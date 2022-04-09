"РИА Новости" опублікувало новину, що ЗСУ нібито завдали удар по Краматорську ще тоді, коли ракети були в повітрі, чим видало причетність Росії, - Зеленський
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Російські пропагандисти видали винуватість РФ в обстрілі вокзалу у Краматорську.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські війська сьогодні вранці завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську. 38 людей загинули на місці. Протягом дня у лікарнях померли ще 12 людей. Ми втратили п'ятьох дітей. У лікарні залишаються ще десятки важкопоранених. Це черговий воєнний злочин Росії, за який кожен, хто причетний до його скоєння, буде притягнутий до відповідальності", - зазначив президент.
За словами Зеленського, російські державні пропагандисти так поспішали перекласти відповідальність за цей удар на українські сили, що випадково видали винуватість Росії.
"Агенція "РИА Новости" опублікувала новину, що удар по Краматорську завданий, ще тоді, коли ракети були в повітрі. А напередодні інші російські пропагандисти поширювали погрози для всіх, хто рятувався з Донбасу залізничним транспортом.
Усі провідні держави світу вже засудили російський удар по Краматорську. Ми очікуємо твердої, глобальної реакції на цей воєнний злочин", - підсумував глава держави.
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Рашистські підораси, кожною такою дією ви підписуєте вирок собі. І не сподівайтеся на цивілізований суд і комфортні європейські тюрми. Ви отримаєте таке, що Гітлер і Чикатіло здригнуться від жаху, якщо побачать кацапохолокост із потойбіччя.
Войны СССР 1945-1991 + Россия 1991-2014гг:
1. Гражданская война в Китае - 1946-1950 гг.
2. Война в Корее - 1950-1953 гг.
3. Венгерский кризис - 1956 г.
4. Война в Лаосе - 1960-1970 гг.
5. Разминирование территории Алжира - 1962-1964 гг.
6. Карибский кризис - 1962-1964 гг.
7. Гражданская война в Йемене - 1962-1969 гг.
8. Война во Вьетнаме - 1965-1974 гг.
9. Арабо-израильские войны - 1967-1982 гг.
10. Чехословацкий кризис - 1968 г. (21.08-20.09)
11. Китайско-советские пограничные конфликты - март 1969 г.; август 1969 г.
12. Пакистано-индийский конфликт - 1971 г.
13. Гражданская война в Мозамбике - 1967, 1969, 1975-1991 гг.
14. Гражданская война в Анголе - 1975-1994 гг.
15. Сомалийско-эфиопская война - 1977-1979 гг.
16. Война в Афганистане - 1979-1989 гг.
17. Чадско-ливийский конфликт - 1987 г.
18. Конфликт в Югославии - 1989-1991 гг.
19. Приднестровская война - 1992 г.
20. Таджикистан - 1992-1997 гг.
21. Чеченская война - 1994-1996 гг.
22. Чеченская война - 1999-2009 гг.
23. Южная Осетия, Абхазия, Грузия - 2008 гг.
24. Украинская война - 2014
Источник: Россия и СССР в войнах XX века. Статистическое исследование под ред. Кривошеева Г.Ф. М.: Олма-Пресс, 2001 г.
Они всегда подло сворачивали на других. К примеру:
1.Всегда отрицали голодомор. Когда орицать уже не получалось, они оправдывались неурожаем. Когда и это стало не получаться они стали говорить, что украинцы семи себя голодом убивали. Это притом, что известно, что при коллективизации все структуры власти, снизу доверху (включая все села) в Украине были пронизаны так называемыми 25-ти тысячниками, которые вели весь процесс.
2.В расстреле польских офицеров в Катыни сворачивали на немцев.