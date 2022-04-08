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У Великій Британії хочуть очолити процес з видачі ордера на арешт Путіна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

моран

Велика Британія має очолити політичний процес на заклик до Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт Путіна. Уряд Великої Британії повинен винести постанову, яка буде визнавати російську армію терористичною організацією.

Про це у коментарі Guildhall заявила депутат парламенту Великої Британії та член Палати громад Лайла Моран, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін та його армія вбивають ні в чому не винних українців. Санкції, які ми запровадили, були критично необхідні і ми не можемо зупинятися на досягнутому", — заявила пані Моран.

"Настав час відноситись до путінської армії та його найманців так, як ми відносимось до терористів, на підставі відповідних постанов уряду Великобританії. Великобританія має очолити заклики до Міжнародного Кримінального Трибуналу щодо видачі ордера на арешт путіна", - підсумувала депутат парламенту Великої Британії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збору доказів: Росія гірша за ІДІЛ, рахунок вбитих вже пішов на сотні

Раніше Президент України Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти щодо необхідності визнання Російської Федерації терористичною державою.

Із заявами про підтримку ініціативи виступила ціла низка світових політиків.

Зокрема, член Палати Лордів парламенту Великої Британії, Лорд Алекс Карлайл, який раніше працював незалежним консультантом щодо законодавства Сполученого Королівства у сфері тероризму, заявив, що вже зараз, ґрунтуючись на фотографіях та інших доказах злочинів Росії в Україні, урядові структури РФ такі як армія, ВМФ, Космічні війська Росії та правляча політична партія "Єдина Росія" повинні бути внесені до списків терористичних організацій у Великій Британії та США.

Депутат парламенту Канади, член Палат Громад та Національного комітету оборони Канади Джон МакКей підтримав визнання Росії терористичною державою. Також запит про визнання Росії державою-терористом депутат перенаправив Генеральному прокурору та Міністру юстиції Канади.

Екс-міністр оборони Литви, депутат Європейського парламенту Раса Юкнявічене заявила, що світова спільнота має винести на порядок денний питання російського тероризму на рівні уряду.

Депутат парламенту Німеччини від "Зелених" Робін Вагнер заявив, що військові злочини Путіна в Україні, зокрема взяття в заручники цивільного парамедика, дозволяють кваліфікувати режим, що діє в Росії, як терористичний.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+27
Вот это очень важное дело. Бункерному может и все равно, а вот верхушке лаптестана навряд ли.
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08.04.2022 21:47
+21
пусть так ! но повесить его должны в Мариуполе..
а потом протащить по Буче, Ирпеню, Гостомелю, Краматорску, Чернигову, Харькову, Киеву..... и так до западной границы Независимой Украины...

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08.04.2022 21:52
+15
геополитик володя , петухи на зоне заждались своего
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08.04.2022 21:48
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Вот это очень важное дело. Бункерному может и все равно, а вот верхушке лаптестана навряд ли.
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08.04.2022 21:47 Відповісти
Звісно, що після оголошення ***** терористом, випишуть ордер на його затримання, ***** як сидить в бункері так і буде сидіти, але всі навколо нього будуть розуміти, що вони співучасники, але не в бункері, за ними обов'язково прийдуть 99,99%. Особливо будуть дистанціюватись ті, хто ще не замазаний кров'ю та злочинами.
Ну і будь-які відносини з країною терористом інших країн, будуть вважати співпраця і допомога злочинцю. Наприклад Грузія, яка хоче допомагати ***** обходити санкції, або Вірменія яка надає *****стану військову допомогу літаками і ракетами. Вже не кажучи про Білорусь, та бульбенфюрера, самі будуть вважатись злочинцями.
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09.04.2022 02:23 Відповісти
геополитик володя , петухи на зоне заждались своего
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08.04.2022 21:48 Відповісти

Ну по поводу петухов это ещё как сказать, а вот судьба Милошевича - это да...
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08.04.2022 21:50 Відповісти
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08.04.2022 23:17 Відповісти
Астанавитесь!
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08.04.2022 21:50 Відповісти
пусть так ! но повесить его должны в Мариуполе..
а потом протащить по Буче, Ирпеню, Гостомелю, Краматорску, Чернигову, Харькову, Киеву..... и так до западной границы Независимой Украины...

