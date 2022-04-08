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Ми поділяємо ті самі цінності - Зеленський після переговорів з фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

зеленський,ляєн

Президент України Володимир Зеленський після переговорів з головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві заявив, що Україна і Європейський Союз поділяють ті самі цінності: свободу, гідність, право вибору і права людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

Передусім, глава держави подякував главі Єврокомісії за візит в Україну і поїздку в Бучу.

"Це дуже і дуже потужний сигнал, який говорить про те, що Україна і Європейський Союз разом. Це підтверджує, що ми будемо працювати разом. Найважливіше - це те, що ми поділяємо ті самі цінності. І саме за них ми боремося. За свободу, за права наших людей, за право вибору, за право захищати, народжуватися, жити і жити довго в нашій вільній державі", - заявив Зеленський на спільному брифінгу з Урсулою фон дер Ляєн в Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ваша боротьба - це й наша боротьба, - президентка Єврокомісії фон дер Ляєн у Бучі

Автор: Роман Свиридович
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08.04.2022 21:19 Відповісти
Зеля, у тебе одна цінність - і та в офшорах.
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08.04.2022 21:22 Відповісти
Давайте нам ваши ценности, мы их тут поделим в нужной пропорции!
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08.04.2022 21:23 Відповісти
Та невже? А якже подивитись в очко путлєру?
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08.04.2022 21:23 Відповісти
Сообщают что всех кто был эвакуирован с донецкой области в рашку, собираются отправить обратно в Украину и тут необходимо быть очень внимательными так как 100% что вернутся не украинцы, собираются подкинуть рашистов с украинскими паспортами задача которых диверсионные действия на территории Украины под видом мирных жителей.
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08.04.2022 21:23 Відповісти
зеленський ми ділимо цінності з тими хлопцями, які вже дві доби не відповідають у Маріуполі. З твоєї вини ********** ти злобуча.
https://twitter.com/daniil_donetsk
Від цих вибухів голова розривається...
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08.04.2022 21:23 Відповісти
Nataliya


@Nataliy94087733

·
9 ч



Чонгар розмінувати встигли, а роздати людям зброю в Бучі, Ірпіні, Бородянці..не встигли.

Своїх вони встигли попередити та вивезти, а простих "не встигли" бо буде хаос, паніка, затори!

А потім в Бучі роздаєш консерви і дивишся в очі цим людям, і тобі пох. І нарід продовжує хавати
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08.04.2022 21:27 Відповісти
 
 