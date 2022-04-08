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"Я повністю переконана, що Україна переможе у цій війні", - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна переможе у війні проти РФ.

Про це вона заявила під час спільної пресконференції із президентом Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"Я повністю переконана, що Україна переможе у цій війні, демократія, свобода переможуть у цій війні та право кожної країни визначати своє власне майбутнє", - наголосила вона.

Фон дер Ляєн зазначила, що ЄС працюватиме разом з Україною для того, щоб відбудувати її після війни.

"Це означає величезні інвестиції, реформи, і це все сформує дорогу до ЄС для України", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна об'єднала не лише Україну, а й Євросоюз, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Дякую! Так i буд
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08.04.2022 21:57 Відповісти
мадам, нас вже двоє.
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08.04.2022 21:57 Відповісти
трое
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08.04.2022 22:04 Відповісти
четверо
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09.04.2022 14:48 Відповісти
А що для пані означає перемога України?
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08.04.2022 22:01 Відповісти
Украина победит уже потому, что абсолютное Зло не может выиграть
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08.04.2022 23:25 Відповісти
Саме так. А не "дагаварітцца гдє-та пасєрєдінє".
Росія розуміє лише мову ультиматумів. Накласти на неї торгівельне ембарго, й не знімати доти, доки не повернуть всіх захоплених й вивезених нею людей, доки не видадуть ху"ла й всіх військових злочинців - організаторів геноциду Українців, доки не виплатять репарації, доки не віддадуть ядерну зброю і т.д.
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09.04.2022 01:05 Відповісти
 
 