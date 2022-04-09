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Без нафтового ембарго в РФ ще надовго вистачить ресурсів скидати бомби на українські міста, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нафта

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав ЄС якнайшвидше розглянути питання запровадження нафтового ембарго.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Ми вдячні європейським політикам за прийняття 5-го санкційного пакету. Можливості росії фінансувати цю війну суттєво зменшуються, але без нафтового ембарго в агресора ще надовго вистачить ресурсів скидати бомби на мирні українські міста. Тому ми закликаємо країни ЄС якнайшвидше розглянути це питання", - заявив глава уряду під час зустрічі із Президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн та Високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем.

Окремо Прем’єр-міністр України подякував Європейському Союзу за надання фінансової допомоги для підтримки українських громадян та Збройних Сил України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розраховує на виплату найближчим часом другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС у 600 млн євро, - Шмигаль

Автор: Богдан Гуньковський
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Ресурсів може й вистачить, але з голою сракою та порожнім шлунком небагато вже й наскидаєш.
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09.04.2022 02:02 Відповісти
То може почнете налагоджувати виробництво ППО? Якого *** вже працює "розетка" з доставкою по Києву а заводи з виробництва зброї навіть не пробують запускати в нас війна чи як?
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09.04.2022 02:10 Відповісти
Ви дійсно гадаєте, що якщо б вони запрацювали, ми б з Вами вже за 20 хвилин про це вже знали?
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09.04.2022 02:14 Відповісти
ЕС каждый день переводит россии 1 млрд. долларов, как оплату за нефть и газ!

А Украине Европа один раз только выделила помощи в 1 млрд. долларов, на оборону!

Там каждый день! А тут 1 раз за 41 день войны! И как тут можно нормально воевать?

Российские политики сами говорят в эфирах пропагандистских передач, что "нам нужны деньги из Европы за энергоресурсы. на эти деньги мы сможем интенсифицировать военную операцию в Украине!"

https://www.tiktok.com/@visioneer_/video/7082068294181735685
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09.04.2022 04:05 Відповісти
Нафтовий дохід- основний дохід раші.
Цього року за рахунок зростання цін у них планується рекордний дохід за енергоносії 320 млрд,з них нафта біля 250 млрд.дол.
(вугілля,н-д, лише порядка 4млрд.)Дані Блумберг.
Минулий рік ,який теж був рекордним було 150млрд.дол. нафтового доходу
Так ,що нафтове ембарго,це основне,що нам треба від Європи.
Все решта,це так,-боляче,але не смертельно.
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09.04.2022 06:35 Відповісти
срочно опустите нефть до 10 долларов за барель..какие проблемы или жадность к деньгам выше всего..
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09.04.2022 09:54 Відповісти
Ембарго на нафту не завадить рашистам заправляти літаки і запас бомб у них величезний. Необхідно знищувати авіабази і склади на ворожій території та от біда нема чим. Замість виробництва ракет гроші в асфальт закатали і на експеренти з вакцинацією розпиляли. Це називається, як мінімум, злочинна недбалість вищих псадових осіб при виконанні своїх обов'язків, а враховуючи, що війна продовжується з 2014го, то це вже злочинна змова. Ембарго на нафту і газ необхідне для зупинення економіки рашистів і розвалу тоталітарної системи.
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09.04.2022 12:19 Відповісти
 
 