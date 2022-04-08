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"МЗС РФ з відчаю оголосило війну українському борщу. Наступні в черзі - деруни", - Ніколенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

захарова

В МЗС України відреагували на заяву речниці МЗС РФ Марії Захарової щодо українського борщу.

Про це у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"МЗС РФ з відчаю оголосило війну українському борщу. Наступні в черзі - деруни.

Російська дипломатія знаходиться приблизно на тому ж рівні, що і російська армія", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що спікер російського МЗС Марія Захарова вважає український борщ прикладом ксенофобії, нацизму та екстремізму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію притягнуть до відповідальності за викрадення цивільного населення, - Ніколенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
Рецепт приготовления щей: в кастрюлю из под борща залить кипятком и дать настояться пол часа
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08.04.2022 20:49
+24
Как жеж никто не претендует на народные кулинарные шедевры вЯЯликого руzzкого народа? Ну есть жеж у них национальная кухня? Ну, у любого народа есть. А у руzzких есть?
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08.04.2022 20:45
+23
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08.04.2022 20:44
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08.04.2022 20:44 Відповісти
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08.04.2022 21:14 Відповісти
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08.04.2022 21:16 Відповісти
Кончені ... ))))))))))))))))))))))))))))))))))0
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08.04.2022 23:04 Відповісти
Как жеж никто не претендует на народные кулинарные шедевры вЯЯликого руzzкого народа? Ну есть жеж у них национальная кухня? Ну, у любого народа есть. А у руzzких есть?
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08.04.2022 20:45 Відповісти
Рецепт приготовления щей: в кастрюлю из под борща залить кипятком и дать настояться пол часа
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08.04.2022 20:49 Відповісти
Я такое видел в челябинске.

