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"Могилізація", а не "мобілізація": РФ ставиться до жителів ОРДЛО, як до гарматного м'яса та кидає їх в бій першими

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ордло

Журналіст Денис Казанський та колишній в'язень катівні "Ізоляція" в ОРДО Станіслав Асєєв зустрілися з примусово мобілізованими мешканцями окупованого Донбасу, яких взяли в полон українські захисники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

"Мета була в тому, щоб, по-перше, подивитися на цих людей, поспілкуватися з ними, з перших вуст дізнатися, що відбувається на непідконтрольній нам території Донбасу, про хід так званої мобілізації або як вони називають її "могілізація", тому що їх всіх відправляють на убой, на смерть", - розповів він.

Полонені з ОРДЛО кажуть, що ухилитися від "мобілізації" вони не можуть, а на війні до них ставляться, як до гарматного м’яса.

"Їх використовують для того, щоб кинути в бій (першими. - Ред.). ... Це все одно, що людину пустити по мінному полю, подивитися, де підірвалися міни, а потім пройти по їх слідам. Майже так само використовують мобілізованих мешканців Донбасу", - додав Казанський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окупованих територіях вже не хочуть "русского мира", - Центр протидії дезінформації

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+49
Мене це не розчулило. Вони взяли до рук зброю, щоб застосувати їх проти українців і не взяли у 2014-му, щоб їх захистити від "руцкого міра". Чим вони відрізняються від кацапів, які з такою ж зброєю так само стріляють в українців? Тим, що колись були нашими співвітчизниками? Так ця обставина навпаки робить їхнє становище ще більш огидним - вони не лише вороги, а й зрадники, тобто манкурти. І вбивати їх потрібно навіть тому, щоб вони не вбивали нас. Окрім випадків, коли вони здасться, не застосувавши зброю. Але і в цьому випадку вони лише не стали вбивцями, але залишилися колаборантами.
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09.04.2022 03:31
+39
Вісім років було в них, щоб виїхати на підконтрольну Україні територію. Були різні програми, був, наприклад. пільговий вступ до ВНЗ України для молоді з окупованих територій.
Але, схоже, їх все влаштовувало. Багато з них отримувало по дві пенсії, з Росії й України. І вважали, що так й має бути, що усі їм "щось" винні. Хіба вони не знали, що за першої ліпшої нагоди Росія пожене їх вбивати українців? Їм ніде не "муляло"? Такі наївні? Чи думали, що московія буде кидати на Україну своїх "ванюшек", а "гордий "народ Донбаса" ніхто не поставить на коліна"?
Зрештою, хто з них спробував, вже на фронті, повернути зброю проти касапів, перейти на бік України? Переїхати танком чи бодай застрелити хоча б одного свого "командира"?
Кінець-кінцем, навіть росіяни, деякі, додумувалися вчинити собі хоча б "самостріл".
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09.04.2022 04:21
+34
Я с Донбасса..в 54 бригаде..донецкой..держим Марьинку и Красногоровку..еще вопросы? А ,и еще разговариваем на русском, и про Лесю Украинку практически никто не знает..но, " давай, щас ***** этих русских пидаров" звучит как песня..я думаю, и Леся, и Тарас одобрили бы
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09.04.2022 04:24
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09.04.2022 03:01 Відповісти
Як просили прийти руZZкій мір і випросили.
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09.04.2022 03:09 Відповісти
От йо-майо... А як же ж "путін ввєді вайска"?! Якось дуже прикро виходить...
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09.04.2022 03:13 Відповісти
... війська закінчились ...
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09.04.2022 10:05 Відповісти
Мене це не розчулило. Вони взяли до рук зброю, щоб застосувати їх проти українців і не взяли у 2014-му, щоб їх захистити від "руцкого міра". Чим вони відрізняються від кацапів, які з такою ж зброєю так само стріляють в українців? Тим, що колись були нашими співвітчизниками? Так ця обставина навпаки робить їхнє становище ще більш огидним - вони не лише вороги, а й зрадники, тобто манкурти. І вбивати їх потрібно навіть тому, щоб вони не вбивали нас. Окрім випадків, коли вони здасться, не застосувавши зброю. Але і в цьому випадку вони лише не стали вбивцями, але залишилися колаборантами.
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09.04.2022 03:31 Відповісти
Ці хоть помруть, а що з *******, які кричали "путін ввєді вайска"? Їм будуть платити пенсію за те що вони були в бойових діях і так далі... Це ще огидніше, без цих пьозд не було б і війни також, і їм якщо нічого не прилетить світять лише льготи, квоти і допомога...
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09.04.2022 04:36 Відповісти
Треба буде перевіряти їх по наявній інформації та базах даних... Засвітилися з кацапським або лугандонським пасплртами - позбавлення громадянства України й за порєбрік...
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09.04.2022 05:16 Відповісти
Ті, що кричали "пуцин ввєді!" - теж помруть. 😊 Всі до одного. 😊 Розумієте, для них покарання - не смерть, а відсутність халяви. Ковбаси за 2.20, якогось халявного талона на туалетний папір і тому подібне. І повірте - крах кацапської інвазії в Україну - це і буде найбільшою трагедією для всіх оцих "нашіх людєй". Усвідомлення того, що вони терпіли даремно - це справді те, що їх вбиває. 😊
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09.04.2022 08:42 Відповісти
Война бы была в любом случае. Это чаяние глубинного кацапства многие десятилетия. Как видим, они реализована и уничтожаются русскоязычные регионы Украины. Единственное, что могло бы удержать орков, это очень мощные ВСУ. Если бы они знали, что получат гарантированный разгром.
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09.04.2022 09:45 Відповісти
Щось мені підказує, що ці створіння навіть зараз не в змозі пов'язати причинно-наслідковою мотузкою два факти:
- "путин введи" у 2014 році;
- анальне становище, у якому вони опинилися сьогодні.
Не говорячи вже про те, щоб зрозуміти власну вину в тому, що відбувається. Щоб вони у чомусь були винуваті? Та воно з ножем кинеться на того, хто спробує озвучити таке!
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09.04.2022 04:53 Відповісти
Они свой выбор сделали.Пусть теперь кормят червей,кормильцы хреновы.
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09.04.2022 05:46 Відповісти
Это может быть легенда такая же как у рашистов про " нас послали на учения"
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09.04.2022 03:32 Відповісти
Донбасцы, вы не задумывались, что вы путину нужны только как бесплатное пушечное мясо?

