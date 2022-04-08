Боррель - Зеленському: Ви воюєте за нас, дати Україні зброю - найменше, що ми можемо зробити

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив Володимиру Зеленському, що найменше, що Євросоюз може зробити для України - надати зброю.

Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже важливо наголосити: ви б'єтеся за нас, ви воюєте за нас. Найменше, що ми можемо зробити - дати вам зброю", - сказав він.

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