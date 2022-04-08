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"МЗС РФ з відчаю оголосило війну українському борщу. Наступні в черзі - деруни", - Ніколенко
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В МЗС України відреагували на заяву речниці МЗС РФ Марії Захарової щодо українського борщу.
Про це у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
"МЗС РФ з відчаю оголосило війну українському борщу. Наступні в черзі - деруни.
Російська дипломатія знаходиться приблизно на тому ж рівні, що і російська армія", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що спікер російського МЗС Марія Захарова вважає український борщ прикладом ксенофобії, нацизму та екстремізму.
Топ коментарі
+30 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар08.04.2022 20:49
+24 Maxim Ak-Murza
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+23 Вася Шевченко f77d76ba
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В столовой чкпз на вопрос - шо есть на первое? Ответ - щи! И ополонык туда сует. Говорю - Не не не! Мне супа.
Вроде фсьо...
Чи може ГУСИ вже й в борщ "насрали" ?
- А памятаєш ту воду, якою мама кастрюлю з під борщу мила?