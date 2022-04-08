ЄС запровадив санкції проти 217 осіб та 18 компаній РФ: У списку доньки Путіна, Дерипаска та Ротенберг
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Рада ЄС ухвалила сьогодні рішення запровадити обмежувальні заходи щодо ще 217 фізичних і 18 юридичних осіб у відповідь на необґрунтовану і неспровоковану військову агресію Росії проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
До 217 перелічених осіб входять високопосадові кремлівські чиновники та олігархи — Моше Кантор, Борис Ротенберг та Олег Дерипаска, інші видні бізнесмени, що працюють у ключових секторах економіки, таких як енергетика, фінанси, ЗМІ, оборонна та військова промисловість, а також співробітники кремлівської пропаганди, що систематично розповсюджують хибну інформацію про ситуацію в Україні.
До списку також включені члени сімей осіб, які вже потрапили під санкції, з огляду на те, що вони отримують вигоду від режиму або для запобігання обходу санкцій ЄС. Серед них - Марія Воронцова та Катерина Тихонова, дочки президента Росії Владіміра Путіна.
У списку санкцій і так звані міністри та члени "Народної ради" так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки".
До 18 підсанкційних організацій входять чотири великі російські банки - Банк "Откритіє", Новікомбанк, Совкомбанк і ВТБ, компанія, що працює в транспортному секторі і належить Російській Федерації, а також компанії оборонно-промислового комплексу, у тому числі концерн "Калашников".
Загалом обмежувальні заходи ЄС тепер застосовуються до 1091 фізичної особи та 80 організацій. Активи осіб, які включені до списку, підлягають заморожуванню, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти.
На фізичних осіб додатково поширюється заборона на поїздки, яка не дозволяє їм в'їжджати чи перетинати території ЄС транзитом.
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А сегодня к нам попал шеф-редактор, обозреватель и руководитель идеологического отдела "Царьграда" Михаил Тюренков [email protected] +79263392778 @tyurenkoff
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И ВЕШАТЬ по одному за каждые акции убийств!
этом заявлял Шабунин
Контроль за ценами, поиски спекулянтов и рассуждения о ценообразовании на сельхозпродукты в цивилизованных странах.
Орки ищут источник вонищи не понимая, что они забыли снять штаны перед приседанием над дыркой в нужнике, и смердит у них в их штанах.
https://www.youtube.com/watch?v=7ucH2otCRx4
И голосовали они - кто не за путлера тот за жириновского и подобных.
И против всех служителей РПЦ надо ввести санкции. Ведь дело не только в гундяеве. Он только вершина той структуры.
Надо, чтобы наша власть настойчиво обратилась к Западу с таким предложением.
Действия Гундяева и РПЦ это не вопрос религии. Зло должно быть наказуемо даже если оно прячется под поповскую рясу.