно хоче чути.
до речі..
наш теж так починав.був неначе під ковпаком
але зараз мабудь дійшло шо саме народ його все і вся а не друзі
Колишні прем'єри Великої Британії, Джон Мейджор і Ґордон Браун, спільно з групою вчених та правників ініціювали початок роботи з організації міжнародного аналогу Нюрнберзького трибуналу над воєнним злочинцем путіним.
Вони розмістили петицію, яка повинна зібрати 2 мільйони підписів для старту практичної роботи. За кілька тижнів її вже підписали більше 1,7 млн осіб з різних країн світу.
Для цього слід зайти на сторінку, ввести свої ім'я та електронну адресу і натиснути кнопку SIGN: https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/?copy&fbclid=IwAR0Z0Ei-WzMXStHZ_Kj8oqTOCSSrD4ogXtZuJ-ts8iYVR4RtyVBonhhlw3o
-Ало путин? У вас потерь много, санкции, экономике плохо, люди гибнут.
-да да бла бла
А далі? 🤷🏻Якась ганьба розмовляти з ідіотами які вас не чують. Те ж саме що равлику на огороді рощповідати про ціни на бензин🤷🏻
Что тут непонятного.
Он вообще мне напоминает хитрожопого вороватого прапорщика,а не политика высшего эшелона.
Часом надо глянуть не родич ли по национальности нашему Зеле.
А то все про гешефт думает.
Так не понимать Московию... Там НИКОГДА царей не волновали "потери" среди смердов.
Но еще хуже они не понимают почему "бледная моль" ведет себя именно так.
"Окурок" выплескивает все свои накопившиеся с детских лет комплексы: за унижения в питерских подворотнях, за дешевую одежду и стоптанные ботинки, за раскрытую педофилию из-за которой не взяли в разведку, за ношение чемоданов за Собчаком. Оно мстит миру за собственную серость и ничтожность, а они думают ему с точки зрения логики что-то объяснить...
"Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад! (с) "
Невинность соблюсти и капитал приобрести - т.е. получить выгоду, принося, при этом Украину в жертву
Это политика; это притворство, фарисейство, прикрывающие циничный егоизм прожженых, продажных и трусливых чиновников , взращенных на экспорте коррупции и природного газа в Европу - чиновников т.н. "европейского типа".
«Диалог ради диалога не имеет смысла. Разговаривать с Путиным это означает часами слушать его, осознавая, что он не сделает ничего из того, о чем говорит, и не скажет ничего о том, что будет делать». - предшественник Макрона на должности Франсуа Олланд, несколько дней назад.
А чего их так волнует состояние армии рфии?