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За 8 квітня знищено гелікоптер, безпілотник та крилату ракету росіян, - Повітряні Сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гелікоптер,харківшина

8-го квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один вертоліт. Крім того, є інформація з операції Об’єднаних сил про збиття ще одного вертольота рашистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Командування Повітряних Сил.

"Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по окупаційних військах.

8-го квітня Повітряні Сили врешті отримують першу допомогу від країн-партнерів НАТО – зенітний ракетний комплекс С-300, який найближчим часом стане на озброєння Повітряних Сил.

Є гарні новини про результати бойової роботи 7-го квітня – збито новітній ударний БпЛА окупантів –"Оріон"", - заначається у повідомленні. 

Читайте також: За 6 квітня знищені літак, безпілотник та ракета, - Повітряні сили

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Це картина італійського митця Ораціо Джентілескі, якого вважають найкращим учнем-живописцем школи Караваджо. Назва картини "Щасливе суспільство, яке перемогло нещастя". Її створено у 1624-1625 роках. Зараз картина перебуває у колекції Лувра. Молода дівчина, одягнена в синьо-жовтий плащ, у правій руці тримає корони переможених нею царів-завойовників, які насмілилися зазіхнути на її свободу.
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09.04.2022 00:53
+5
Слава Нашим мужнім Героям !!
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09.04.2022 00:35
+4
В лівій руці тримає жезл схожий на тризуб.
Наче пророцтво.
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09.04.2022 00:56
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це точно повідомляють повітряні сили?
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09.04.2022 00:35 Відповісти
Слава Нашим мужнім Героям !!
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09.04.2022 00:35 Відповісти
Так вроде в зоне оос самолёт сбили
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09.04.2022 00:37 Відповісти
Так. Сбили самолеет *********. В чем траблы?
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09.04.2022 00:46 Відповісти
Наверное в том, что в этой сводке он не учтен?
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09.04.2022 00:56 Відповісти
Доллар уже 71 рубль
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09.04.2022 00:38 Відповісти
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
https://t.me/HugsFund/4677
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09.04.2022 00:42 Відповісти
Это тот курс, который русня сама нарисовала?
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09.04.2022 00:42 Відповісти
Саме так.
Здесь подробнее.
https://t.me/HugsFund/4672
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09.04.2022 00:48 Відповісти
за 150 не купишь.... откроите обменники россии или банки россии/ доллар/ продажа- вообще не продают, но активно скупают по 80, по 70, сколько захотят -столько поставят. Опять, купить доллары на рассеи НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ... вообще, никак.
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09.04.2022 00:52 Відповісти
А скоро 0,67 коп за доллар курс будет,будет, как при Брежневе.
за месяц 300 000 расьян вьіехало нафік со страньі насовсем, от дешевого доллара подальше
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09.04.2022 00:42 Відповісти
за 150 не купишь.... откроите обменники россии или банки россии/ доллар/ продажа- вообще не продают, но активно скупают по 80, по 70, сколько захотят -столько поставят. Опять, купить доллары на рассеи НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ... вообще, никак.
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09.04.2022 00:51 Відповісти
У нас горючка резко подешевла -- на 20 центов за литр, примерно.
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09.04.2022 00:52 Відповісти
Це картина італійського митця Ораціо Джентілескі, якого вважають найкращим учнем-живописцем школи Караваджо. Назва картини "Щасливе суспільство, яке перемогло нещастя". Її створено у 1624-1625 роках. Зараз картина перебуває у колекції Лувра. Молода дівчина, одягнена в синьо-жовтий плащ, у правій руці тримає корони переможених нею царів-завойовників, які насмілилися зазіхнути на її свободу.
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09.04.2022 00:53 Відповісти
В лівій руці тримає жезл схожий на тризуб.
Наче пророцтво.
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09.04.2022 00:56 Відповісти
То стилізований тризуб, бо він там був заборонений.
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09.04.2022 04:34 Відповісти
Подоходный налог снижают для работяг... ...ну, шо б бюргеры сильно не мучались от санкций ...*)
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09.04.2022 00:54 Відповісти
малюська подумуває продати вам декілька сот москальськіх рабів. Або обміняти на "юнкерси" чи "мессери".
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09.04.2022 04:38 Відповісти
 
 