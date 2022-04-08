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Кремль реорганізовує командування. Окупантів в Україні очолить генерал Дворніков з великим досвідом війни в Сирії, - BBC

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

дворніков

Росія реорганізувала командування своїми військами в Україні. Тепер його очолив генерал Олександр Дворніков, який має досвід війни у Сирії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Була справді погана координація між цими різними командуваннями", - сказав західний чиновник.

За його словами, російські сили ніколи не навчалися працювати таким чином.

Чиновник зазначив, що операціями зараз керує командувач Південного військового округу генерал Олександр Дворніков.

"Цей командир має великий досвід російських операцій у Сирії. Тож ми очікуємо покращення загального командування та управління", - сказало джерело.

Також чиновник зазначив, що війська РФ прагнуть досягти певного успіху до 9 травня.

"Якщо Росія не зможе змінити свою тактику та ефективніше використовувати наявні інструменти, дуже важко уявити, як їй вдасться досягти навіть тих обмежених цілей, які вони собі поставили, і, звичайно, не в ті терміни, на які, я думаю, вони розраховують", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія сподівається набрати понад 60 тисяч новобранців для війни в Україні, - CNN

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
У дворников оказывается есть генерал,следующий будет генерал алкоголиков
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08.04.2022 23:46
+25
Кацапы думают, что перестановки кроватей им как-то помогут.
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08.04.2022 23:46
+25
Война в Сирии и Украине это две совершенно разные войны, гонять по пустыне игил и воевать лоб в лоб..
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08.04.2022 23:47
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Дворник. Ахахах. Хотя шойга аленевод 😁😁😁
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08.04.2022 23:44 Відповісти
рамси попутали !
ІГІЛ то були мальчики проти ЗСУ
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09.04.2022 02:21 Відповісти
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08.04.2022 23:45 Відповісти
У дворников оказывается есть генерал,следующий будет генерал алкоголиков
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08.04.2022 23:46 Відповісти
генерал Бояришников точно буде.
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08.04.2022 23:56 Відповісти
Кацапы думают, что перестановки кроватей им как-то помогут.
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08.04.2022 23:46 Відповісти
Та да! Головне - бл*ді, тобто вояки обісрвюані - ті самі. Тобто рядовий склад став гіршим, бо кращі вже пемемолоті ЗСУ, те ж саме з молодшим і середнім офіцерським складом. А от сержантський і вищий офіцерський склад - це і є ті невідомі партизани, які розібрали кацапську армію - перші крали запчастини і матеріали, до яких мали доступ, другі - безпосередньо бабло. Тому новоявлений Чапаєв навряд чи одноосібно щось змінить.
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08.04.2022 23:53 Відповісти
та не, ****** же поменяли
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08.04.2022 23:54 Відповісти
персонал надо менять а не кровати двигать в публичному доме.
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08.04.2022 23:58 Відповісти
І що? Багато "навоювали" вже в тій Сирії, кацапи?
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08.04.2022 23:46 Відповісти
Война в Сирии и Украине это две совершенно разные войны, гонять по пустыне игил и воевать лоб в лоб..
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08.04.2022 23:47 Відповісти
До того ж, воювати з манкуртами-сирійцями, що давно забули свій род, у яких окрім алаха нічого в голові нема, або з українцями, що б'ються за свою країну та націю - це зовсім різні речі.
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08.04.2022 23:51 Відповісти
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08.04.2022 23:58 Відповісти
Там самый страшный - Мизинцев.

Приказывает даже своих несогласных убивать, а списывать на бомжей.
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08.04.2022 23:48 Відповісти
Мизинцев по морді мордвин-напевне вже прогнали, там цих генералів як гною,Але таке відчуття, що в Сирії всі орки воювали. Пять років бомбили шість міст без ПВО, газами труїли а Ідліб таки не забрали, османи за один день в пустині їх заганяли байраками
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09.04.2022 00:04 Відповісти
К оленеводу добавился дворник
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08.04.2022 23:48 Відповісти
ББСи, Украина - это вам не Сирия, с уважением конечно, но мы разные вселенные. А по поводу этого "интеллектуала" Дворникова, то в Сети где-то ходит распечатка совещания с его участием и все могут заценить уровень умственного развития данного персонажа. Скорее всего его назначение говорит о том, что будут "додавливать" и гнать на убой несмотря на жертвы
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08.04.2022 23:49 Відповісти
"Бабы нарожают" - самая оптимальная тактика РФ, если рассматривать с позиции ВСУ.

