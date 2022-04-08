У бою проти окупантів загинув очільник "Правого сектору" Львівщини Тарас Бобанич

У бою проти московських окупантів, під час виконання бойового завдання підрозділом на Ізюмському напрямку, загинув командир 2-го окремого батальйону ДУК "Правий сектор", член проводу НВР "Правий сектор" Тарас Бобанич.

Про це у Facebook повідомляє 2-й окремий батальйон ДУК ПС, інформує Цензор.НЕТ.

"Друг Хаммер зі студентських років був активним учасником правого руху, який вважав, що націоналіст має тихо робити свою справу, не очікуючи винагороди чи похвали.

В кінці листопада 2013 року він долучився до лав "Правого сектору". Брав активну участь у подіях Майдану.

З 2014 року воював проти окупантів у складі ДУК "Правий сектор". Брав участь у бойових діях в складі 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС.

В 2019 році друг Хаммер став заступником Командира ДУК ПС з питань діяльності резервних підрозділів. А в 2020 році був обраний членом Проводу Національно-Визвольного Руху "Правий сектор".

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Тарас Бобанич очолив 2-й окремий батальйон ДУК ПС", - йдеться в повідомленні.

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