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Українська сторона очікує, що викрадені окупантами цивільні особи будуть присутні під час кожного обміну, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон,обмін

Українська сторона наполягає, щоб під час обміну військовополоненими були також цивільні особи, яких викрали російські окупанти.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Укрїна, про це повідомила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Я щиро сподіваюся, що найближчим часом відбудеться обмін, і навіть цивільних, тому що, наприклад, я уповноважена вести переговори про обмін, зокрема серед інших, і я вимагаю, щоб цивільні обов'язково були присутніми під час кожного обміну", - сказала вона в ефірі національного телемарафону у п'ятницю.

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"І вимагаю, щоб обмін не відбувався, доки не повертатимуть, хоча б частково, наших цивільних – наших священиків, наших мерів, наших волонтерів, активістів й особливо… жінок. Я знаю, що відбувається в полоні там із жінками, я чула свідчення жінок, які повернулися", - наголосила Верещук.

Одночасно вона додала, що серед пріоритетів – якнайшвидше повернення жінок із полону – і військових, і цивільних.

Віцепрем'єр також сказала, що "відома кількість українців, але не відома кількість підтверджених, тому що Росія не всіх підтверджує, особливо це стосується цивільних людей".

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Автор: Роман Свиридович
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Хочеш не хочеш ворогів треба брати в полон, у кацапів також чимало наших в полоні.
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08.04.2022 23:30 Відповісти
Росія розуміє лише мову ультиматумів. Накласти на неї торгівельне ембарго, й не знімати доти, доки не повернуть всіх захоплених й вивезених нею людей, доки не видадуть ху"ла й всіх військових злочинців - організаторів геноциду Українців, доки не виплатять репарації, доки не віддадуть ядерну зброю і т.д.
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08.04.2022 23:42 Відповісти
Для цього не просто поразка росісі треба, а повний розгром по всіх фронтах.
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08.04.2022 23:44 Відповісти
Тоесть эта тварь теперь открытым текстом верещит - хватайте гражданских заложников, и меняйте на своих военных? Это так надо понимать?
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09.04.2022 00:16 Відповісти
Прямо не каже, але це вкрай дивно. Обмін голови Мелітополя вочевидь дав рашці карт-бланш. Навіщо міняти військових 1 на 1 якщо можна за одного цивільного вісім бомжів забрати?
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09.04.2022 00:28 Відповісти
Неужели принадлежность к сообществу господ народа даёт Верещук защиту от ответственности за противоправную деятельность.
Только за регулярное снабжение врага провиантом и медикаментами в условиях военного времени она заслуживает высшей меры.
От собственной безнаказанности уже требует обменивать попавших в плен кацапов на гражданских. Орки за день нахватают пару тысяч заложников. Ничуть не удивлюсь, если эта с@ка потребует выкупать их за деньги, продовольствие, транспорт, топливо.
Семёна Семенченко, который должен был создавать отряды теробороны и организовывать партизанское движение на оккупированных территориях, до сих пор держат в заключении по надуманному обвинению в терроризме, а приближённая к президенту особа открыто действует в интересах врага.
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09.04.2022 00:48 Відповісти
Так вони цивільних скільки хоч можуть на викрадати.
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09.04.2022 07:32 Відповісти
Они уже вывезли 30 000 из Мариуполя. Эта дура в креслом на жопе действительно думает их менять?
Склоняю голову перед стойкостью ВСУ - так воевать, имея за спиной таких ****ей из народа могут только настоящие киборги.
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09.04.2022 09:10 Відповісти
Зебіли будуть кацапських військових злочинців міняти на священиків та мерів
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09.04.2022 11:12 Відповісти
 
 