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Війна РФ проти нашого народу може завершитися перемогою свободи значно раніше, якщо Україна отримає необхідну зброю, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Президент Володимир Зеленський заявив, що будь-яке зволікання з наданням Україні необхідної зброї може означати, що деякі політики хочуть допомогти РФ більше, ніж Україні.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Війна Росії проти нашого народу може завершитися перемогою свободи значно швидше, ніж багато хто у світі думає, якщо Україна просто отримає ту зброю, перелік якої ми надали. Будь-яке зволікання з наданням такої зброї Україні, будь-які відмовки можуть означати тільки одне: відповідні політики хочуть допомогти російському керівництву більше, ніж нам, українцям.

Хай там як, але ми в будь-якому разі продовжимо захищати нашу землю й наших людей.

Так, ще не всі у світі знайшли в собі сміливість, яку маємо ми. Але у нас є могутні і принципові партнери і друзі. Реальні друзі, які допомагають Україні так, щоб дійсно нас захистити. Щоб справді захистити свободу у Європі. Я впевнений, що перемога України – це тільки питання часу", - зазначив президент.

Читайте також: ЄС в будь-якому випадку доведеться запроваджувати проти РФ принципові та сильні санкції, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Спішить підписати мирний договір поки Захід своєю допомогою не завадить?
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09.04.2022 00:55
+6
Хоч би раз попросив вибачення за те, що сам нічого не зробив, щоб підготувати країну до війни. Тільки клянчить ту зброю, як наче йому всі повинні.
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09.04.2022 01:37
+5
Та вони сплять та бачать, як після війни будуть пиляти фінансову допомогу заходу Україні.

Війна врятувала ЗЄ від політичного краху.
Може саме тому ЗЄОПа й відверто нехтувала попередженнями США та ВБ про початок війни.
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09.04.2022 01:04
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Спішить підписати мирний договір поки Захід своєю допомогою не завадить?
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09.04.2022 00:55 Відповісти
Сіла птаха українська жовтокрила
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09.04.2022 00:56 Відповісти
Кому Вниз - Ліра (Украина)
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09.04.2022 01:02 Відповісти
А якщо ще й грошенят накините ммммм.... Ну як пане Президент ви там казали що Україна як та хвойда, готова зі всіх боків прийняти? Ну то просить гучніше чи пожартуйте ще може більше дадуть!!!
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09.04.2022 00:59 Відповісти
Та вони сплять та бачать, як після війни будуть пиляти фінансову допомогу заходу Україні.

Війна врятувала ЗЄ від політичного краху.
Може саме тому ЗЄОПа й відверто нехтувала попередженнями США та ВБ про початок війни.
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09.04.2022 01:04 Відповісти
А людоедов из Бучи таки выпустили, судя по всему....
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09.04.2022 01:04 Відповісти
Це ви про що? Не зрозумів
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09.04.2022 01:07 Відповісти
Про то, шо из Бучи они ушли почти беспрепятственно.
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09.04.2022 01:08 Відповісти
Зеленый, тебе уважуха, что не здрыснул..и за Залужного..
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09.04.2022 01:05 Відповісти
Іще декілька неділь зволікань, і ми будемо десь на Говерлі сидіти відбиватись від цієї кацапської орди. А потім вони і за країни ЄС візьмуться. Нам зараз як найшвидше потрібні потужні артилерійські системи ******* та ударні дрони ! Тисячі артилерійських систем та ударних дронів ! Танки Абрамс ніхто від Вас не вимагає ! Ми зараз захищаємо увесь Європейський Союз від рашистських орків !
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09.04.2022 01:15 Відповісти
Хоч би раз попросив вибачення за те, що сам нічого не зробив, щоб підготувати країну до війни. Тільки клянчить ту зброю, як наче йому всі повинні.
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09.04.2022 01:37 Відповісти
В "копілку" зеленим боневтікам, у 2018р. Міноборони підписало контракт на закупівлю 66 сау Дана М2 на заміну д20, Акаціям і як ви думаєте, що було далі? Правильно у 2020році замовлення скоротили до 26 одиниць...
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09.04.2022 03:05 Відповісти
Как ничего? Портнова и Татарова укрепил, Юрченка пригрел...
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09.04.2022 06:12 Відповісти
Полдня общения с волонтерами и разными интересными людьми во Львове показали, что никто не отменит запрет на выезд мужчин от 18 до 60 лет из Украины, потому что это уже серьёзный бизнес, который приносит до 1 миллиона долларов в день на пропускных пунктах, которые в схеме. Часть этих денег остаётся тут, часть идёт тем, кто не мешает, кто крышует и ломает эту схему у конкурентов. В общем, кто-то пилит гуманитарку, кто-то продаёт письма из ОДА на завоз грузов, а кто-то вывозит людей за пару копеек. И это пока большинство воюет, волонтерит и спасает людей.
Борислав Береза
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09.04.2022 01:59 Відповісти
Портнов, Татаров и Юрченко передают привет от Зеленского...
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09.04.2022 06:08 Відповісти
Що ти, чмо зелене, робив три роки???
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09.04.2022 09:02 Відповісти
"Війна Росії проти нашого народу може завершитися перемогою свободи значно швидше"
якщо дурень та його покидькі поїдуть на шашлики, надовго.
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09.04.2022 09:25 Відповісти
 
 