Боррель - Зеленському: Ви воюєте за нас, дати Україні зброю - найменше, що ми можемо зробити
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив Володимиру Зеленському, що найменше, що Євросоюз може зробити для України - надати зброю.
Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Дуже важливо наголосити: ви б'єтеся за нас, ви воюєте за нас. Найменше, що ми можемо зробити - дати вам зброю", - сказав він.
Топ коментарі
+16 Ksenia VB
показати весь коментар08.04.2022 21:17
+6 Robert Olsen
показати весь коментар08.04.2022 21:23
+5 Ан Мур
показати весь коментар08.04.2022 21:37
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Будь ласка, зачекайте...
Ні? - Так ото і мовчіть. ЄС, країни НАТО, окремо США, Британія нам вже стільки всього дали, що ви навіть не уявляєте.
Вас про це просили місяць і два місяці тому назад. Якби тоді до вас дійшло то не було б трагедії ні в Бучі, ні в Бородянці, ні в Маріуполі.
Переконаний, історики майбутнього будуть дуріти від цього парадоксу.
Президент Зеленський сприяв порушенню в Україні кримінальної справи проти Джо Байдена і був фігурантом скандалу, з приводу підігрування Зеленського Трампу.
Це не завадило Зеленському, який повністю провалив співпрацю з НАТО виставляти претензії: "Пане президент, чому ми не в НАТО?"
Як на це відреагував Байден? Україні були надані Джавеліни, Стінгери і ще багато зброї та амуніції.
На це Зеленський зажадав аби країни НАТО, і США в першу чергу, закрили небо над Україною. Коли фахівці покрутили біля скроні пальцем (бо це технічно нереально), Зеленський звинуватив НАТО в загибелі українців. Арестовичі і Подоляки почали відкрито агітувати українців проти співпраці з НАТО.
Як на це відповів Байден? Україні надали ленд-ліз.
Щось мені підказує, що Зеленському вже зараз треба негайно міняти риторику і ставлення до "дорогого дядечка Джо". Бо Байден бикування Зеленського явно не забуде.
А Штати, знаєте, уміють дуже гарно ставити на місце не в міру нахабних "слуг народу". Тому існує дуже багато прикладів.
Дмитро "Каленчук" Вовнянко
Програма лендлізу США для України вибила ґрунт з-під Будапештського меморандуму-2 Єрмака-Зеленського.
Пропаганда щодо необхідності "гарантій миру" від росії була побудована на тому, що Захід нам не допомагає і в нас нема вибору.
А тут лендліз
Ось чому істерять арєстовічі-іванови
А те, що їхня істерика направлена проти Пороха, прямо вказує, чия насправді це заслуга і хто насправді домовлявся про лендліз.
Ті гарантії, які єрмаки дали росіянам, у разі невиконання можуть коштувати їм життя.
І вони захищатимуть своє життя до останнього українця.
Вони дають бабки, а на ці бабки ми купимо ту зброю в того, в кого вона є
На это "самое меньшее" вы и так долго раскачивались.
Да и сейчас не очень шевелитесь. От британцев и американцев толку больше, от отдельных стран Европы - тоже.
А сам Брюссель, от лица ЕС, в целом только в громких речёвках преуспевает.