Українська сторона очікує, що викрадені окупантами цивільні особи будуть присутні під час кожного обміну, - Верещук
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Українська сторона наполягає, щоб під час обміну військовополоненими були також цивільні особи, яких викрали російські окупанти.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Укрїна, про це повідомила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Я щиро сподіваюся, що найближчим часом відбудеться обмін, і навіть цивільних, тому що, наприклад, я уповноважена вести переговори про обмін, зокрема серед інших, і я вимагаю, щоб цивільні обов'язково були присутніми під час кожного обміну", - сказала вона в ефірі національного телемарафону у п'ятницю.
"І вимагаю, щоб обмін не відбувався, доки не повертатимуть, хоча б частково, наших цивільних – наших священиків, наших мерів, наших волонтерів, активістів й особливо… жінок. Я знаю, що відбувається в полоні там із жінками, я чула свідчення жінок, які повернулися", - наголосила Верещук.
Одночасно вона додала, що серед пріоритетів – якнайшвидше повернення жінок із полону – і військових, і цивільних.
Віцепрем'єр також сказала, що "відома кількість українців, але не відома кількість підтверджених, тому що Росія не всіх підтверджує, особливо це стосується цивільних людей".
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Только за регулярное снабжение врага провиантом и медикаментами в условиях военного времени она заслуживает высшей меры.
От собственной безнаказанности уже требует обменивать попавших в плен кацапов на гражданских. Орки за день нахватают пару тысяч заложников. Ничуть не удивлюсь, если эта с@ка потребует выкупать их за деньги, продовольствие, транспорт, топливо.
Семёна Семенченко, который должен был создавать отряды теробороны и организовывать партизанское движение на оккупированных территориях, до сих пор держат в заключении по надуманному обвинению в терроризме, а приближённая к президенту особа открыто действует в интересах врага.
Склоняю голову перед стойкостью ВСУ - так воевать, имея за спиной таких ****ей из народа могут только настоящие киборги.