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війна (56949) Зеленський (17537) Краматорськ (513) росія (47349)

"РИА Новости" опублікувало новину, що ЗСУ нібито завдали удар по Краматорську ще тоді, коли ракети були в повітрі, чим видало причетність Росії, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

краматорськ

Російські пропагандисти видали винуватість РФ в обстрілі вокзалу у Краматорську.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські війська сьогодні вранці завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську. 38 людей загинули на місці. Протягом дня у лікарнях померли ще 12 людей. Ми втратили п'ятьох дітей. У лікарні залишаються ще десятки важкопоранених. Це черговий воєнний злочин Росії, за який кожен, хто причетний до його скоєння, буде притягнутий до відповідальності", - зазначив президент.

За словами Зеленського, російські державні пропагандисти так поспішали перекласти відповідальність за цей удар на українські сили, що випадково видали винуватість Росії.

"Агенція "РИА Новости" опублікувала новину, що удар по Краматорську завданий, ще тоді, коли ракети були в повітрі. А напередодні інші російські пропагандисти поширювали погрози для всіх, хто рятувався з Донбасу залізничним транспортом.

Усі провідні держави світу вже засудили російський удар по Краматорську. Ми очікуємо твердої, глобальної реакції на цей воєнний злочин", - підсумував глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС в будь-якому випадку доведеться запроваджувати проти РФ принципові та сильні санкції, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Усе як завжди. Історія про телеграму співчуття за три години до вбивства Анвара Садата насправді не така вже й анекдотична.
Рашистські підораси, кожною такою дією ви підписуєте вирок собі. І не сподівайтеся на цивілізований суд і комфортні європейські тюрми. Ви отримаєте таке, що Гітлер і Чикатіло здригнуться від жаху, якщо побачать кацапохолокост із потойбіччя.
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09.04.2022 02:00
+7
Мордорцы брехливые до предела и такими они были всегда.

Они всегда подло сворачивали на других. К примеру:

1.Всегда отрицали голодомор. Когда орицать уже не получалось, они оправдывались неурожаем. Когда и это стало не получаться они стали говорить, что украинцы семи себя голодом убивали. Это притом, что известно, что при коллективизации все структуры власти, снизу доверху (включая все села) в Украине были пронизаны так называемыми 25-ти тысячниками, которые вели весь процесс.

2.В расстреле польских офицеров в Катыни сворачивали на немцев.
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09.04.2022 02:26
+3
Чіткі докази передадуть до міжнародного трибуналу. А зараз їх світити не варто, щоб не створювати зайвих проблем нашій розвідці.
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09.04.2022 02:05
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Звідки орки ракету випустили? Ми маємо мати чіткі розвіддані.
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09.04.2022 01:50 Відповісти
на редіті ще вдень знайшли відос з запуском, тільки от не пам'ятаю вже звідки
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09.04.2022 02:04 Відповісти
Шахтерск вроде, 2 ракеты
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09.04.2022 03:32 Відповісти
Чіткі докази передадуть до міжнародного трибуналу. А зараз їх світити не варто, щоб не створювати зайвих проблем нашій розвідці.
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09.04.2022 02:05 Відповісти
все є, прямо від старта.
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09.04.2022 02:34 Відповісти
Усе як завжди. Історія про телеграму співчуття за три години до вбивства Анвара Садата насправді не така вже й анекдотична.
Рашистські підораси, кожною такою дією ви підписуєте вирок собі. І не сподівайтеся на цивілізований суд і комфортні європейські тюрми. Ви отримаєте таке, що Гітлер і Чикатіло здригнуться від жаху, якщо побачать кацапохолокост із потойбіччя.
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09.04.2022 02:00 Відповісти
А з цим що робити?

Войны СССР 1945-1991 + Россия 1991-2014гг:

1. Гражданская война в Китае - 1946-1950 гг.
2. Война в Корее - 1950-1953 гг.
3. Венгерский кризис - 1956 г.
4. Война в Лаосе - 1960-1970 гг.
5. Разминирование территории Алжира - 1962-1964 гг.
6. Карибский кризис - 1962-1964 гг.
7. Гражданская война в Йемене - 1962-1969 гг.
8. Война во Вьетнаме - 1965-1974 гг.
9. Арабо-израильские войны - 1967-1982 гг.
10. Чехословацкий кризис - 1968 г. (21.08-20.09)
11. Китайско-советские пограничные конфликты - март 1969 г.; август 1969 г.
12. Пакистано-индийский конфликт - 1971 г.
13. Гражданская война в Мозамбике - 1967, 1969, 1975-1991 гг.
14. Гражданская война в Анголе - 1975-1994 гг.
15. Сомалийско-эфиопская война - 1977-1979 гг.
16. Война в Афганистане - 1979-1989 гг.
17. Чадско-ливийский конфликт - 1987 г.
18. Конфликт в Югославии - 1989-1991 гг.
19. Приднестровская война - 1992 г.
20. Таджикистан - 1992-1997 гг.
21. Чеченская война - 1994-1996 гг.
22. Чеченская война - 1999-2009 гг.
23. Южная Осетия, Абхазия, Грузия - 2008 гг.
24. Украинская война - 2014

Источник: Россия и СССР в войнах XX века. Статистическое исследование под ред. Кривошеева Г.Ф. М.: Олма-Пресс, 2001 г.
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09.04.2022 02:06 Відповісти
Мордорцы брехливые до предела и такими они были всегда.

Они всегда подло сворачивали на других. К примеру:

1.Всегда отрицали голодомор. Когда орицать уже не получалось, они оправдывались неурожаем. Когда и это стало не получаться они стали говорить, что украинцы семи себя голодом убивали. Это притом, что известно, что при коллективизации все структуры власти, снизу доверху (включая все села) в Украине были пронизаны так называемыми 25-ти тысячниками, которые вели весь процесс.

2.В расстреле польских офицеров в Катыни сворачивали на немцев.
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09.04.2022 02:26 Відповісти
Это нельзя использовать как доказательство. В качестве пруфа был скрин твита с временем 10:25, но сейчас остался только твит с временем 11:25. Скептик скажет что скрин был сделан в другом часовом поясе. https://twitter.com/riabreakingnews/status/1512345916119949313
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09.04.2022 04:12 Відповісти
 
 