Сейчас всех мужиков мобилизирует и бросит их на убой.

Наемника на международном рынке нанять это стоит 3000 долларов. А тут бесплатно можно дурачков мобилизировать.

Путин убивает двух зайцев. И против Украины воюет и бесплатными руками.

Если он будет ложить парней из Москвы - то там люди начнут на митинги выходить. "Зачем положили наших сыночков". И это все может перерасти в революцию. А если он будет ложить донбасцев - то это ничем ему не грозит.
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09.04.2022 04:00 Відповісти
Я с Донбасса..в 54 бригаде..донецкой..держим Марьинку и Красногоровку..еще вопросы? А ,и еще разговариваем на русском, и про Лесю Украинку практически никто не знает..но, " давай, щас ***** этих русских пидаров" звучит как песня..я думаю, и Леся, и Тарас одобрили бы
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09.04.2022 04:24 Відповісти
Якщо так то дякую вам.
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09.04.2022 05:46 Відповісти
Що Ви хотіли сказати, я тупий рагуль і не розумію про що йдеться у Вашому пості?
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09.04.2022 06:45 Відповісти
Справа не в тому, звідки Ви. Є українські воїни, які народилися за Уралом, є просто громадяни, які народилися на кацапії. Ви прекрасно знаєте, що в Україні немає мовної проблеми, є ідіоти, які завжди мусують цю тему. Тут має значення, чи Ви стали справжнім громадянином України, чи лише кацапом, чи малоросам з українським паспортом. Ви розумієте, що це я не про Вас - це образно, про всіх. А Вам щиро дякую і висловлюю шану. 🙏
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09.04.2022 11:34 Відповісти
Тю, а чим вони незадоволені? Це ж для них має бути за честь, святий обов'язок - іздохнути за руський мир і біснуватого фюрера - Пуйла. Чи чого вони чекали, коли бігали з власівськими ганчірками і як недорізані свині верещали - Пуйло ввєді...
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09.04.2022 04:10 Відповісти
Ну вот и ватка за русский мир и идёт на убой. Это го же хотели имбицилы из копанок
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09.04.2022 04:15 Відповісти
Вісім років було в них, щоб виїхати на підконтрольну Україні територію. Були різні програми, був, наприклад. пільговий вступ до ВНЗ України для молоді з окупованих територій.
Але, схоже, їх все влаштовувало. Багато з них отримувало по дві пенсії, з Росії й України. І вважали, що так й має бути, що усі їм "щось" винні. Хіба вони не знали, що за першої ліпшої нагоди Росія пожене їх вбивати українців? Їм ніде не "муляло"? Такі наївні? Чи думали, що московія буде кидати на Україну своїх "ванюшек", а "гордий "народ Донбаса" ніхто не поставить на коліна"?
Зрештою, хто з них спробував, вже на фронті, повернути зброю проти касапів, перейти на бік України? Переїхати танком чи бодай застрелити хоча б одного свого "командира"?
Кінець-кінцем, навіть росіяни, деякі, додумувалися вчинити собі хоча б "самостріл".
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09.04.2022 04:21 Відповісти
Ви кажете вони отримують 2 пенсії. Вони отримують і по 3 пенсії, українську російську та ДНР чи Лнрівську. Я зустріла одного разу таку літню парочку, чоловік із дружиною, у Запоріжжі біля ощадкаси, де вони отримували пенсію і розповідали мені які українці дурні, яка у них маленька пенсія. А вони поки що йде війна хоч поживуть нормально. Такі Сволочі гірші за рашистів.