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08.04.2022 21:52 Відповісти
Когда то одиозного лидера левой группировки Сендеро Люминосо в Перу, после поимки, возили по городам в клетке. Так он наостопи дил людям пока рушил их жизнь за деньги советского союза.
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08.04.2022 22:05 Відповісти
ні проволочити його по тих містах і в Маріуполі повісити
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08.04.2022 22:25 Відповісти
хотіло ***** увійти в історію,в історію воно вляпалось..ібо ***** лізти протів Великих Укрів!!!Ми море копал а тебе закопаєм!!!!
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08.04.2022 21:52 Відповісти
Спасибо. Великобритания!! А там. глядишь. и другие страны подтянутся.
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08.04.2022 21:53 Відповісти
Правильно. Московию прировнять к Игилу.
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08.04.2022 21:58 Відповісти
Пока будет готов ордер, путин уже своей смертью сдохнет. Ордер которым бы не воспользовались. Это же нужно добраться до путина, и физически его притащить на суд. Они бы такого никогда не сделали. Все ссут.
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08.04.2022 21:58 Відповісти
Народ Великобритании ненавидит фашистов любой национальности после 1940-х годов.
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08.04.2022 21:59 Відповісти
да что там двойников у путина ... а самому путину наверно сделают пластическую операцию и он станет... девочкой
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08.04.2022 22:00 Відповісти
Нет. Тем мальчиком которого он в пупок целовал. И очередной двойник будет уже его жарить.
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08.04.2022 22:06 Відповісти
Крок радше символічний, але дуже важливий.
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08.04.2022 22:02 Відповісти
Ничего не будет.
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08.04.2022 22:03 Відповісти
Зверніть увагу, що ми якось не чуємо Подоляків і Арахамій.....
А як же мирні переговори? То ж тявкали зранку до вечора
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08.04.2022 22:04 Відповісти
Получили новые вводные. Сейчас будут проклинать любые переговоры и переговорщиков. С той же пеной у рта.
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08.04.2022 22:08 Відповісти
Але «гарантії» і досі шукають, стукаючи до всіх у двері і напрошуючись «під опіку».
Тепер, у разі якихось переговорів з терористами, або й гірше, - підписанняз ними будь-яких договорів, будуть звинувачені на міжнародній арені у співпраці та посібництві тероризму
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09.04.2022 00:22 Відповісти
Якщо міжнародний кримінальний суд видасть ордер на затримання путіна, то як вони його зможуть заарештувати? Якщо путін сидітиме у своєму бункері, як вони його витягнуть назовні? Ніяк. Буде путін надовго прикутий до росії, але велика росія по території йому там буде вільно. Так він зможе уникнути покарання.
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08.04.2022 22:19 Відповісти
питання не в тому, що його не видадуть, просто всі і все від кого це залежить стають співучасниками і невиїзними з країни плюс новий набір санкцій
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08.04.2022 22:27 Відповісти
Бачите, що це щуроподібне плешиве х****ло бояться всі на росії, як тремтів наришкін коли путін запитував його "Що робити з ДНР і ЛНР?" результат- всі вони з тремтячими колінами і засунутими в дупу язиками стоять перед путіним. Я не думаю, що хтось із цієї путінської команди набереться сміливості його видати.
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08.04.2022 22:40 Відповісти
згоден, не видадуть, але автоматично стають співучасниками і не зможуть поїхати навіть в Єгипет чи Туреччину після того як х...ло здохне
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08.04.2022 22:57 Відповісти
Так то воно так. Та в той же час, з путіним не зможуть спілкуватися світові лідери. Він і так вже як прокажений, а то буде офіційно визнаним злочинцем.
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08.04.2022 22:39 Відповісти
Згодна з вами.
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08.04.2022 22:42 Відповісти
Його зможе заарештувати будь-хто і основне, що на цілком законних підставах.
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09.04.2022 00:24 Відповісти
Про *****, в ретроспективі:

30 ноября 1939 года. Три месяца как Гитлер напал на Польшу и два с половиной как туда же ввел войска Сталин. 27 дней, как Англия и Франция, страны-гаранты безопасности Польши, объявили Германии, в ответ на агрессию с ее стороны, об объявлении войны. Договор о разделе "сфер интереса" в действии. Варшава пала. Польское правительство бежало. СССР отправил в Германию, в качестве подарка и символа дружбы, 500 антифашистов, бежавших из немецких городов в советские в поисках защиты...

В этот день Сталин дает интервью французскому информационному агентству Гавас. В нем он называет Францию страной, «выступающей за войну», а Германию - страной, «отстаивающей дело мира».

Позже, отвечая на вопрос главного редактора «Правды», Сталин развернуто изложил свою оценку ситуации: «Не Германия напала на Францию и Англию, а Франция и Англия напали на Германию, взяв на себя ответственность за нынешнюю войну… Правящие круги Англии и Франции грубо отклонили как мирные предложения Германии, так и попытки Советского Союза добиться скорейшего окончания войны».

Нацизм+сталинизм=рашизм

Валерій Калниш
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08.04.2022 22:33 Відповісти
"Настав час відноситись до путінської армії та його найманців так, як ми відносимось до терористів, на підставі відповідних постанов уряду Великобританії. Великобританія має очолити заклики до Міжнародного Кримінального Трибуналу щодо видачі ордера на арешт путіна", - підсумувала депутат парламенту Великої Британії. Джерело: https://censor.net/ua/n3332587

ЦЕНЗОРЕ, не можеш перекласти? Відноситись чи ставитись - зовсім різні речі.
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08.04.2022 22:49 Відповісти
 
 