Євросоюз зробить усе можливе, щоб українські біженці мали житло, медичне обслуговування, школу, роботу, - фон дер Ляєн
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ЄС зробить усе можливе, щоб українські біженці мали житло, медичне обслуговування, школу, роботу,
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в п'ятницю.
"Українські біженці мають тимчасовий статус у наших країнах, ховаючись від війни. Ми про них подбаємо, Володимире, доки вони не зможуть безпечно повернутися додому, до вільного, незалежного, процвітаючого дому України. Ми зробимо все, що можна, щоб вони мали житло, медичне обслуговування, школу, роботу, тому що великий український народ заслуговує на це, і нічого меншого", - сказала Ляєн.
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Гірше всього, що частина населення до сих пір не бачить загрози. І спостерігає з цікавістю: чия візьме. ДІйде до таких як вже бомби сипатимуться на голови. Памятаєте "хоть камні с нєба"? Яким же ідіотом треба бути аби каміння на свою голову не боятися.
Информация от наших спецслужб.
ФСБ, чтобы уменьшить давление на Россию и международное осуждение расстрела людей в Буче и на вокзале Краматорска, запланировало в ближайшее время ряд террактов в Белгороде, чтобы обвинить украинских военных в уничтожении мирных горожан.
Для этого может быть использован обстрел точкой-у в многолюдных местах (несколько уже стоит у границы с Украиной на Купянском направлении), а также подрыв взрывчатки в жилых кварталах. России нужно много жертв, чтобы поменять риторику в СМИ.
Передайте своим и жителям Белгорода!
Кто может - срочно переезжайте в другие города внутри страны. Кто нет - внимательно следите за посторонними, которые шатаются по подъездам. По каждой непонятной машине, внезапно появившейся на парковке (бусы, старые иномарки и т.д.), сообщайте в полицию - и заставьте их отработать. Так вы можете сохранить жизни себе и близким. В этой войне нет правил. Для России человеческого фактора не существует.
Мне похй на ваши жизни, так как вы неизлечимы, росмордор .
А вот у ваших детей ещё шансы есть
БЕРЕГИТЕ ИХ ПОЖАЛУЙСТА !!!
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