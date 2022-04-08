УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6867 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Санкції проти Росії
5 653 19
Дерипаска (75) путін (21454) росія (47340) санкції (6879) Євросоюз (7144) Ротенберг (28)

ЄС запровадив санкції проти 217 осіб та 18 компаній РФ: У списку доньки Путіна, Дерипаска та Ротенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Рада ЄС ухвалила сьогодні рішення запровадити обмежувальні заходи щодо ще 217 фізичних і 18 юридичних осіб у відповідь на необґрунтовану і неспровоковану військову агресію Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

До 217 перелічених осіб входять високопосадові кремлівські чиновники та олігархи — Моше Кантор, Борис Ротенберг та Олег Дерипаска, інші видні бізнесмени, що працюють у ключових секторах економіки, таких як енергетика, фінанси, ЗМІ, оборонна та військова промисловість, а також співробітники кремлівської пропаганди, що систематично розповсюджують хибну інформацію про ситуацію в Україні.

До списку також включені члени сімей осіб, які вже потрапили під санкції, з огляду на те, що вони отримують вигоду від режиму або для запобігання обходу санкцій ЄС. Серед них - Марія Воронцова та Катерина Тихонова, дочки президента Росії Владіміра Путіна.

У списку санкцій і так звані міністри та члени "Народної ради" так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки".

До 18 підсанкційних організацій входять чотири великі російські банки - Банк "Откритіє", Новікомбанк, Совкомбанк і ВТБ, компанія, що працює в транспортному секторі і належить Російській Федерації, а також компанії оборонно-промислового комплексу, у тому числі концерн "Калашников".

Загалом обмежувальні заходи ЄС тепер застосовуються до 1091 фізичної особи та 80 організацій. Активи осіб, які включені до списку, підлягають заморожуванню, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти.

На фізичних осіб додатково поширюється заборона на поїздки, яка не дозволяє їм в'їжджати чи перетинати території ЄС транзитом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз вивчає всі питання, як можна вдарити по російському "Сбербанку"

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
показати весь коментар
08.04.2022 22:58
+8
Звоните этому ******** пока не возьмет трубку. Он ссытся.
показати весь коментар
08.04.2022 22:55
+7
ЄС запроваджує санкції проти рашистских олігархів, а в цей час, заступник найвеличнішого - татаров, робить все аби зняти санкції в Україні з бізнесу рашистского олігарха - дєріпаски. А ви кажете, що Євросоюз нам не допомагає. Це насєлєніє73%, вибравши зелених гнид, шкодить європейській допомозі.
показати весь коментар
08.04.2022 23:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
☠️Преступник №76

А сегодня к нам попал шеф-редактор, обозреватель и руководитель идеологического отдела "Царьграда" Михаил Тюренков [email protected] +79263392778 @tyurenkoff

❗️Царьград - имперский российский канал. Исповедует ультраконсервативную православную монархическую идеологию, путинизм, а также поддерживает и распространяет нарративы и темы российской пропаганды: "россия как Третий Рим и наследница Киевской Руси", российский ирредентизм и претензии на территории соседних государств, Победобесие и многое другое.
показати весь коментар
08.04.2022 22:53 Відповісти
Звоните этому ******** пока не возьмет трубку. Он ссытся.
показати весь коментар
08.04.2022 22:55 Відповісти
за 45 дней войны, они уже все перевели в наличку. так что до сраки эти "САНКЦИИ"
показати весь коментар
08.04.2022 22:55 Відповісти
не понимает мир что с волками надо по волчьи разбираться!
- детей ********* банды не выгонять из стран в ********** а оставлять в заложниках и...
И ВЕШАТЬ по одному за каждые акции убийств!
показати весь коментар
08.04.2022 23:14 Відповісти
Не знав, що Дерипаска і Ротенберг - доньки Путіна
показати весь коментар
08.04.2022 22:55 Відповісти
показати весь коментар
08.04.2022 22:58 Відповісти
показати весь коментар
08.04.2022 23:00 Відповісти
гарні засникції...потужні...але виникає питання що за санкції діяли попередні 8 років, після анексії Крима. Що то були за санкції що дозволили Путлєру наростити свою військову міць?
показати весь коментар
08.04.2022 23:01 Відповісти
ЄС запроваджує санкції проти рашистских олігархів, а в цей час, заступник найвеличнішого - татаров, робить все аби зняти санкції в Україні з бізнесу рашистского олігарха - дєріпаски. А ви кажете, що Євросоюз нам не допомагає. Це насєлєніє73%, вибравши зелених гнид, шкодить європейській допомозі.
показати весь коментар
08.04.2022 23:07 Відповісти
💯 Татаров помогает снять санкции с дерепаски , об
этом заявлял Шабунин
показати весь коментар
08.04.2022 23:28 Відповісти
А ********* дочек надо было взять в заложники !
показати весь коментар
08.04.2022 23:09 Відповісти
показати весь коментар
08.04.2022 23:15 Відповісти
Глубинный народ рубит капусту... на борщ.

Контроль за ценами, поиски спекулянтов и рассуждения о ценообразовании на сельхозпродукты в цивилизованных странах.

Орки ищут источник вонищи не понимая, что они забыли снять штаны перед приседанием над дыркой в нужнике, и смердит у них в их штанах.

https://www.youtube.com/watch?v=7ucH2otCRx4
показати весь коментар
08.04.2022 23:30 Відповісти
А коли будуть санкції проти ватних колаборантів - татарова,шмигаля,подоляка,хламідії і іншої подібної Зе-нечисті?
показати весь коментар
08.04.2022 23:50 Відповісти
Папрасі в таваріща прапарщіка ружжо і кіздуй вводити
показати весь коментар
09.04.2022 08:20 Відповісти
Так вроде были же уже против них санкции?Что сразу все ввести нельзя? Они что каждый день по одному городу для посещений закрывают?
показати весь коментар
09.04.2022 00:56 Відповісти
Пора ввести санкции против всех 140 млн мордорцев. Явное большинство из них поддерживают войну.
И голосовали они - кто не за путлера тот за жириновского и подобных.
показати весь коментар
09.04.2022 09:47 Відповісти
Во всяком случае всем 140 млн закрыть въезд в страны ЕС и северной Америки. А тех кто уже там, то выдворить как шакалов.
показати весь коментар
09.04.2022 09:51 Відповісти
Плохо, что Запад забыл ввести жесткие санкции против гундяева (кирилла), который поддержал войну мордора против Украины-Руси.
И против всех служителей РПЦ надо ввести санкции. Ведь дело не только в гундяеве. Он только вершина той структуры.
Надо, чтобы наша власть настойчиво обратилась к Западу с таким предложением.
Действия Гундяева и РПЦ это не вопрос религии. Зло должно быть наказуемо даже если оно прячется под поповскую рясу.
показати весь коментар
09.04.2022 09:53 Відповісти
 
 