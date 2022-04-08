Ми поділяємо ті самі цінності - Зеленський після переговорів з фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський після переговорів з головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві заявив, що Україна і Європейський Союз поділяють ті самі цінності: свободу, гідність, право вибору і права людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Передусім, глава держави подякував главі Єврокомісії за візит в Україну і поїздку в Бучу.

"Це дуже і дуже потужний сигнал, який говорить про те, що Україна і Європейський Союз разом. Це підтверджує, що ми будемо працювати разом. Найважливіше - це те, що ми поділяємо ті самі цінності. І саме за них ми боремося. За свободу, за права наших людей, за право вибору, за право захищати, народжуватися, жити і жити довго в нашій вільній державі", - заявив Зеленський на спільному брифінгу з Урсулою фон дер Ляєн в Києві.

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