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Якщо Угорщина платитиме РФ за газ в рублях, це буде порушенням санкцій ЄС, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

венгрия

Угорщина порушить санкції ЄС, якщо виконає свою обіцянку платити за російські енергоносії в рублях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми провели аналіз указу Путіна, і юридично справа дуже чітка. Те, що пропонує Путін - перевести євро в рублі, а потім оплатити рахунок за газ, - це порушення санкцій. Якщо ви зробите це, заплатите в рублях, ви порушите санкції, ви обійдете санкції, які ми наклали на Росію", - наголосила вона.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вказав, що його країна готова платити за російський газ в рублях після того, як президент Росії Володимир Путін підписав указ, згідно з яким "недружні країни" будуть зобов'язані платити за газ у валюті.

ЄС веде переговори з Будапештом, зазначила фон дер Ляєн.

"Поки що Угорщина дотримується санкцій. Ніколи раніше ми не бачили ЄС таким згуртованим, таким рішучим і швидким. І я думаю, що кожній з наших держав-членів не хочеться бути першим, хто порушить цю єдність", - підсумувала вона.

Також читайте: Угорщина отримала російське ядерне паливо повітряним шляхом

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Було б дуже добре, якби Україна стала членом ЄС.
Але ще краще, якби Україна стала членом ЄС, а Угорщина вилетіла з ЄС.
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08.04.2022 20:37
+14
Мадяры это гнилая часть ЕС. Ее нужно вырезать чтобы зараза не распространялась.
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08.04.2022 20:37
+11
***** Угорщина! Дивись, що нам дала Словаччина!
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08.04.2022 20:43
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Ну і? Вони гнилу мадьярню ще й вмовляти збираються? Цікава контора цей ЄС
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08.04.2022 20:36 Відповісти
Довийьобикаються ці угорці.
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08.04.2022 20:40 Відповісти
Нет. Просто предупреждают и дают время одуматся.
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08.04.2022 21:14 Відповісти
со временем там к власти придет ***** с такими предупреждениями
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08.04.2022 21:38 Відповісти
І їй буде піZда?
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08.04.2022 20:36 Відповісти
Вже майже прийшла. Там ЄС має знятичастину фінансування.
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08.04.2022 23:18 Відповісти
Мадяры это гнилая часть ЕС. Ее нужно вырезать чтобы зараза не распространялась.
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08.04.2022 20:37 Відповісти
Влада зміниться і буде норм.
Там майже половину голосів набрала проєвропейська опозиція.
Це як у нас було Янукович і Ющенко. Зовсім не означає, що країна і весь народ гівно
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08.04.2022 20:42 Відповісти
Орбан набрал 53% - и он ждёт победы хуэло потому что тот обещал ему отдать Карпаты
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08.04.2022 20:51 Відповісти
Та не сильно вони там "протистоять", тільки шуму від них багато, що їм кажуть, - те роблять, всі їх висловлювання чистої води популізм, мають якусь там "особливу" позицію на рахунок зброї від якої нам не жарко не холодно. Головний тормоз поки Німеччина.
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08.04.2022 20:45 Відповісти
вигнати їх з ЄС і нехай цигани живуть як хочуть
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08.04.2022 20:37 Відповісти
Було б дуже добре, якби Україна стала членом ЄС.
Але ще краще, якби Україна стала членом ЄС, а Угорщина вилетіла з ЄС.
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08.04.2022 20:37 Відповісти
може час виключити з ЄС прорашиську недокраїну
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08.04.2022 20:38 Відповісти
прав был сапёр Водичка.
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08.04.2022 20:39 Відповісти
Навіщо такі члени Євросоюзові ?
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08.04.2022 20:40 Відповісти
Для контрасту.
Щоб питання "Що будемо далі з цим робити", не було ріторичним і щоб існував стимул рухатися далі!
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08.04.2022 20:50 Відповісти
ну-ну-ну...и что тогда будет, если Венгрия нарушит вашу стройную позицию по санкциям????
это будет как-то наказано??? или... просто а-я-яй...
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08.04.2022 20:42 Відповісти
***** Угорщина! Дивись, що нам дала Словаччина!
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08.04.2022 20:43 Відповісти
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08.04.2022 20:45 Відповісти
Ха..Ермаковская секретутка Арестович читает Ваш ник и подозревает что где то тролят,но не может понять где.
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08.04.2022 21:04 Відповісти
Всего одна.
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08.04.2022 21:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2Oo5tOB9mBc
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08.04.2022 22:37 Відповісти
Так воно ж не вигідне.

Треба рублі купувати с початку, а там курс в 2 рази занижений.
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08.04.2022 20:44 Відповісти
да исключите на*уй этого троянского коня из евросоюза..., пока не поумнеют.....
носятся с этими мадьярами, как дурни с писаной торбой.....
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08.04.2022 20:45 Відповісти
Сейчас венгры наложат вето на это решение и таже Германия скажет -Ну мы пытались.
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08.04.2022 20:48 Відповісти
Германия не особо любит когда против нее бычат. Особенно шелупонь вроде мадяр.
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08.04.2022 21:17 Відповісти
Відродимо Велику Моравію! Мадярів назад на Урал!
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08.04.2022 20:53 Відповісти
Міняйте мадяр на Україну - і буде вам щастя.
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08.04.2022 20:56 Відповісти
Повестка дня совета ЕС: Украину принять, а Венгрия идет на... из ЕС!
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08.04.2022 20:57 Відповісти
Троянский конь Евросоюза.
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08.04.2022 21:05 Відповісти
Пора водить санкции против ************* Венгрии!
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08.04.2022 21:11 Відповісти
не можу зрозуміти. ви купуєте в рублях, але рублів немає і їх теж треба купити в кацапів. по офіційному курсу нехай 100 рупь за єврик (реально 150) тобто тратите півтори рази більше євро ніж треба.
тоді купуєте за рупь газ.
ітого в кацапів в півтори рази більше євро получається.
то хто їм дохтур?
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08.04.2022 21:21 Відповісти
Так перекройте мадьярам кислород в виде финансовой поддержки.
По другому до них не дойдёт.
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08.04.2022 21:33 Відповісти
выгоните их нах!
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08.04.2022 22:36 Відповісти
Венгерским фашистам не место в ЕС. Их место в таёжном оркостане.
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08.04.2022 23:33 Відповісти
 
 