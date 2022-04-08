Катування, зґвалтування, тортури над жінками і дітьми, - звірства російських окупантів на Київщині розслідують 150 слідчих. ФОТО

Зусилля працівників слідчих підрозділів та криміналістів спрямовані на документування злочинів російської армії в місцях активних бойових дій, у тому числі щодо мирного населення. Загалом створено 37 слідчо-оперативних груп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повыдомляють у Національній поліції України.

Правоохоронці фіксують страшні наслідки обстрілів населених пунктів та звірства російських військових відносно мирних громадян – катування місцевих жителів на окупованих територіях, зґвалтування та тортури над жінками і дітьми. І пріоритетним завданням є встановлення усіх вбитих і закатованих осіб, місць одиночних і масових захоронень, ексгумації тіл для проведення необхідних досліджень і видачі рідним для поховання.









"Аби у максимально стислі терміни провести необхідні слідчі дії у звільнених від російських армійців населених пунктах Київської області, створено 37 слідчо-оперативних груп, а відтак до цієї роботи залучено 150 слідчих Нацполіції та поліції Київщини. Вони проводять огляди місць подій, допитують свідків та потерпілих і фіксують наслідки злодіянь окупантів, які знищили сотні цивільних людей та інфраструктуру населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Усі зібрані слідчими і криміналістами матеріали стануть підставою для притягнення воєнних злочинців до найсуворішої відповідальності в українських та міжнародних судах.

Також читайте: Рашисти на Київщині натовпом ґвалтували дітей на очах у батьків, 14-річна дівчинка завагітніла, - Денісова