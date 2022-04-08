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Росіяни використовують мобілізованих з "ЛДНР" як гарматне м’ясо, 20-40 вбитих при кожній атаці на наші позиції, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим,мобілізація

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни використовують мобілізованих з "ЛДНР" як гарматне м’ясо, коли при кожній атаці на українські позиції гине 20-40 "свіжомобілізованих"

Як інформує Цензор,НЕТ, про це він розповів в ефірі Еспресо.TV

"Ми спостерігаємо, що відбувається накопичення техніки та живої сили противника. Єдине, що в них вже закінчується, так це кількість "свіжомобілізованих". Оскільки, кожна їхня атака, або спроба прориву наших позицій закінчується мінус 20-40 "свіжомобілізованих" орків. Бо вони воювати не вміють, їх кидають як гарматне м’ясо на наші позиції," - розповів Гайдай

Гайдай наголосив, попри невдалі спроби атакувати українські позиції, ворог продовжує стягувати резерви для того, щоб створити велике ударне угруповання військ

"Всі їхні атаки на наші позиції є безуспішними. Проте, ворог продовжує стягувати резерви для формування великого ударного угруповання військ. До того, як вони почнуть наступ на наші позиції, росіяни посилюють обстріли всієї території Луганщини, яка підконтрольна Україні. Не зупиняються бої в Рубіжному та Попасній.", - додав Гайдай

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гайдай про наслідки успішної атаки українських воїнів на Луганщині: Загарбників відкинули на 6-10 км від Кремінної. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
Украинский бизнесмен навел огонь ВСУ на свой дом, чтобы уничтожить оккупантов



"Дано: ты смотришь в веб-камеру своего дома, а там во дворе русские военные разворачивают 12 единиц боевой техники, включая РСЗО, Торнадо-Г и "Грады". Твой дом построен так, что работает как идеальное укрытие, откуда очень удобно шмалять по Киеву. Зачем они и приехали. Вопрос: сколько времени пройдет до момента, когда ты сообщаешь точные координаты своего дома ЗСУ для наведения огня? Дом отстрою, страну отстроим, главное - спасти как можно больше жизней", - написал бизнесмен, прикрепивший несколько снимков с подбитой военной техникой у его дома.



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08.04.2022 20:31
+25
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08.04.2022 20:25
+24
Так то ж добре.
Лугандони закінчаться, а кацапи скажуть, що мета "спецоБсирації" досягнута.
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08.04.2022 20:24
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Мясом кашу не испортишь...
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08.04.2022 20:23 Відповісти
Так то ж добре.
Лугандони закінчаться, а кацапи скажуть, що мета "спецоБсирації" досягнута.
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08.04.2022 20:24 Відповісти
https://media.giphy.com/media/YOohJNFCsZRfarQy5O/giphy.gif

Обычный ежедневный обряд одичалых орков. АТВЕТАЧКА!!1 НИЗАБУДИМ НИПРАСТИМ !!!11
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08.04.2022 20:24 Відповісти
Гарна новина!
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08.04.2022 20:25 Відповісти
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08.04.2022 20:25 Відповісти
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08.04.2022 20:30 Відповісти
Миниатюра "разведка бутылкой"
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08.04.2022 20:32 Відповісти
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08.04.2022 20:54 Відповісти
Я скажу так... Все, ну буквально все мои знакомые и Донецка и Луганска выехали в Украину за эти 8 лет... Некоторые бежали в РФ... Некоторые даже в Европу прорвались... Причём многие вообще без имущества, ничего нашли работу и деньги появились и жильё...
Я не знаю, кем надо быть, чтобы там оставаться. Ну пенсионером разве что...
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08.04.2022 20:26 Відповісти
Ви гадаєте що вони дідів шестидесятирічних мобілізують?
Я наприклад, сильно в цьому сумніваюсь.
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08.04.2022 20:28 Відповісти
В переважній більшості там залишились не просто наші недруги, а люті вороги, тому я не хочу з тією сволотою жити в одній державі. І це я знаю не за слухами, а від мужиків, які там жили і переїхали до нас. Нам не потрібен ні Донбас, ні його населення, яке не тільки не може критично мислити, а не може мислити взагалі. У більшості з них, як у тварин, одні інстинкти, та ще емоції. Серед моїх знайомих такі думки переважають.
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08.04.2022 20:57 Відповісти
Так що, посилаючи їх воювати, кацапи роблять для нас певну позитивну справу.
Головне - пам'ятати, що на лугандонів конвенції не поширюються... Й забути мантру тамженашілюди...
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08.04.2022 21:05 Відповісти
Ну й що? Лугандонці вибрали свою долю в 2014м. Зате "карміть бєндєравцев" не будуть.
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08.04.2022 20:26 Відповісти
Ну за 8 лет, 10 летние пацаны превратились в призывников, у которых промыты мозги напрочь.
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08.04.2022 20:33 Відповісти
Самоочищення лугандону, нам після перемоги менше клопоту
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08.04.2022 21:11 Відповісти
Це замикається коло долі!
Або працює карма.
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08.04.2022 20:26 Відповісти
как бараны на заклание
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08.04.2022 20:29 Відповісти
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08.04.2022 20:30 Відповісти
Читал морячок недолго радовался. Всегда есть вторая серия)
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08.04.2022 20:33 Відповісти
А що з морячком? Здох від радощів?
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08.04.2022 20:40 Відповісти
да нет, просто помер.
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08.04.2022 21:11 Відповісти
та вже давненько
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08.04.2022 23:06 Відповісти
Этот танец энергичней
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08.04.2022 20:35 Відповісти
тут предмет культа , обряд посажения на бутылку , а там патриотизм , понимать надо
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08.04.2022 20:39 Відповісти
Ну у одичалых не далеко одно от другого ушло
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08.04.2022 21:39 Відповісти
Не хотят быть мясом пусть идут в партизаны и помогают ЗСУ уничтожать кремлёвский скот.
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08.04.2022 20:30 Відповісти
Украинский бизнесмен навел огонь ВСУ на свой дом, чтобы уничтожить оккупантов



