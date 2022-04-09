Покупець із Японії купив за $20,5 тис. олімпійську медаль каратиста Горуни. Гроші підуть на "наближення перемоги"

Бронзовий призер Олімпіади в Токіо з карате Станіслав Горуна продав свою олімпійську медаль на аукціоні, а отримані від продажу гроші передав на "наближення перемоги" над російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомляє 8 квітня у фейсбуці Української федерації карате.

"Бронзову медаль Олімпіади Станіслава Горуни продано за $20,5 тис. Покупець – представник Японії. Токійська медаль українського каратиста повернеться в Японію. Ми дякуємо Стасу за такий жест доброї волі! Знаємо точно: кошти, отримані від продажу олімпійської медалі, наблизять нас до перемоги", – ідеться в публікації.

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