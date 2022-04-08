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На окупованих територіях вже не хочуть "русского мира", - Центр протидії дезінформації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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На тимчасово окупованих Росією територіях відбувається розкол.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Місцевим вже не потрібен "русский мир", а головний наратив — "уже всё равно чья власть, лишь бы жить по-старому", - йдеться в повідомленні.

Так, 6 квітня на сайті "Комсомольська правда" вийшов матеріал, що реально змальовує події на окупованих територіях.

"Жінки, в яких брали інтерв'ю, розповідали, що не можуть збагнути, чому їхні території обстрілюють, "бандерівці" ж сидять на західній Україні.
Також підтвердили, що вони останні роки "сірими" схемами через Білорусь торгували з росією. Жили в достатку і їм все одно, якою мовою і хто що каже по телевізору. На що отримали звинувачення від журналіста видання, що націоналізм і русофобія — це державна ідеологія та будь-яке місто не можна роздивлятися окремо від країни. Та отримали діагноз: типовий синдром "моя хата скраю", - пояснили в ЦПД.

Також читайте: Екснардепа та колишнього кандидата в президенти Ржавського, який підтримував РФ, окупанти застрелили в Бучі

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+49
"всьо равно, чья власть" - хєровий підхід. Валіть на расію
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08.04.2022 21:38
+37
Моральні уроди ,манкурти ,орки. За таких потвор ,сьогодні гинуть українці.Після перемоги ,має бути закон про громадянство і всіх ''какая разніца ''нах на істаріческую родіну!
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08.04.2022 21:49
+23
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08.04.2022 21:39
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"всьо равно, чья власть" - хєровий підхід. Валіть на расію
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08.04.2022 21:38 Відповісти
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08.04.2022 21:39 Відповісти
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08.04.2022 21:39 Відповісти
грустная история, но карма сыграла злую шутку
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08.04.2022 22:08 Відповісти
Приємно бачити коли карма б'є з повного розмаху в пику. За що боровся те і получив.
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08.04.2022 22:09 Відповісти
Буча получила то, за что не боролась.
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08.04.2022 22:44 Відповісти
Бучанськітдепутати відмовились вислухати ветерена ООС, щодо організації тероборони міста. Перед війною. Депутатів вибрали жителі.
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09.04.2022 00:44 Відповісти
я не знав....
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09.04.2022 01:23 Відповісти
Валянки
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08.04.2022 21:41 Відповісти
Как говорят в Одессе Поздно пить боржоми.
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08.04.2022 21:41 Відповісти
хотят лишь жить - остальное похер. Логичный финал для любого в подобной ситуации
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08.04.2022 21:41 Відповісти
Філософія свині - їсти є, тепла калюжа є.
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08.04.2022 22:32 Відповісти
Ой, а шож такое?
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08.04.2022 21:42 Відповісти
Навіть із чисто шкурних інтересів, з огляду на перспективу членства в ЕС, треба бути ну дуже тупою ватою щоб захотіти 'в расєю"
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08.04.2022 21:44 Відповісти
Вата не бывает умной. Она может быть образованной, не бедной, но умной - никогда.
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08.04.2022 21:50 Відповісти
Моральні уроди ,манкурти ,орки. За таких потвор ,сьогодні гинуть українці.Після перемоги ,має бути закон про громадянство і всіх ''какая разніца ''нах на істаріческую родіну!
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08.04.2022 21:49 Відповісти
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08.04.2022 22:00 Відповісти
То все навоз з розії
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08.04.2022 22:14 Відповісти
Валіть на кацапію, запроданці. До вас ненависть, ще більша ніж до кацапів. Бо через таких кончених ублюдків все почалось. Тут вам ніхто радий не буде. В кращому випадку з паспортом негромадянина будете вигрібать, що вашібратья наробили.
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08.04.2022 21:53 Відповісти
Там утилізують частину, вивезуть в сібір... лишаться пєнси, які не нарожають ублюдків... буде Донбас знову українським.
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08.04.2022 23:07 Відповісти
Не очкуйте, эвакуация в тундру уже прорабатывается. И будете там оплодотворяться 24/7 братьями по слабоумию.🎃
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08.04.2022 21:53 Відповісти
Для русских вы всегда останетесь хохлами. Потому что менталитет не поменять. Даже обрусевшие на полную крымчане отличаются от русских в плане понимания свобод. Мало того, в России есть специальное словечко для кубанцев, которые ни разу не были в составе Украины как отдельного государство, но ментально до сих пор отличаются от русских и оттого их называют кубаноидами.
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08.04.2022 21:53 Відповісти
Стосовно Кубані я сумніваюся. Там за період 1917-1933 було все так вичищено, що залишилися лише нащадки краснопузоВо_казачєства.
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08.04.2022 22:08 Відповісти
Ментальность не изменить никак. Культурно они не украинцы, но ментально они не русские. Оттого русские чувствуют чуждость для России от кубанцев, донбасян или даже крымчан и прочих. Это то что наша вата не понимает. Что для русских вы всегда будете чужими, потому что вы мыслите иначе.
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08.04.2022 22:14 Відповісти
нам усьо равно чья власть, лишь бьі жить как жили ранее и в Украине
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08.04.2022 21:57 Відповісти
И что, если Украина все же станет членом ЕС эту даунбасовскую пес доту надо будет брать с собой. Что бы они сели на пособия. Или политически и экономически выгоднее их отправить на расею с вольчьим билетом, то есть лишением украинского гражданства?
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08.04.2022 21:58 Відповісти
Свинюці все одно, як її кінчили і як вона перед тим репетувала.
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08.04.2022 21:58 Відповісти
русскій мір зараз йде в ті області, в яких його більше всього чекали, аж раптом місцевим аборигенам не сподобався шостизубий обідраний ванюшка Z, від якого смердить бухлом і сечею.
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08.04.2022 22:01 Відповісти
Они ждали бажественнова хутена верхом на медведе. А пришел гнилозубый ванек в портянках и жаждой украсть хоть что нибудь.
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08.04.2022 22:19 Відповісти
"...їм все одно, якою мовою і хто що каже по телевізору." ©
Ну, якщо вам однаково хто і якою мовою, то ліпше, панове-манкурти, вйобєн зе бітте на рассєю. Тим паче що кацапські паспорти у вас уже на руках є. Якщо після 8-и років окупації вам і досі "какая разніца", то вам треба рухатись в родную ґовєнь у заліссянські болота.
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08.04.2022 22:10 Відповісти
Місцевим вже не потрібен "русский мир", а головний наратив - "уже всё равно чья власть, лишь бы жить по-старому Джерело: https://censor.net/ua/n3332583

