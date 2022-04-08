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атака (228) ЗСУ (5781)

На Східному напрямку відбито 4 атаки - знищено до 50 солдатів, 4 танки, 3 артсистеми, 1 гелікопетер, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

схід,оту

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська не полишають спроб прорвати нашу оборону на окремих напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: " Зокрема, 8 квітня, українські захисники відбили 4 ворожих атаки. Наші воїни знищили: особового складу – до 50; танків – 4; БМП – 1; ББМ – 1; артилерійських систем – 3;АТ – 4;вертольотів – 1.

Чергова партія рашистів вже ніколи не піде у наступ, не будуть обстрілювати мирні населені пункти та скоювати воєнні злочини. Українські воїни продовжуватимуть знищувати окупанта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку відбито 6 атак, знищено до 90 окупантів, 4 танки, 1 літак, - ОТУ "Схід"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+23
Iryna Gerashchenko
Вчора о 09:35 ·
Хлопці спочатку поставилися до мене скептично- сміється Тетяна Чорновол.
А потім зрозуміли, що вона одна серед них вміє керувати Стугною.
І тепер Таня заступник командира взводу , який лупить по рашистами зі Стугни.
На її особистому рахунку- два ворожих танки, Ураган і БТР.
І незакрита проти неї справа ДБР по підпалу офісу ПР… Правда , про політику ми з нею не говорили. Тільки про війну, перемогу, мотивацію і квіти
Таня- безбашенна( в хорошому і позитивному сенсі) і абсолютно крута.
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08.04.2022 21:15
+15
Слава Збройним Силам України!!! Слава Україні!!!!
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08.04.2022 21:10
+14
Дякуємо за гарні новини. Тримайтеся хлопці! Слава Україні!
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08.04.2022 21:11
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Слава Збройним Силам України!!! Слава Україні!!!!
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08.04.2022 21:10 Відповісти
Героям слава %%!!
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08.04.2022 22:03 Відповісти
Дякуємо за гарні новини. Тримайтеся хлопці! Слава Україні!
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08.04.2022 21:11 Відповісти
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08.04.2022 21:14 Відповісти
судячи з кількості знищенного особового складу, це мабуть примусово мобилизовані з ордло, які не вміють воювати..., чому вони, незважаючи на такі втрати, так приречено йдуть на смерть... заради чого, зовсім незрозуміло....
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08.04.2022 21:15 Відповісти
Вибір між смертю та життям у Росії дуже простий. Але могли б самогубитися інакше
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08.04.2022 21:21 Відповісти
Сіра біомасса... Сказали йти - ідуть. Деякі мотивуються тим що так і діди ще робили! Не можуть дійти до думки, що можна повернутися в іншу сторону і воювати проти орків! Не можуть прийняти те, що насправді ворог за спиною
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08.04.2022 21:21 Відповісти
Iryna Gerashchenko
Вчора о 09:35 ·
Хлопці спочатку поставилися до мене скептично- сміється Тетяна Чорновол.
А потім зрозуміли, що вона одна серед них вміє керувати Стугною.
І тепер Таня заступник командира взводу , який лупить по рашистами зі Стугни.
На її особистому рахунку- два ворожих танки, Ураган і БТР.
І незакрита проти неї справа ДБР по підпалу офісу ПР… Правда , про політику ми з нею не говорили. Тільки про війну, перемогу, мотивацію і квіти
Таня- безбашенна( в хорошому і позитивному сенсі) і абсолютно крута.
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08.04.2022 21:15 Відповісти
Бийте кацапердів, щоб з них бризкав їх гнилий смердючий лівер
Бийте, бо йде війна не на життя, а на смерть.
Мальчікі вони чи диді - коліть їх, давіть, скирдуйте. То - НЕлюдь.
Спаси й сохрани вас Вища Сила й Всесвіт, українські воїни.
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08.04.2022 21:17 Відповісти
+
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08.04.2022 21:20 Відповісти
Надивляться у росії фільмів про зомбі апокаліпсису та йдуть нападати на людей
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08.04.2022 21:23 Відповісти
Це ж і без ніг, без рук ще може хоч чоловік 100 буде, навіть без ока чи з якою кантузією, теж було б добре. Чуйні ми такі всі стали останнім часом, в мене ще й котик є.
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08.04.2022 21:24 Відповісти
 
 