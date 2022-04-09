"РИА Новости" опублікувало новину, що ЗСУ нібито завдали удар по Краматорську ще тоді, коли ракети були в повітрі, чим видало причетність Росії, - Зеленський

Російські пропагандисти видали винуватість РФ в обстрілі вокзалу у Краматорську.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські війська сьогодні вранці завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську. 38 людей загинули на місці. Протягом дня у лікарнях померли ще 12 людей. Ми втратили п'ятьох дітей. У лікарні залишаються ще десятки важкопоранених. Це черговий воєнний злочин Росії, за який кожен, хто причетний до його скоєння, буде притягнутий до відповідальності", - зазначив президент.

За словами Зеленського, російські державні пропагандисти так поспішали перекласти відповідальність за цей удар на українські сили, що випадково видали винуватість Росії.

"Агенція "РИА Новости" опублікувала новину, що удар по Краматорську завданий, ще тоді, коли ракети були в повітрі. А напередодні інші російські пропагандисти поширювали погрози для всіх, хто рятувався з Донбасу залізничним транспортом.

Усі провідні держави світу вже засудили російський удар по Краматорську. Ми очікуємо твердої, глобальної реакції на цей воєнний злочин", - підсумував глава держави.

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