Е ні, по-старому( регреси, дотації, Донбас-кормилец) аж ніяк вже не буде
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08.04.2022 22:16 Відповісти
Да пох какой флаг- это было всегда...и примкнуть к сильному..я с Донбасса..и мы очень здорово удивили сепарье( которое радовалось 24 числа)..удивили тем, что не развалились, за пару суток. А как приятно смотреть на унылые морды сепарья, здесь, в Красногоровке...морды, которые рассказывали- вас на закуску оставили( а стрелять мирных низзя, мы же не рашисты)..теперь поняли, что если русские и зайдут- то на развалины городка..
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08.04.2022 23:06 Відповісти
Цей непотріб переселили с Рашки в 50 - 60х роках минулого століття на спустошені голодомором і війною землі. Свої гнилі гени вони розплодили як ракову пухлину. До всього доклали руку і наші гівняні президенти, які дозволили існувати і безперешкодно діяти п'ятій колоні москалів. Ющенко, падлюка, мав законні підстави запроторити за грати все рашистське кодло після сепаратиського шабашу в Сєвєродонецьку. Дорвавшись до крісла, він продався і всіх простив. Більше того, він почав сувати палки в колеса реформ, які робила Тимошенко, щоб виконати обіцяне на майдані, знімав її з посади прем'єра і витягнув туди Януковича. Порошенко гад і сам один із засновників партії регіонів, а ворон ворону око не виклює. Ну і Зеленський успішно продовжував співпрацю і підтримку бізнесу олігархату, грабіжницькі тарифи це для них як виплата преміальних. Посадок як ми бачимо не було ні весною, ні восени і навіть зараз щурики пережидають у безпеці.
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09.04.2022 11:45 Відповісти
 
 