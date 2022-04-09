За 8 квітня знищено гелікоптер, безпілотник та крилату ракету росіян, - Повітряні Сили

8-го квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один вертоліт. Крім того, є інформація з операції Об’єднаних сил про збиття ще одного вертольота рашистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Командування Повітряних Сил.

"Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по окупаційних військах.

8-го квітня Повітряні Сили врешті отримують першу допомогу від країн-партнерів НАТО – зенітний ракетний комплекс С-300, який найближчим часом стане на озброєння Повітряних Сил.

Є гарні новини про результати бойової роботи 7-го квітня – збито новітній ударний БпЛА окупантів –"Оріон"", - заначається у повідомленні.

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