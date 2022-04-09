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Покупець із Японії купив за $20,5 тис. олімпійську медаль каратиста Горуни. Гроші підуть на "наближення перемоги"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

горуна

Бронзовий призер Олімпіади в Токіо з карате Станіслав Горуна продав свою олімпійську медаль на аукціоні, а отримані від продажу гроші передав на "наближення перемоги" над російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомляє 8 квітня у фейсбуці Української федерації карате.

"Бронзову медаль Олімпіади Станіслава Горуни продано за $20,5 тис. Покупець – представник Японії. Токійська медаль українського каратиста повернеться в Японію. Ми дякуємо Стасу за такий жест доброї волі! Знаємо точно: кошти, отримані від продажу олімпійської медалі, наблизять нас до перемоги", – ідеться в публікації.

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Автор: Роман Свиридович
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Ха, що ви знаєте?

Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази
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09.04.2022 02:11 Відповісти
Красиво и патриотично. Мне кажется,что лучше всего, самому за эти деньги приобрести, что-то нужное для армии и лично передать военным. Ну, как бы надежнее. ИМХО
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09.04.2022 07:10 Відповісти
Заслуговує повагу.

Хоча раніше був дуже проросійським: і їздив туди, та Магучіх виправдовував за фоткі з капітаном армії РФ...
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09.04.2022 03:08 Відповісти
З криком "кіііі-я" і ударом ноги
путлєра яйця зтекли в сапоги.
чомусь з дитинства навіяло поезією
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09.04.2022 06:33 Відповісти
Спасибо, брат
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09.04.2022 07:43 Відповісти
 
 