На окупованих територіях вже не хочуть "русского мира", - Центр протидії дезінформації
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На тимчасово окупованих Росією територіях відбувається розкол.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.
"Місцевим вже не потрібен "русский мир", а головний наратив — "уже всё равно чья власть, лишь бы жить по-старому", - йдеться в повідомленні.
Так, 6 квітня на сайті "Комсомольська правда" вийшов матеріал, що реально змальовує події на окупованих територіях.
"Жінки, в яких брали інтерв'ю, розповідали, що не можуть збагнути, чому їхні території обстрілюють, "бандерівці" ж сидять на західній Україні.
Також підтвердили, що вони останні роки "сірими" схемами через Білорусь торгували з росією. Жили в достатку і їм все одно, якою мовою і хто що каже по телевізору. На що отримали звинувачення від журналіста видання, що націоналізм і русофобія — це державна ідеологія та будь-яке місто не можна роздивлятися окремо від країни. Та отримали діагноз: типовий синдром "моя хата скраю", - пояснили в ЦПД.
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Ну, якщо вам однаково хто і якою мовою, то ліпше, панове-манкурти, вйобєн зе бітте на рассєю. Тим паче що кацапські паспорти у вас уже на руках є. Якщо після 8-и років окупації вам і досі "какая разніца", то вам треба рухатись в родную ґовєнь у заліссянські болота.
Е ні, по-старому( регреси, дотації, Донбас-кормилец) аж ніяк вже не буде