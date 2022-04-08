На Східному напрямку відбито 4 атаки - знищено до 50 солдатів, 4 танки, 3 артсистеми, 1 гелікопетер, - ОТУ "Схід"
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська не полишають спроб прорвати нашу оборону на окремих напрямках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначається: " Зокрема, 8 квітня, українські захисники відбили 4 ворожих атаки. Наші воїни знищили: особового складу – до 50; танків – 4; БМП – 1; ББМ – 1; артилерійських систем – 3;АТ – 4;вертольотів – 1.
Чергова партія рашистів вже ніколи не піде у наступ, не будуть обстрілювати мирні населені пункти та скоювати воєнні злочини. Українські воїни продовжуватимуть знищувати окупанта".
Топ коментарі
+23 Ksenia VB
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+15 Анатолий Воробей 96773614
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Вчора о 09:35 ·
Хлопці спочатку поставилися до мене скептично- сміється Тетяна Чорновол.
А потім зрозуміли, що вона одна серед них вміє керувати Стугною.
І тепер Таня заступник командира взводу , який лупить по рашистами зі Стугни.
На її особистому рахунку- два ворожих танки, Ураган і БТР.
І незакрита проти неї справа ДБР по підпалу офісу ПР… Правда , про політику ми з нею не говорили. Тільки про війну, перемогу, мотивацію і квіти
Таня- безбашенна( в хорошому і позитивному сенсі) і абсолютно крута.
Бийте, бо йде війна не на життя, а на смерть.
Мальчікі вони чи диді - коліть їх, давіть, скирдуйте. То - НЕлюдь.
Спаси й сохрани вас Вища Сила й Всесвіт, українські воїни.