Судя по тому, что 9 мая поджимает, наверное, так и будет.
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08.04.2022 23:51 Відповісти
"А вы друзья, как не садитесь......."
ЗСУ зробили головне - знешкодили (200-ті, 300ті, полонені, ухилянти і т.д.) основну частину професійного війська мордору (контрактників, які пройшли підготовку).
Тепер справа техніки - в прямому розумінні - ефективної і влучної.
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08.04.2022 23:54 Відповісти
Кацапи, ви навмисне таке ліпите, що б ми зі зміху луснули? Дворніков з досвідом у Сирії? Серйозно?
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08.04.2022 23:51 Відповісти
У этого типа большой террористический опыт.
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08.04.2022 23:51 Відповісти
Пора обьявлять охоту за Дворником
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09.04.2022 00:01 Відповісти
Eto nicego neizmenit.u nix sami soldati i oficeri neumejet vojevat.
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08.04.2022 23:55 Відповісти
Ваша правда, бо воює не зброя, а люди.
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09.04.2022 00:17 Відповісти

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08.04.2022 23:57 Відповісти
Бо "у них оружие" так говорив дон дон іншим чалдонам.
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09.04.2022 00:08 Відповісти
Может застрелиться по уважительной причине
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08.04.2022 23:58 Відповісти
победит тот генерал, кто первым пристрелит Хйла. таких нет, потому что думать надо, а это не приветствуется.
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08.04.2022 23:58 Відповісти
Или отравит
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09.04.2022 00:03 Відповісти
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!

Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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08.04.2022 23:58 Відповісти
Досвід ? Гасить людей з літаків? Це важко назвати досвідом
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08.04.2022 23:59 Відповісти
Великий досвід війни в Сирії, це про Алеппо?
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09.04.2022 00:09 Відповісти
Нехай цуприче в колекцію "200-х" хенералів.
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09.04.2022 00:16 Відповісти
Это тот кто применял химоружие в Сирии?
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09.04.2022 00:18 Відповісти
ДУРАКИ НАШЛИ УБИЙЦУ СВОЕГО НАРОДА !)
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09.04.2022 00:27 Відповісти
Нагадайте проти якої армії в Сирії воювали геніальні полководці *****?

Черговий бидлан з досвідом війни з цивільним населенням.
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09.04.2022 00:38 Відповісти
Ще одна сволота і покидьок вилізло.
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09.04.2022 00:39 Відповісти
а де ж кацапи візьмуть стільки полковників ,майорів капітанів з бойовим досвідом ? хто зможе виконати наказ цього м'ясника ?
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09.04.2022 00:45 Відповісти
Шо у них за погонялы - "генерал непросыхающих дворников", генерал оторваных мизинцев"
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09.04.2022 00:49 Відповісти
Чим йому той досвід допоможе? Бомбити людей без ППО та ******** зброї? Гнати сирійців в атаку, а самим ззаді контролювати? Там тільки один раз вступили в сутичку з реальними військами. Коли сунулись віджимати заводик в зоні контролю американців. Навіть зібрати не змогли те, що там валялось. Ні залишки кацапні, ні техніки.
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09.04.2022 00:53 Відповісти
Ниже средней жирности гусь, но такого зажмурить будет красиво.
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09.04.2022 01:27 Відповісти
когда назначали этого свинорылокозломордого кацапа и говорили об опыте убийства людей в Сирии, то как-то забыли простую истину - степень крутизны не влияет на начальную скорость пули... неделя - и сыграют в деревянный макинтош... или цинковый...
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09.04.2022 01:36 Відповісти
И чем ему поможет опыт в Сирии?
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09.04.2022 01:46 Відповісти
Великий досвід бомбардувань мирного населення.
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09.04.2022 03:13 Відповісти
 
 