30–31 травня відбудеться спеціальний саміт ЄС, на порядку денному буде Україна, - глава Євроради Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що 30–31 травня відбудеться спеціальне засідання Європейської ради.

Як інофрмує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.

"Як обговорювалось у Версалі й на останньому Європейському саміті, спеціальний Європейський саміт відбудеться 30-31 травня. На порядку денному, зокрема, оборона, енергетика та Україна", - зазначив Мішелью





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