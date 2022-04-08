Якщо Угорщина платитиме РФ за газ в рублях, це буде порушенням санкцій ЄС, - фон дер Ляєн
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Угорщина порушить санкції ЄС, якщо виконає свою обіцянку платити за російські енергоносії в рублях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Ми провели аналіз указу Путіна, і юридично справа дуже чітка. Те, що пропонує Путін - перевести євро в рублі, а потім оплатити рахунок за газ, - це порушення санкцій. Якщо ви зробите це, заплатите в рублях, ви порушите санкції, ви обійдете санкції, які ми наклали на Росію", - наголосила вона.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вказав, що його країна готова платити за російський газ в рублях після того, як президент Росії Володимир Путін підписав указ, згідно з яким "недружні країни" будуть зобов'язані платити за газ у валюті.
ЄС веде переговори з Будапештом, зазначила фон дер Ляєн.
"Поки що Угорщина дотримується санкцій. Ніколи раніше ми не бачили ЄС таким згуртованим, таким рішучим і швидким. І я думаю, що кожній з наших держав-членів не хочеться бути першим, хто порушить цю єдність", - підсумувала вона.
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Там майже половину голосів набрала проєвропейська опозиція.
Це як у нас було Янукович і Ющенко. Зовсім не означає, що країна і весь народ гівно
Але ще краще, якби Україна стала членом ЄС, а Угорщина вилетіла з ЄС.
Щоб питання "Що будемо далі з цим робити", не було ріторичним і щоб існував стимул рухатися далі!
это будет как-то наказано??? или... просто а-я-яй...
Треба рублі купувати с початку, а там курс в 2 рази занижений.
носятся с этими мадьярами, как дурни с писаной торбой.....
тоді купуєте за рупь газ.
ітого в кацапів в півтори рази більше євро получається.
то хто їм дохтур?
По другому до них не дойдёт.