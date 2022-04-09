Без нафтового ембарго в РФ ще надовго вистачить ресурсів скидати бомби на українські міста, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав ЄС якнайшвидше розглянути питання запровадження нафтового ембарго.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.
"Ми вдячні європейським політикам за прийняття 5-го санкційного пакету. Можливості росії фінансувати цю війну суттєво зменшуються, але без нафтового ембарго в агресора ще надовго вистачить ресурсів скидати бомби на мирні українські міста. Тому ми закликаємо країни ЄС якнайшвидше розглянути це питання", - заявив глава уряду під час зустрічі із Президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн та Високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем.
Окремо Прем’єр-міністр України подякував Європейському Союзу за надання фінансової допомоги для підтримки українських громадян та Збройних Сил України.
Будь ласка, зачекайте...
А Украине Европа один раз только выделила помощи в 1 млрд. долларов, на оборону!
Там каждый день! А тут 1 раз за 41 день войны! И как тут можно нормально воевать?
Российские политики сами говорят в эфирах пропагандистских передач, что "нам нужны деньги из Европы за энергоресурсы. на эти деньги мы сможем интенсифицировать военную операцию в Украине!"
https://www.tiktok.com/@visioneer_/video/7082068294181735685
Цього року за рахунок зростання цін у них планується рекордний дохід за енергоносії 320 млрд,з них нафта біля 250 млрд.дол.
(вугілля,н-д, лише порядка 4млрд.)Дані Блумберг.
Минулий рік ,який теж був рекордним було 150млрд.дол. нафтового доходу
Так ,що нафтове ембарго,це основне,що нам треба від Європи.
Все решта,це так,-боляче,але не смертельно.