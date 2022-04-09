У російській Туві зібрали 30 найманців, взули у гумові чоботи та відправили на війну в Україну. ВIДЕО

Кремлівський режим розпочав приховану мобілізацію резервістів і вербування так званих "добровольців", серед яких виявилися найманці з Туви.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри цих найманців та їхньої амуніції вже висміяли у соцмережах.

Зокрема, російське військове керівництво вважає, що найпридатнішим взуттям для солдата у 21 столітті є гумові чоботи.

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