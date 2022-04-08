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Катування, зґвалтування, тортури над жінками і дітьми, - звірства російських окупантів на Київщині розслідують 150 слідчих. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зусилля працівників слідчих підрозділів та криміналістів спрямовані на документування злочинів російської армії в місцях активних бойових дій, у тому числі щодо мирного населення. Загалом створено 37 слідчо-оперативних груп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повыдомляють у Національній поліції України.

Правоохоронці фіксують страшні наслідки обстрілів населених пунктів та звірства російських військових відносно мирних громадян – катування місцевих жителів на окупованих територіях, зґвалтування та тортури над жінками і дітьми. І пріоритетним завданням є встановлення усіх вбитих і закатованих осіб, місць одиночних і масових захоронень, ексгумації тіл для проведення необхідних досліджень і видачі рідним для поховання.

Катування, зґвалтування, тортури над жінками і дітьми, - звірства російських окупантів на Київщині розслідують 150 слідчих 01
Катування, зґвалтування, тортури над жінками і дітьми, - звірства російських окупантів на Київщині розслідують 150 слідчих 02
Катування, зґвалтування, тортури над жінками і дітьми, - звірства російських окупантів на Київщині розслідують 150 слідчих 03
Катування, зґвалтування, тортури над жінками і дітьми, - звірства російських окупантів на Київщині розслідують 150 слідчих 04

"Аби у максимально стислі терміни провести необхідні слідчі дії у звільнених від російських армійців населених пунктах Київської області, створено 37 слідчо-оперативних груп, а відтак до цієї роботи залучено 150 слідчих Нацполіції та поліції Київщини. Вони проводять огляди місць подій, допитують свідків та потерпілих і фіксують наслідки злодіянь окупантів, які знищили сотні цивільних людей та інфраструктуру населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Усі зібрані слідчими і криміналістами матеріали стануть підставою для притягнення воєнних злочинців до найсуворішої відповідальності в українських та міжнародних судах.

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Кацапы это не люди, я и раньше это знал, но думал что есть и среди них такие, теперь точно знаю, нет среди них людей!!!
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08.04.2022 21:52 Відповісти
Найкращими суддями для кацапських виродків є і залишаються ЗСУ.
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08.04.2022 21:55 Відповісти
русский народ принес в Украину русскую культуру.
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08.04.2022 21:57 Відповісти
там уже нет народа...
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09.04.2022 04:30 Відповісти
Довго чекати суд над цими виродками, треба щось ефективніше і скоріше.
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08.04.2022 22:09 Відповісти
клоунські виродки із зе-команди реготіли над попередженнями наших західних партнерів про майбутнє вторгнення рашистів. за два місяця можна було б не тільки підготувати кордони до зустрічі ворога, ще можна було б врятувати тисячі мирних жителів прикордонних областей від неминучої смерті вчасно їх евакуювавши. Після війни зелені гниди мають відповідати перед судом за злочинне недбальство, яке спричинило тисячі смертей українців, а зараз одна надія на ЗСУ - вони мають покарати безпосередніх виконавців цих жахливих злочинів проти людяності
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08.04.2022 22:41 Відповісти
пэтся... это ты? успагойся уже бот..
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08.04.2022 22:53 Відповісти
 
 