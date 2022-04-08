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Шольц – про дзвінки Путіну: Намагаємось разом з Макроном донести йому правду про втрати Росії на фронті

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

олаф,шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що він та президент Франції Емманюель Макрон намагаються під час телефонних розмов із російським президентом Володимиром Путіним показати йому правдиву картину того, що відбувається в Україні.

Про це Шольц заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у Лондоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми використовуємо можливість донести до Путіна правдиву інформацію про кількість загиблих російських солдатів - це матиме величезні наслідки для російської армії; про масштаб руйнувань російських озброєнь, які неможливо буде надалі використовувати; про те, що його плани не реалізуються так, як він того хотів. Це та інформація, яку він, імовірно, не отримує від свого ближчого кола", - сказав глава німецького уряду.

Він запевнив, що Берлін і Париж узгоджують свої позиції з іншими партнерами та союзниками.

Канцлер зауважив, що Макрон також веде переговори з Путіним у надії переконати його негайно припинити вогонь і вивести війська з України.

Водночас Шольц наголосив, що долю України вирішують виключно українці, ніхто не намагається замінити їх на переговорах із Кремлем, але Захід намагається надати Києву підтримку для посилення переговорних позицій, в тому числі фінансову, за допомогою постачання зброї та посилення санкцій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми ведемо конфіденційні перемовини щодо гарантій з Україною, - Шольц

Своєю чергою керівник британського уряду заявив, що востаннє телефонував президенту РФ ще до початку повномасштабного вторгнення та попереджав його про катастрофічні наслідки вторгнення, проте Путін запевняв, що жодних подібних планів не має. "Спілкування з Путіним не здається мені таким, що дає надію, що йому можна довіряти… Я глибоко скептичний і цинічний зараз щодо його запевнень", - сказав Джонсон.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+33
Два холуя щодня телефонують терористу
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08.04.2022 20:22
+33
Они необучаемы, сколько до них должно доходить, что карлику насрать сколько он в гроб положит
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08.04.2022 20:22
+26
два передаста.
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08.04.2022 20:22
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два передаста.
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08.04.2022 20:22 Відповісти
Три.
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08.04.2022 20:39 Відповісти
Краще розкажіть скільки танків ви збираєтесь передати, то може і всереться. А без танків ви і є *******
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09.04.2022 07:26 Відповісти
Два холуя щодня телефонують терористу
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08.04.2022 20:22 Відповісти
ботексна простітутка так насрала сама собі що залізла на 110 м під землю і навіть
зі своїми партнерами по секасу говорити не може.
йому ж доповідають тільки те що воно хоче чути.
до речі..
наш теж так починав.був неначе під ковпаком
але зараз мабудь дійшло шо саме народ його все і вся а не друзі
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08.04.2022 20:58 Відповісти
Перевіряють щодня чи ще живий ))
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08.04.2022 23:23 Відповісти
Они необучаемы, сколько до них должно доходить, что карлику насрать сколько он в гроб положит
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08.04.2022 20:22 Відповісти
Свен Йоран Эрикссон

