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Росія сподівається набрати понад 60 тисяч новобранців для війни в Україні, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

За словами високопоставленого представника міністерства оборони США, Росія збирається набрати "більше 60 000 військовослужбовців" з-поміж новобранців і мобілізувати резервістів для посилення своїх сил вторгнення в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Чиновник попередив, що "ще невідомо", наскільки успішно Росія зможе досягти цієї мети, наскільки добре буде навчено ці сили або куди вони будуть спрямовані, повідомляє CNN.

Джерело також відзначило, що США не бачили "свіжих підкріплень, повністю навчених, повністю озброєних", готових поповнити виснажені тактичні групи російських батальйонів.

Що стосується їхніх нинішніх можливостей, Росія нині "нижча за 85% їхньої ймовірної бойової могутності", яку Москва накопичила до вторгнення на Україну в лютому, заявив у п'ятницю високопоставлений представник Міністерства оборони США.

"З оціночної доступної бойової потужності, яка була у них у розпорядженні до вторгнення, яку вони виставили проти України для цієї мети, від загальної оцінної бойової потужності, яка у них була, ми оцінюємо, що вони становлять від 80 до 85% того, що вони мали, — сказав чиновник, який враховує безліч факторів, включаючи кількість танків, винищувачів, запаси ракет, а також війська.

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Чиновник не назвав конкретних цифр загальної кількості російських військовослужбовців, які були вбиті сьогодні під час української операції.

США також вважають, що російські військові не вирішили "свої проблеми з логістикою та забезпеченням". Чиновник сказав, що ці проблеми означають, що вони навряд чи зможуть посилити свої сили у східній частині України з великою швидкістю.

"Ми не віримо, що в цілому це буде швидкий процес для них, враховуючи втрати, які вони зазнали, і збитки, завдані їх боєготовності", - сказав представник Пентагону.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
Подождите, так ведь мешков для трупов было 45000, и почти половина уже заполнена.
У Куйла и его дебилов всегда были проблемы с логистикой.
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08.04.2022 23:02
+3
більше допомоги від союзників, навить те шо надаєте тільки більше в рази, і тоді вже не важливо буде скільки кацапні в Україну прийде - знищені будуть всі.
а як новітьнє надасте?
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08.04.2022 23:18
+3
Я нагадаю, що рашисти сподівались за 3 дні взяти Київ, однак війна вже йде 40+ днів, а Київ досі не взятий. Так само буде з планами про 60 тисяч новобранців
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08.04.2022 23:21
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Подождите, так ведь мешков для трупов было 45000, и почти половина уже заполнена.
У Куйла и его дебилов всегда были проблемы с логистикой.
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08.04.2022 23:02 Відповісти
Ці мішки були для українців. Частину вони використали в Бучі.
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08.04.2022 23:24 Відповісти
Т.е. каZZапов сразу в чернозём планировали? Тоже вариант...
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08.04.2022 23:48 Відповісти
На жаль, ні. Вони в цих мішках поховали своїх жертв. Тут не до сміху. Геноцид українців як державна ідеологія московитів.
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09.04.2022 00:00 Відповісти
Два дебила это сила, а 60 тысяч способны похоронить что угодно
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08.04.2022 23:06 Відповісти
Буде багато рабів, щоб відбудовувати Україну.
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08.04.2022 23:10 Відповісти
Кацапи, ви вже запіпчили. Нам добрив вже вистачить. Краще запровадьте у себе якийсь обряд накштал індійського саті. Зібрались призивники в полі і підпалились або самозакопались. Може і у вас колись чорнозем тоді буде.
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08.04.2022 23:15 Відповісти
більше допомоги від союзників, навить те шо надаєте тільки більше в рази, і тоді вже не важливо буде скільки кацапні в Україну прийде - знищені будуть всі.
а як новітьнє надасте?
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08.04.2022 23:18 Відповісти
будете вражені результатом!
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08.04.2022 23:23 Відповісти
Я нагадаю, що рашисти сподівались за 3 дні взяти Київ, однак війна вже йде 40+ днів, а Київ досі не взятий. Так само буде з планами про 60 тисяч новобранців
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08.04.2022 23:21 Відповісти
Бабченко казав що за його інформацією в рашці стільки дебілів, що з призовом не буде проблем взагалі. І я схильний йому вірити. Інша справа, що натовп дебілів без підготовки, техніки та озброєння - то не дуже велика сила. Такі собі одноразові вояки.
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09.04.2022 01:02 Відповісти
60 000,яких потрібно навчити і озброїти, інакше просто гарматне мясо. Да ще одягнути .нагодувати.
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08.04.2022 23:23 Відповісти
патронів вистачить, сказали експерти
також і джавелінів
та й навряд рашисти стільки нашкребуть охочих
а галош так точно у них не вистачить
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08.04.2022 23:26 Відповісти
Головне - шоб кожен з тих"новообісранців" мав при собі великий чорний поліетиленовий пакет! Бо нахріна паскудити нашу священу землю їх трупною отрутою?! І ще й розводити сморід?🤢(у квітні місяці в Україні завзвичай теплішає - це рашистське біосміття💩 почне смердіти вже через пару годин після його утилізації!)
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08.04.2022 23:53 Відповісти
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09.04.2022 00:48 Відповісти
Ключове слово тут - "сподівається"...
А у нас - і не кожного беруть ... , "залиште свій тлефон - вам передзвонять" ...

Росія сподівається набрати понад 60 тисяч новобранців для війни в Україні, Джерело: https://censor.net/ua/n3332608
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09.04.2022 04:08 Відповісти
Бродячие собаки обожрутся...
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09.04.2022 01:40 Відповісти
"ми оцінюємо, що вони становлять від 80 до 85% " Т.е наши не сильно то и преукрасили со статистикой.
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09.04.2022 01:56 Відповісти
те, которые с севера Украины вышли, многие напишут рапорта на увольнение.
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09.04.2022 04:20 Відповісти
Звісно, протистояти ЗСУ ці новобранці не в змозі, але вбивати цивільних та мародерити - цілком
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09.04.2022 10:58 Відповісти
 
 