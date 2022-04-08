Окупанти, які побували в зоні відчуження, привезуть частинку Чорнобиля додому. Живими або мертвими, - Галущенко
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Всі окупанти, які перебували у Зоні відчуження, отримали великі дози опромінення, їхня військова техніка також заражена.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Невігластво російських солдат зашкалює так само, як дозиметри, якими ми перевіряли радіаційний фон в місцях дислокації загарбників. Вони копали голіруч грунти, заражені радіацією, набирали радіоактивний пісок в мішки для укріплень, дихали цим пилом. Після місяця такого опромінення їм залишився максимум рік життя. Точніше, не життя, а повільного помирання від хвороб", - зазначив він.
За словами Галущенка, російській військові розграбували станцію, адміністративні приміщення, виносили все - від посуду до запчастин і приладів.
"Заражений не лише весь особовий склад окупантів і "трофеї", а й вся військова техніка, що пройшла через Чорнобиль, - близько 10 тисяч одиниць. Кожен російський солдат привезе частинку Чорнобиля додому. Живим або мертвим", - додав міністр.
Він також зазначив, що метал добре піддається опроміненню і переносить радіацію. Це загрожує радіоактивним зараженням всім, хто контактуватиме з майном чи технікою з ЧАЕС.
"Росіяни несуть смерть усім: українців вбивають бомбами, а своїх - радіацією з ЧАЕС", - підсумував Галущенко.
Будь ласка, зачекайте...
Угадайте с трёх раз - эти 10 тысяч единиц техники будут перебазированы на восток Украины в рамках второй волны удара или нет ? Ответ очевиден . . .
Ну и техника пройдет техосмотр + новый экипаж - все получат приставку "ваша светлость" и даже "ваше сиятельство" - это два.
Во-вторых, наши умеют и отжимать у российско-фашистских войск трофеи.
В-третьих, радиационно загрязнённый металл в переплавку не идёт, а требует специальных мер дезактивации и утилизации, а это огромные расходы - так что то, что наша армия спалит русским, потом ещё будет требовать принятия мер по защите экологии.
Так что российские уроды беды наделали - в первую очередь Украине, но и Беларуси да и своей стране тоже - а оттуда снова-таки к нам вода течёт, звери и птицы туда-сюда шастают, ветер веет . . .
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і це радує.Усвідомлення окупантом що воно повільно але неминуче здихає.
Все , кто будет ездить, спать в этой технике тоже заболеют.Даже если в Чернобыле не были. Дело времени.