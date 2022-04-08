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30–31 травня відбудеться спеціальний саміт ЄС, на порядку денному буде Україна, - глава Євроради Мішель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що 30–31 травня відбудеться спеціальне засідання Європейської ради.

Як інофрмує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.

"Як обговорювалось у Версалі й на останньому Європейському саміті, спеціальний Європейський саміт відбудеться 30-31 травня.  На порядку денному, зокрема, оборона, енергетика та Україна", - зазначив Мішелью

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Автор: Роман Свиридович
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Рано! Треба перенести на жовтень! Тоді або кацапстан всьо або пуйло всьо або...
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08.04.2022 20:36 Відповісти
Черговий пиз.ьож і демагогія. Накшталт того, як стариган переконує молодицю, що висячий краще за стоячий. Повний п-ц т.з. "європейським цінностям"...
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08.04.2022 20:42 Відповісти
Ще б до того часу мадяр приструнили.
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08.04.2022 20:55 Відповісти
Давйте вже після свят
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08.04.2022 20:55 Відповісти
Овва, яки моторні! А чому ні на Різдво?
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08.04.2022 21:19 Відповісти
 
 