"Дано: ты смотришь в веб-камеру своего дома, а там во дворе русские военные разворачивают 12 единиц боевой техники, включая РСЗО, Торнадо-Г и "Грады". Твой дом построен так, что работает как идеальное укрытие, откуда очень удобно шмалять по Киеву. Зачем они и приехали. Вопрос: сколько времени пройдет до момента, когда ты сообщаешь точные координаты своего дома ЗСУ для наведения огня? Дом отстрою, страну отстроим, главное - спасти как можно больше жизней", - написал бизнесмен, прикрепивший несколько снимков с подбитой военной техникой у его дома.



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08.04.2022 20:31 Відповісти
технологичный подход.
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08.04.2022 20:36 Відповісти
Жалко, дом шикарный и места там красивые
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08.04.2022 22:06 Відповісти
збс! телок депортируют в сибирь, быков пустят на фарш и с бамбасом после освобождения будет порядок.... ))
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08.04.2022 20:34 Відповісти
теперь дыныры и лыныры немного побудут недореспубликами невест
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08.04.2022 20:35 Відповісти
Зато дамбаситы и крысчаны говорили что они перешли на сторону РФ и у них нет вайны. Вы думали Рашка будет вас защищать? Рашке просто нужно бесплатное мясо за которым никто не будет плакать и которое никто не считает. Уверен на 100% что дамбаситы и крысчаны даже в статистику потерь не вносятся.
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08.04.2022 20:41 Відповісти
Імперія завжди воює руками завойованих! Донбасятам досі це не дійшло?!!
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08.04.2022 20:43 Відповісти
Як до них доходить, завжди вказують результати виборів. мінімум 75% дамбасян, які живуть на неокупованих теріторіях також нєобучаємиє потвори.
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08.04.2022 21:23 Відповісти
Їм про це ніхто не казав...
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09.04.2022 01:59 Відповісти
Лугандонские "кормильцы" хоть собак бродячих накормят.
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08.04.2022 20:44 Відповісти
Менше лайна - чистіша буде Донеччина.
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08.04.2022 20:46 Відповісти
Дамбасян стає все менше і менше.
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08.04.2022 20:56 Відповісти
Я раніш був впевнений,що лугандонія нам і нафік не потрібна,але якщо і надалі так піде,я більш всього зміню свою думку.
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08.04.2022 21:10 Відповісти
"вони воювати не вміють", ніпанятна... так це ж люди які 8 років жили під суцільними бомбуваннями, вони ж мають бути наймотивованішими, справжніми Grenadier-Division, байдужими до смерті і безжалісними до ворогів. Але, складається таке враження, що вони дійсно байдужі до смерті, але як худоба яку ведуть на бійню.
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08.04.2022 21:13 Відповісти
Да і хрін з ними.Вони цього хотіли,коли бігали по референдумам та виборам в травні та листопаді 2014року.Треба ще припинити платити туди соціальні виплати.Самостійні?Нехай самі і годуються.А то вони наших вбивають а ми ім платимо за це..
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08.04.2022 21:18 Відповісти
Це елемент жуковської військової стратегії - коли трупів сталінських дебілів ставало так багато, що німці божеволіли.
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08.04.2022 22:30 Відповісти
Ми вже досить довгий час бачимо у звітах Генштабу та з інших джерел, що
на території Росії та Біларусі Путін НЕ МОЖЕ набрати солдатів для війни проти України, якщо вони не хочуть їхати в Україну і воювати,

АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ НА ОКУПОВАНИХ РФ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ ПУТІНСЬКІ ВІЙСЬКА ПРИМУСОВО ЖЕНУТЬ ЧОЛОВІКІВ З МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ ВОЮВАТИ ПРОТИ УКРАЇНИ!

Таким чином путінський режим робить так, щоб люди в Україні вбивали один одного, і так сіє серед населення на території України на майбутнє ненависть.

І очевидно, що ця практика буде продовжуватись доти, доки Україна не звільнить усі свої окуповані території.

У таких умовах очевидно найбільш вигідно звільнити всі окуповані території України одразу.

Але якщо спочатку звільнити Крим, тоді на Донбасі, ймовірно, воювати не буде потреби,
тому що для всіх очевидною буде неминуча перемога України.
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08.04.2022 23:58 Відповісти
 
 