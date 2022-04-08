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Донбас (21703) атака (228) операція Об'єднаних сил (4149)

На Донбасі 8 квітня українські захисники знищили 9 танків, 7 одиниць бронетехніки та 2 вертольоти ворога, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу,оос,армія,воїн

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують відбивати атаки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС. 

У повідомленні зазначається: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема, українські захисники знищили 9 танків, 7 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два вертольоти та одну крилату ракету ворога.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі відбито 7 атак ворога. Знищено 4 танки, 10 одиниць бронетехніки та 2 артсистеми противника, - штаб ООС

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+23
Хай збережуть Вас всі всемогутьні сили, рідні наші!!! Невичерпаної сили та наснаги!!!
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08.04.2022 22:07
+21
смотрю я на эту статистику ...i розумію ,чиї діди воювали
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08.04.2022 22:09
+15
Було про це: "подивись Европа, вперше за 300 років кацапи воюють без українців". І тим паче що проти. Це ж самогубство. Проте у кацапів завжди було нездоланне прагнення до самознищення.
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08.04.2022 22:20
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08.04.2022 22:05 Відповісти
Хай збережуть Вас всі всемогутьні сили, рідні наші!!! Невичерпаної сили та наснаги!!!
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08.04.2022 22:07 Відповісти
смотрю я на эту статистику ...i розумію ,чиї діди воювали
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08.04.2022 22:09 Відповісти
Було про це: "подивись Европа, вперше за 300 років кацапи воюють без українців". І тим паче що проти. Це ж самогубство. Проте у кацапів завжди було нездоланне прагнення до самознищення.
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08.04.2022 22:20 Відповісти
А мені мабуть потрібні пігулки від жадібності - і побільше, і побільше .
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08.04.2022 22:25 Відповісти
таки ******** може застосувати яз якщо безрідних рабів будуть такими темпами викошувати українці 🤬
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08.04.2022 22:37 Відповісти
Наши Миг'и сядут в Риге,
Наши панки сядут в танки,
Наши орки сгниют в моргах.
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08.04.2022 22:50 Відповісти
а Маріуполь як там? всьо, списали Маріуполь?
я не розумію цієї зради повзучої. Марченка зняти, Маріуполь здати, лапшу навішати. що це таке?
чому про Маріуполь не пишете??
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08.04.2022 23:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FTEJLXJAWss
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08.04.2022 23:32 Відповісти
Как Украине выиграть эту войну?Сейчас кинуть на юг и восток минимум 10 байрактаров!Каждый байрактар несёт до 4 ракет и может поразить за один вылет четыре цели противника ( танк,бтр,град,смерч,пушка,Урал и т.д.).10 байрактаров могут делать до 10 боевых вылетов в сутки!Это поражать до 400 целей противника в сутки!В каждом танке или БТР до 3 человек экипажа.Это около 1000 убитых русских солдат в день и 400 единиц техники русской армии!!!За 30 дней это 12000 единиц техники противника и около 30 тысяч убитых орков!Один заряд для байрактара стоит около 30 тысяч $ Для работы 10 байрактаров ,в таком режиме по 10 боевых вылетов в сутки на протяжении 30 дней ,нужно около 100 миллионов долларов только на ракеты + топливо,зп операторов и т.д.Примерно 130-150 миллиона долларов в месяц!!!Для Украины это копейки!2-3 месяца такой работы и от техники противника ничего не останется.Плюс работает арта,танки,всу,снайперы и т.д.Так и война очень скоро закончится!Слава Украине!
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08.04.2022 23:29 Відповісти
сначала было бы неплохо ПВО орков подавить- торы, панцыри всякие. Тогда и байрактары можно смело запускать.
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08.04.2022 23:34 Відповісти
 
 