Колишні прем'єри Великої Британії, Джон Мейджор і Ґордон Браун, спільно з групою вчених та правників ініціювали початок роботи з організації міжнародного аналогу Нюрнберзького трибуналу над воєнним злочинцем путіним.
Вони розмістили петицію, яка повинна зібрати 2 мільйони підписів для старту практичної роботи. За кілька тижнів її вже підписали більше 1,7 млн осіб з різних країн світу.
Для цього слід зайти на сторінку, ввести свої ім'я та електронну адресу і натиснути кнопку SIGN: https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/?copy&fbclid=IwAR0Z0Ei-WzMXStHZ_Kj8oqTOCSSrD4ogXtZuJ-ts8iYVR4RtyVBonhhlw3o
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08.04.2022 21:28 Відповісти
А заодно и узнать, когда Шрёдер освободит насиженное местечко
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08.04.2022 20:24 Відповісти
"Это не наши"...
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08.04.2022 20:24 Відповісти
Два скомороха, да хублу, поу-ху дохлые ваньки Он хочет как можнобольше ваньков с собой в ад забрать
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08.04.2022 20:25 Відповісти
два доносчика ))))
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08.04.2022 20:25 Відповісти
Specht+Pivert.
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08.04.2022 20:26 Відповісти
А ***** все одно скільки здохло кацапів, бо психічно хвора тварюка
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08.04.2022 20:27 Відповісти
Вони хворі, чи може в ху#ла на зарплаті?
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08.04.2022 20:27 Відповісти
Телефонні Наполеони.
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08.04.2022 23:41 Відповісти
Два дибила, далеко не сила
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08.04.2022 20:28 Відповісти
Я хоча в б сподіваюся, що дзвінок у наступному форматі відбувається: Guten Abend, ******* ******, чё чепушило, тебе мало 19к жмуров? Они ещё ****** твоих *******ов, здавайся падаль
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08.04.2022 20:29 Відповісти
Скоріше так: "Володья, что ты такое делать? Нам все труднее покупать тфой гас. Пожалуйста делай это по-тише!"
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08.04.2022 20:36 Відповісти
Гитлер тоже был не виноват? Ему генералы правды не докладывали? - Да, МакроШольцы вы слюнявые?
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08.04.2022 20:29 Відповісти
Клинические.
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08.04.2022 20:29 Відповісти
От якби вони Пуйлу доповідали про втрати щогодинно!
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08.04.2022 20:30 Відповісти
це не холуї, а два, звичайні платні агенти раші, які щоденно телефонують босу з доповіддю, як вони відтерміновують передачу зброї Україні, ну і звісно не забувають нагадати про свій гонорар.
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08.04.2022 20:32 Відповісти
Два импотента. Лучше брали пример от Бори Джонсона. И занялись бы делом - один поставил бы нам 100 танков и истребители из армии ГДР, второй ввел бы полное эмбарго на россиские капиталы и имущество, и хакрыл своим компаниям российские рынки.
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08.04.2022 20:33 Відповісти
рашистські німецько-французькі холуї є агентами в НАТО і в ЄС і дзвінки з докладом про стан речей в ЄС І В НАТО , ОСОБЛИВО ,ЩО СТОСУЄТЬСЯ ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ПОСТАЧАННЯ КОТРОЇ В УКРАЇНУ ФРІЦИ МАЮТЬ ЗАБЛОКУВАТИ , згідно графіку "хутіна"
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08.04.2022 20:33 Відповісти
Тьфу,идиоты🤦
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08.04.2022 20:33 Відповісти
Два импотента. Лучше брали пример от Бори Джонсона. И занялись бы делом - один поставил бы нам 100 танков и истребители из армии ГДР, второй ввел бы полное эмбарго на россиские капиталы и имущество, и закрыл своим компаниям российские рынки.
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08.04.2022 20:35 Відповісти
А ***** не знает, его обманывают. Два дебила.
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08.04.2022 20:35 Відповісти
🤦
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08.04.2022 20:35 Відповісти
А вот ОНО не знает? Какие то неадекваты, все понимают, что у карлика псих. диагноз и с ним бесполезно говорить о реальности.
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08.04.2022 20:36 Відповісти
два поца
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08.04.2022 20:36 Відповісти
От ідіоти, вони справді підхопили путінську хєрню про доброго царя і поганих бояр ?
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08.04.2022 20:37 Відповісти
Як взагалі візуалізувати ці розмови? :
-Ало путин? У вас потерь много, санкции, экономике плохо, люди гибнут.
-да да бла бла
А далі? 🤷🏻Якась ганьба розмовляти з ідіотами які вас не чують. Те ж саме що равлику на огороді рощповідати про ціни на бензин🤷🏻
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08.04.2022 20:39 Відповісти
Наивные люди. Ему по...уй. У него дочки. В окопы не полезут.
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08.04.2022 20:39 Відповісти
- Герр путин, гутен таг, хотели Вам сообщить, что Вас обманывают. У вас там потерь много. И техники тоже много уничтожено. И вообще все идёт не так, как Вы хотели, герр путин...
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08.04.2022 20:42 Відповісти
спрашивал у знакомого доктора - он мне ответственно заявил, что не слышал о практике лечения психических расстройств по скайпу.
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08.04.2022 20:44 Відповісти
"Нє слишал" - ще не значить, що немає (не інує). Є така методика і така практика. У виняткових випадках можна робити кваліфіковані фахові висновки про психічний стан особи на основі виступів, жестикуляції, емоцій, поведінки, розповідей очевидців, записок, малюнків...
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08.04.2022 20:54 Відповісти
в том-то и дело, что можно делать выводы, и даже ставить диагнозы, но лечить не получается. Возможно Вы слышали о методах телепортирования пациента силой мысли в комнату с мягкими стенами. Я не слышал.
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08.04.2022 21:01 Відповісти
хватит уже стучать этому безумному карлику....
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08.04.2022 20:47 Відповісти
скоро он по вас пулять будет, а вы ему звонить....
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08.04.2022 20:51 Відповісти
С Макроном всё ясно, но как до такой низости мог дойти новоиспечённый канцлер не совсем понятно.
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08.04.2022 20:54 Відповісти
А что такое с штольцем?Просто продолжает шпионское дело папередников и всего то.
Что тут непонятного.
Он вообще мне напоминает хитрожопого вороватого прапорщика,а не политика высшего эшелона.
Часом надо глянуть не родич ли по национальности нашему Зеле.
А то все про гешефт думает.
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08.04.2022 21:22 Відповісти
Отличное сравнение!
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08.04.2022 21:50 Відповісти
та начхать ему на потери...., а вот трибунальчик небольшой....., во где говнецом запахнет!
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08.04.2022 20:55 Відповісти
Тошнить від цих двох діячів-"партнерів", з яких один навіть танки часів царя гороха не дає, а другий - аби потрандіти.
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08.04.2022 20:57 Відповісти
мда, это уже даже не приговор этим политикам и элитам по поручению которых они звонят Путлеру, это диагноз
Так не понимать Московию... Там НИКОГДА царей не волновали "потери" среди смердов.
Но еще хуже они не понимают почему "бледная моль" ведет себя именно так.
"Окурок" выплескивает все свои накопившиеся с детских лет комплексы: за унижения в питерских подворотнях, за дешевую одежду и стоптанные ботинки, за раскрытую педофилию из-за которой не взяли в разведку, за ношение чемоданов за Собчаком. Оно мстит миру за собственную серость и ничтожность, а они думают ему с точки зрения логики что-то объяснить...
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08.04.2022 20:58 Відповісти
Наші ЗСУ також доносять. Байрактарами.
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08.04.2022 21:00 Відповісти
Путин поймёт только если его мордой в дерьмо окунуть
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08.04.2022 21:02 Відповісти
Підери переживають за втрати орків(
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08.04.2022 21:03 Відповісти
Порозмовляли. Після розмови має бути передана велика партія важкого озброєння і високоточної зброї. Інакше ці розмови аморальні. Слава Україні!
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08.04.2022 21:04 Відповісти
Донесіть йому іржавий пістолет Гітлера і ампулу з отрутою. Вже весна, і ***** вже в бункері!
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08.04.2022 21:05 Відповісти
Хуэло насрать на втраты. Это нелюдь
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08.04.2022 21:05 Відповісти
2 -Терпилы на полусогнутых пытаются доказать твари по горло в крови что бы не хулиганил. Все это видят , и понимают , это подло . ******...
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08.04.2022 21:08 Відповісти
Колбасник, передай лягушатнику, что вы вафлёры. И вафли путинский.
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08.04.2022 21:12 Відповісти
"Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що він та президент Франції Емманюель Макрон намагаються під час телефонних розмов із російським президентом Володимиром Путіним показати йому правдиву картину того, що відбувається в Україні."

"Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад! (с) "

Невинность соблюсти и капитал приобрести - т.е. получить выгоду, принося, при этом Украину в жертву

Это политика; это притворство, фарисейство, прикрывающие циничный егоизм прожженых, продажных и трусливых чиновников , взращенных на экспорте коррупции и природного газа в Европу - чиновников т.н. "европейского типа".

«Диалог ради диалога не имеет смысла. Разговаривать с Путиным это означает часами слушать его, осознавая, что он не сделает ничего из того, о чем говорит, и не скажет ничего о том, что будет делать». - предшественник Макрона на должности Франсуа Олланд, несколько дней назад.
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08.04.2022 21:14 Відповісти
Дяді скажіть ви дибіли?
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08.04.2022 21:15 Відповісти
"...це матиме величезні наслідки для російської армії; про масштаб руйнувань російських озброєнь, які неможливо буде надалі використовувати;..."
А чего их так волнует состояние армии рфии?
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08.04.2022 21:15 Відповісти
А товариш Зеленський знає,що два його майбутніх гаранти умовляють третього гаранта припинити війну? Капець,ці точно щось нам нагарантують
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08.04.2022 21:18 Відповісти
Знає, знає. Саме так він уявляє настання миру шляхом переговорів гарантів цього миру.
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09.04.2022 01:51 Відповісти
Вы бы лучше на пару с Макроном попробовали проссать насквозь лист нержавейки - больше толку...
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08.04.2022 21:24 Відповісти
Здають секретну інформацію від ЄС... Доносять, доповідають... Колись так яник до нього літав і дзвонив! Пригадуєте?
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08.04.2022 21:39 Відповісти
Русня перед войной закупила 40 тысяч мешков для тел своих оккупантов.Пока ЗСУ не наскирдует столько орков до тех пор рашка будет кошмарить Украину.
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08.04.2022 21:40 Відповісти
Два дибила это сила
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08.04.2022 21:59 Відповісти
Пошли нах оба!
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08.04.2022 22:04 Відповісти
Два терпіли підари, нормальна людина з ****** розмовляти не буде
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08.04.2022 22:13 Відповісти
Может быть эти два ******** стучат ему каждый день о поставляемом нам вооружении от западных стран? И потому Олух про просьбе путлера блокирует нам поставки?
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08.04.2022 22:27 Відповісти
та шо ви там плазуєте перед цим бункерним дєдом? Дєд в курсі своїх патєрь. тільки йому на них плювати, йому техніку більше шкода, ніж своїх солдафонів...
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08.04.2022 22:45 Відповісти
Ми звичайно щиро вдячні Шольцу іМакрону і всім тим хто підтримує Україну але інформація про втрати це не те що цікавить вовочку.Йому по скільки людей він вже вбив.Вовочка хоче і їстерично топає ніжкою.Це ж не його рідні діти гинуть.Це ж не на геленджик летять ракети.Єдине що потрібно донести до нього і його очманілих посіпак це дату трибуналу
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08.04.2022 23:51 Відповісти
"дядя, ти дурак?"
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12.06.2022 02:24 Відповісти
 
 