В столовой чкпз на вопрос - шо есть на первое? Ответ - щи! И ополонык туда сует. Говорю - Не не не! Мне супа.
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08.04.2022 21:51 Відповісти
Та в них навіть мука не своя, а аргентинська
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08.04.2022 20:55 Відповісти
*борошно
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08.04.2022 20:56 Відповісти
Вроде бы зарубежные урологи хотели проверить методы лечения кацапов "Русские щи - только х*й полощи!". Но оказалось, это рецепт приготовления щей.
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08.04.2022 20:57 Відповісти
Эмм - Брюква, ягель, лапша "единой россии" и (легендарный) блокадный хлеб с опилками 30 грамм аля "сталинанаваснетъ!"...
Вроде фсьо...
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08.04.2022 21:16 Відповісти
Лапша с мардовскава это плоская.
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08.04.2022 22:12 Відповісти
Фрейд в гробу оживился)))
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08.04.2022 22:20 Відповісти
Среди мардвы распространенное погонялово лапшины.
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08.04.2022 23:32 Відповісти
Та є, є у них національні блюда. Так це щі, а борща у них ніколи не було, бо це національне блюдо українців, відоме у всьому світі. Ще є пельмені, а в українців є понад 20 видів вареників, а ще у москалів картошка із сельодкою (смердюче блюдо), колись у 80-х на свою голову в ленінграді навчив москалів варити картоплю із зеленню та маслом, тиждень не мав проходу, бо такої смакоти у житті не їли, а запах від такої смакоти з приправами тримав більше 2-х днів. А у них не страви, а второе. На початку 80-х в м.Волгограді в магазинах була тільки ікра кабачкова, морська капуста (водорості) і плавлені сирки, ну і... водка, не те, що у нас справжня горілка. І ці потвори хочуть денацифікувати наш борщ??? Психіатрична лікарня відпочиває.
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08.04.2022 21:23 Відповісти
Пельмень - блюдо финно-угорское. С картошкой там вообще караул - этих дикарей к картошке Петруха Припадок приучал, только вот по природной русской тупости никто не пояснил дикарям, шо есть нужно клубни, а не ягоды, которыми эти дикари благополучно травились. А их национальное блюдо - пареная репа. Рекомендую, ради эксперимента, приготовить этот деликатес. Только где-то подальше от дома, бо воняет оно примерно как туалет системы "сортир".
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08.04.2022 21:29 Відповісти
Пельмень - хлебное ухо, коми.
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08.04.2022 22:09 Відповісти
ніт, корея
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08.04.2022 22:36 Відповісти
Равіолі...
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08.04.2022 23:14 Відповісти
пельмень корейський взагалі то
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08.04.2022 22:35 Відповісти
Тут как с борщем - многие нации считают это своим. У Киримли тоже такое есть - этли-борек, они маленькие, бывают закрытые или открытые.
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08.04.2022 22:38 Відповісти
так, але прийшли вони з Кореї, а кожен народ вже адаптував під свої умови і особливості, і у кожного своя страва, мається на увазі сам принцип мясо загортати в тісто і готувати у воді, а є ж манти, на пару, є хінкалі, там загортають по своєму, та купа їх у різних народів, в Італії равіолі, а там думаю самі придумали, бо туди племена з Кореї не дійшли . от тільки ніяк це не кацапська наротна страва, бо свого туди нічого не внесли.
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08.04.2022 22:54 Відповісти
Про вареники не забудьте, теж начинка в тісті ...
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08.04.2022 23:09 Відповісти
нє, вареник то наше, бо великий і в деяких регіонах пирогом називають. А загалом так.
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09.04.2022 06:42 Відповісти
парену не їв, а сиру так, якщо у нас і у них ріпою одне й те ж саме називають, щось схоже на редьку тільки велике і смак схожий
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08.04.2022 22:39 Відповісти
Сырая ничего так, из нее Мама салат делала, из тертой на терке, по корейскому рецепту как раз для редьки. А я маленький был вьедливым, и доковырялся как-то до Мамы с вопросом про "пареную репу"....ну, Мама была не в игривом настроении, взяла и приготовила мне этот русский деликатес во дворе.
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08.04.2022 22:44 Відповісти
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08.04.2022 23:00 Відповісти
підтверджую. Був в цих містах якраз в ці роки.
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08.04.2022 21:53 Відповісти
Лажа с мардовскава безвкусная пища. Так шо уся мардовская кухня сплошная лажа.
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08.04.2022 22:10 Відповісти
У них є щі, це коли кастрюлю від борщу водою сполоснули ...
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08.04.2022 23:06 Відповісти
Щі-це блюдо терористів
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08.04.2022 20:46 Відповісти
Це блюдо ледарів, як і ледачі вареники, голубці ... Взяти нормальне блюдо і змішати всі інгредієнти в кастрюлі і зварити, бо ліньки ... ФУУУУУУУУУУУУ
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08.04.2022 23:12 Відповісти
Россия напоминает ситуацию в психиатрической больничке когда больные психи захватили власть в больничке закрыли врачей и медперсонал в палатах и камерах на замки надели на себя белые халаты навесили на себя фонендоскоп и лечат докторов и медсестер..
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08.04.2022 20:47 Відповісти
Є такий фільм, нажаль забув назву
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08.04.2022 21:03 Відповісти
Кацапський гамбит.Жопа на чеченской бутылке ,прийомнік ЩЄЙ зайнятий українською шляпою.
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08.04.2022 21:19 Відповісти
фільм "Будинок проклятих"
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08.04.2022 21:25 Відповісти
А сечас , наша любимая рубрика : @банутым нет покоя !
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08.04.2022 20:47 Відповісти
А на шопінг машка-стопка чомусь у "ворожі країни"...
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08.04.2022 20:48 Відповісти
Санкції подіяли ?
Чи може ГУСИ вже й в борщ "насрали" ?
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08.04.2022 20:51 Відповісти
какая запущенная форма алкоголизма!
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08.04.2022 20:52 Відповісти
Щоб тебе в горлі пір'ям поросло.
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08.04.2022 20:53 Відповісти
Деруни - це вже крайній випадок. Перед тим ще будуть вареники, куліш та галушки.
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08.04.2022 20:53 Відповісти
Борщовий екстремізм розвели
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08.04.2022 20:57 Відповісти
На фото машка выглядит как среднестатистическая касапская шмара мать ипонутых вылупков.
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08.04.2022 20:58 Відповісти
Та фотка так перелякалу, всю ніч будуть жахи снитись. Прости Господи...Воно точно жінка, там наче трохи кадик проглядається.
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08.04.2022 21:12 Відповісти
Эта пьянь с немытой годами головой может еще и на САЛО позарится??????
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08.04.2022 21:02 Відповісти
Тому самцу,который **** это уюбище надо героя расии присвоить
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08.04.2022 21:05 Відповісти
овчаркам в кацапии героя дают?
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08.04.2022 21:24 Відповісти
Интересно ,какую наркоту она курит или колит…На фото -лицо дьявола в женском теле .
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08.04.2022 21:06 Відповісти
На неї пів москальні моляться, не можна ображати чужих святих
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08.04.2022 23:14 Відповісти
Хрен вам на всю репу. Жрите свои щи падлы кацапские. Пойду борщечка наверну)))
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08.04.2022 21:06 Відповісти
А мне вот интересно, как будет смотреться эта тварь машка захарова в петле.
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08.04.2022 21:07 Відповісти
По крайней мере немножко лучше при жизни
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08.04.2022 21:31 Відповісти
Как 2 метровая глиста на выровочке.
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08.04.2022 22:13 Відповісти
Та какая война,это очередная спецоперация *****.
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08.04.2022 21:09 Відповісти
від недоїдання українського борщу ця тварина може зхудати, чи здохнути? щось дуже запереживалась вшива скотина...
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08.04.2022 21:22 Відповісти
почекайте, а коли мої улюблені вареники з вишнями? Коли їх черга воювати за Україну?
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08.04.2022 21:23 Відповісти
манька захЕрова! помий валосся, пострижи шерсть-може тебя "унылая лошадь"-тогоо??-ви підходяща пара
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08.04.2022 21:25 Відповісти
Кого того? Точніше хто? Отой дід? Лошадь того машку? Не сміши.
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08.04.2022 23:17 Відповісти
На следующих переговорах рашодебилы выдвинут требования деборщизации и девареникизации Украины.
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08.04.2022 21:29 Відповісти
Смех смехом, но ведь психиатрам - мировым светилам - надо серьезно изучить этот беспрецедентный пример массового, коллективного психоза... страшно, что в руках этих психов ядерная дубина... наш шарик в опасности...
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08.04.2022 21:44 Відповісти
Маша, "завязывай" с Боярой
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08.04.2022 21:45 Відповісти
- Тату, а що таке "щі"?
- А памятаєш ту воду, якою мама кастрюлю з під борщу мила?
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08.04.2022 22:10 Відповісти
Вада после мойки пасуды называицца бурда (иврит).
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08.04.2022 22:14 Відповісти
Так то на иврите...
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08.04.2022 22:21 Відповісти
Мардюкизированная срулевое погонялово бурдыкины.
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08.04.2022 23:34 Відповісти
А в Україні - помиї.
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08.04.2022 22:44 Відповісти
а кулінар такий був, з Одеси, символічно,, бо саме таке він і готував
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08.04.2022 23:01 Відповісти
яке ж воно кончене, хай Бог милує...
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09.04.2022 09:17 Відповісти
 
 