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Євросоюз надасть обладнання для збору доказів воєнних злочинів Росії в Україні, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

боррель

Європейський Союз проведе навчання і надаватиме обладнання для збору доказів воєнних злочинів рф в Україні та передачі їх у Міжнародний кримінальний суд.

Про це заявив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на спільній пресконференції з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для того, щоб подати матеріали, нам треба їх зібрати, треба зібрати докази, свідчення тих брутальних дій, які були скоєні не лише в Бучі, а й в інших місцях, тому ми мусимо працювати спільно за вами, спільно з Генеральним прокурором. Ми маємо провести навчання, надати необхідне обладнання, навчити тих можливостей проводити розслідування, щоб все це ретельно задокументувати", - сказав Боррель.

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Автор: Роман Свиридович
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С 00:00 Финляндия запрещает въезд в страну всех грузовиков на российских и белорусских номерах.
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09.04.2022 00:30 Відповісти
Про "00:00 " реально смішно вийшло )
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09.04.2022 00:36 Відповісти
смішно не буде, бо фінську водку уже не будеш бухать, риби не привезуть, курточок фінських, костюмів,лиж, шин, кабелів, БУМАГИ!.Телекомобладнання теж не будуть ввозить,бо під забороною, так шо ті фури і самі не поїдуть
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09.04.2022 01:15 Відповісти
Сумку дадут, или мешок? А может картонную коробку?
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09.04.2022 01:24 Відповісти
Надіюсь що то обладнання має свій інтелект та буде тупо відривати причиндали в усіх росіян та нести ті жалюгідні шматки до аналізів десь у Будапешт, нехай там ****** пахне довічно - ну як ****** *******...
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09.04.2022 01:45 Відповісти
 
 