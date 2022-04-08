Росіяни використовують мобілізованих з "ЛДНР" як гарматне м’ясо, 20-40 вбитих при кожній атаці на наші позиції, - Гайдай
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Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни використовують мобілізованих з "ЛДНР" як гарматне м’ясо, коли при кожній атаці на українські позиції гине 20-40 "свіжомобілізованих"
Як інформує Цензор,НЕТ, про це він розповів в ефірі Еспресо.TV
"Ми спостерігаємо, що відбувається накопичення техніки та живої сили противника. Єдине, що в них вже закінчується, так це кількість "свіжомобілізованих". Оскільки, кожна їхня атака, або спроба прориву наших позицій закінчується мінус 20-40 "свіжомобілізованих" орків. Бо вони воювати не вміють, їх кидають як гарматне м’ясо на наші позиції," - розповів Гайдай
Гайдай наголосив, попри невдалі спроби атакувати українські позиції, ворог продовжує стягувати резерви для того, щоб створити велике ударне угруповання військ
"Всі їхні атаки на наші позиції є безуспішними. Проте, ворог продовжує стягувати резерви для формування великого ударного угруповання військ. До того, як вони почнуть наступ на наші позиції, росіяни посилюють обстріли всієї території Луганщини, яка підконтрольна Україні. Не зупиняються бої в Рубіжному та Попасній.", - додав Гайдай
Будь ласка, зачекайте...
Лугандони закінчаться, а кацапи скажуть, що мета "спецоБсирації" досягнута.
Обычный ежедневный обряд одичалых орков. АТВЕТАЧКА!!1 НИЗАБУДИМ НИПРАСТИМ !!!11
Я не знаю, кем надо быть, чтобы там оставаться. Ну пенсионером разве что...
Я наприклад, сильно в цьому сумніваюсь.
Головне - пам'ятати, що на лугандонів конвенції не поширюються... Й забути мантру тамженашілюди...
Або працює карма.
"Дано: ты смотришь в веб-камеру своего дома, а там во дворе русские военные разворачивают 12 единиц боевой техники, включая РСЗО, Торнадо-Г и "Грады". Твой дом построен так, что работает как идеальное укрытие, откуда очень удобно шмалять по Киеву. Зачем они и приехали. Вопрос: сколько времени пройдет до момента, когда ты сообщаешь точные координаты своего дома ЗСУ для наведения огня? Дом отстрою, страну отстроим, главное - спасти как можно больше жизней", - написал бизнесмен, прикрепивший несколько снимков с подбитой военной техникой у его дома.
на території Росії та Біларусі Путін НЕ МОЖЕ набрати солдатів для війни проти України, якщо вони не хочуть їхати в Україну і воювати,
АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ НА ОКУПОВАНИХ РФ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ ПУТІНСЬКІ ВІЙСЬКА ПРИМУСОВО ЖЕНУТЬ ЧОЛОВІКІВ З МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ ВОЮВАТИ ПРОТИ УКРАЇНИ!
Таким чином путінський режим робить так, щоб люди в Україні вбивали один одного, і так сіє серед населення на території України на майбутнє ненависть.
І очевидно, що ця практика буде продовжуватись доти, доки Україна не звільнить усі свої окуповані території.
У таких умовах очевидно найбільш вигідно звільнити всі окуповані території України одразу.
Але якщо спочатку звільнити Крим, тоді на Донбасі, ймовірно, воювати не буде потреби,
тому що для всіх очевидною буде неминуча перемога України.