Кремль реорганізовує командування. Окупантів в Україні очолить генерал Дворніков з великим досвідом війни в Сирії, - BBC

Росія реорганізувала командування своїми військами в Україні. Тепер його очолив генерал Олександр Дворніков, який має досвід війни у Сирії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Була справді погана координація між цими різними командуваннями", - сказав західний чиновник.

За його словами, російські сили ніколи не навчалися працювати таким чином.

Чиновник зазначив, що операціями зараз керує командувач Південного військового округу генерал Олександр Дворніков.

"Цей командир має великий досвід російських операцій у Сирії. Тож ми очікуємо покращення загального командування та управління", - сказало джерело.

Також чиновник зазначив, що війська РФ прагнуть досягти певного успіху до 9 травня.

"Якщо Росія не зможе змінити свою тактику та ефективніше використовувати наявні інструменти, дуже важко уявити, як їй вдасться досягти навіть тих обмежених цілей, які вони собі поставили, і, звичайно, не в ті терміни, на які, я думаю, вони розраховують", - додав він.

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