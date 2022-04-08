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"Я повністю переконана, що Україна переможе у цій війні", - фон дер Ляєн
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Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна переможе у війні проти РФ.
Про це вона заявила під час спільної пресконференції із президентом Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.
"Я повністю переконана, що Україна переможе у цій війні, демократія, свобода переможуть у цій війні та право кожної країни визначати своє власне майбутнє", - наголосила вона.
Фон дер Ляєн зазначила, що ЄС працюватиме разом з Україною для того, щоб відбудувати її після війни.
"Це означає величезні інвестиції, реформи, і це все сформує дорогу до ЄС для України", - додала вона.
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