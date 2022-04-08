ЄС запровадив санкції проти 217 осіб та 18 компаній РФ: У списку доньки Путіна, Дерипаска та Ротенберг

Рада ЄС ухвалила сьогодні рішення запровадити обмежувальні заходи щодо ще 217 фізичних і 18 юридичних осіб у відповідь на необґрунтовану і неспровоковану військову агресію Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

До 217 перелічених осіб входять високопосадові кремлівські чиновники та олігархи — Моше Кантор, Борис Ротенберг та Олег Дерипаска, інші видні бізнесмени, що працюють у ключових секторах економіки, таких як енергетика, фінанси, ЗМІ, оборонна та військова промисловість, а також співробітники кремлівської пропаганди, що систематично розповсюджують хибну інформацію про ситуацію в Україні.

До списку також включені члени сімей осіб, які вже потрапили під санкції, з огляду на те, що вони отримують вигоду від режиму або для запобігання обходу санкцій ЄС. Серед них - Марія Воронцова та Катерина Тихонова, дочки президента Росії Владіміра Путіна.

У списку санкцій і так звані міністри та члени "Народної ради" так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки".

До 18 підсанкційних організацій входять чотири великі російські банки - Банк "Откритіє", Новікомбанк, Совкомбанк і ВТБ, компанія, що працює в транспортному секторі і належить Російській Федерації, а також компанії оборонно-промислового комплексу, у тому числі концерн "Калашников".

Загалом обмежувальні заходи ЄС тепер застосовуються до 1091 фізичної особи та 80 організацій. Активи осіб, які включені до списку, підлягають заморожуванню, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти.

На фізичних осіб додатково поширюється заборона на поїздки, яка не дозволяє їм в'їжджати чи перетинати території ЄС транзитом.

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