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Окупанти, які побували в зоні відчуження, привезуть частинку Чорнобиля додому. Живими або мертвими, - Галущенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чаес

Всі окупанти, які перебували у Зоні відчуження, отримали великі дози опромінення, їхня військова техніка також заражена.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ

"Невігластво російських солдат зашкалює так само, як дозиметри, якими ми перевіряли радіаційний фон в місцях дислокації загарбників. Вони копали голіруч грунти, заражені радіацією, набирали радіоактивний пісок в мішки для укріплень, дихали цим пилом. Після місяця такого опромінення їм залишився максимум рік життя. Точніше, не життя, а повільного помирання від хвороб", - зазначив він.

За словами Галущенка, російській військові розграбували станцію, адміністративні приміщення, виносили все - від посуду до запчастин і приладів.

"Заражений не лише весь особовий склад окупантів і "трофеї", а й вся військова техніка, що пройшла через Чорнобиль, - близько 10 тисяч одиниць. Кожен російський солдат привезе частинку Чорнобиля додому. Живим або мертвим", - додав міністр.

Він також зазначив, що метал добре піддається опроміненню і переносить радіацію. Це загрожує радіоактивним зараженням всім, хто контактуватиме з майном чи технікою з ЧАЕС.

"Росіяни несуть смерть усім: українців вбивають бомбами, а своїх - радіацією з ЧАЕС", - підсумував Галущенко.

Читайте: Після перебування в зоні ЧАЕС російських солдат розмістили в Гомельському науково-практичному центрі радіаційної медицини Білорусі, - Генштаб

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
Якщо в рашиста одна рука то воював в Чорнобаївці, якщо три- в Чорнобилі.
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08.04.2022 22:13
+25
Счастливого пути.
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08.04.2022 22:10
+17
здраствуй мама , возвратился я весь ...

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08.04.2022 22:13
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Счастливого пути.
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08.04.2022 22:10 Відповісти
Там ще є чудове й велике сховище радіоактивних відходів, вміст якого дуже б гарно дивився на території кацапстану))
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08.04.2022 22:11 Відповісти
Бажаємо їм довго та нудно здихати.
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08.04.2022 22:11 Відповісти
Можна вивезти окупантів з Чорнобилю, але вивезти Чорнобиль з окупантів точно не вдасться )
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08.04.2022 22:13 Відповісти
здраствуй мама , возвратился я весь ...

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08.04.2022 22:13 Відповісти
Якщо в рашиста одна рука то воював в Чорнобаївці, якщо три- в Чорнобилі.
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08.04.2022 22:13 Відповісти
Дуже долучно.
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08.04.2022 22:23 Відповісти
"Він також зазначив, що метал добре піддається опроміненню і переносить радіацію. Це загрожує радіоактивним зараженням всім, хто контактуватиме з майном чи технікою з ЧАЕС."

Угадайте с трёх раз - эти 10 тысяч единиц техники будут перебазированы на восток Украины в рамках второй волны удара или нет ? Ответ очевиден . . .
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08.04.2022 22:14 Відповісти
Галущенко перднув, не подумавши при цьому.
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08.04.2022 22:17 Відповісти
10тыс.едениц техники - это откуда такие цифры? Это раз.
Ну и техника пройдет техосмотр + новый экипаж - все получат приставку "ваша светлость" и даже "ваше сиятельство" - это два.
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08.04.2022 22:38 Відповісти
Да, но не наши же будут кататься на этой технике. И после того как ее сожгут- тоже никто на ней кататься не будет. Поидет на расплавку, смешается с тоннами другого металла, переплавится при экстримальных температурах- неизвестно что там будет на выходе.
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08.04.2022 23:46 Відповісти
Во-первых, она будет ездить по нашей земле и разносить радиоактивное заражение.
Во-вторых, наши умеют и отжимать у российско-фашистских войск трофеи.
В-третьих, радиационно загрязнённый металл в переплавку не идёт, а требует специальных мер дезактивации и утилизации, а это огромные расходы - так что то, что наша армия спалит русским, потом ещё будет требовать принятия мер по защите экологии.

Так что российские уроды беды наделали - в первую очередь Украине, но и Беларуси да и своей стране тоже - а оттуда снова-таки к нам вода течёт, звери и птицы туда-сюда шастают, ветер веет . . .
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09.04.2022 15:33 Відповісти
Чорнобильські світлячки, нато вам у хату орки.
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08.04.2022 22:16 Відповісти
Нех..й шастать, тобто нехай "щастить"
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08.04.2022 22:17 Відповісти
Чорнобильська радiацiя, це найкраще що в них э...
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08.04.2022 22:22 Відповісти
Главное ,чтобы эти рашистские мрази были уничтоженным и чем больше тем лучше ..Каким образом -не имеет значения..
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08.04.2022 22:23 Відповісти
Треба у Японії попросити портативні дозиметри. Трофеї перевіряти.
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08.04.2022 22:24 Відповісти
будуть помирати довго і болісно, рак крові (лейкемія) їм точно гарантована.
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08.04.2022 22:25 Відповісти
будуть помирати довго і болісно, рак крові (лейкемія) їм точно гарантовано.
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08.04.2022 22:26 Відповісти
Після місяця такого опромінення їм залишився максимум рік життя. Точніше, не життя, а повільного помирання від хвороб",
=============
і це радує.Усвідомлення окупантом що воно повільно але неминуче здихає.
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08.04.2022 22:26 Відповісти
Нужно было подыграть окупантам сделав видимость наступления ЗСУ на чернобыльскую зону. Чтобы окупанты поглубже окапывались да побольше войск в ЧАЕС завезли
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08.04.2022 22:33 Відповісти
Цих імбіцилів до яких відносити до 200х чи 300х? Потрібно для такий особливий статус придумати.
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08.04.2022 22:39 Відповісти
"250+"?
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08.04.2022 22:54 Відповісти
После взрыва Чернобыля сотрудник отмывал "Москвич" оттуда с другом - фонил ужасно - пытались продать -не прошло, бросили.
Все , кто будет ездить, спать в этой технике тоже заболеют.Даже если в Чернобыле не были. Дело времени.
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08.04.2022 22:54 Відповісти
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08.04.2022 23:10 Відповісти
" И молодая не узнает,какой у парня был конец...."
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09.04.2022 00:04 Відповісти
 
 