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09.04.2022 05:52 Відповісти
Треба було в 2014 році всім мешканцям Лугандону дати місяць на визначення. Або вони переїздять на неокуповані території, або лишаються в ОРДЛО. І потім жодних пунктів пропусків, й жодної української інфраструктури на окупованих територіях.
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09.04.2022 08:29 Відповісти
Правильно написал. А теперь отправляют из россии на защиту народа лднр, которых сами русские погнали в первой волне на мяско.
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09.04.2022 13:04 Відповісти
Хто не хотів воювати, зробив все для цього. А хто хотів, той має те, за що боровся.
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09.04.2022 04:23 Відповісти
"Когда человек между хлебом и свободой выбирает хлеб, со временем он теряет все, в том числе и хлеб. Если народ выбирает свободу, он будет иметь хлеб, выращенный им самим и никем не отобранный." С.А. Бандера.
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09.04.2022 07:56 Відповісти
Сльози заважають мені говорити...

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09.04.2022 04:45 Відповісти
Чим більше тих лугандонів помре в боях, тим простіше буде нашим при деокупації ОРДЛО...
Головне, забути про мантру тамженашілюди...
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09.04.2022 05:13 Відповісти
Ви кажете вони отримують 2 пенсії. Вони отримують і по 3 пенсії, українську російську та ДНР чи Лнрівську. Я зустріла одного разу таку літню парочку, чоловік із дружиною, у Запоріжжі біля ощадкаси, де вони отримували пенсію і розповідали мені які українці дурні, яка у них маленька пенсія. А вони поки що йде війна хоч поживуть нормально. Такі Сволочі гірші за рашистів.
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09.04.2022 05:53 Відповісти
это из той же оперы - мы не знали, нас завезли... все они знали... они ехали убивать украинцев осознанно... им внушили, что украинцы - их враги... эти падлы безмозглые и жалеть их не надо...
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09.04.2022 06:20 Відповісти
🥀 Азербайджанец Эльнур Гасанов погиб во время обороны Киева. Наш соотечественник погиб проводя разведку вражеских позиций в Ирпене - он попал под минометный обстрел. Гасанов был женат, у него остались двое детей и беременная жена. На странице добровольческой группы «Карпатская Сечь» в «Фейсбуке» сообщается, что Гасанов, 1993 года рождения, был кадровым военным, командиром снайперской группы, также был участником Второй карабахской войны. Он принимал участие в боях с первых дней нападения России на Украину. «Вечная слава Эльнуру Гасанову! Слава Азербайджану! Слава Украине!», - говорится в публикации на странице. Где также приводятся его слова: «Когда я вижу, как гибнут женщины, дети, пожилые люди, я должен защищать их"; "Каждый мужчина должен выйти на защиту против зла, независимо от страны, где это происходит».
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09.04.2022 06:57 Відповісти
манкурты всегда хуже, чем их хозяева, кому они подчинились - не жалеть
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09.04.2022 07:14 Відповісти
Дешевое пушечное мясо - одна из основных причин, зачем кацапам нужна Украина. Что бы украинцы своей кровью оплачивали геополитические хотелки ихнего царька.
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09.04.2022 09:01 Відповісти
коли їм дали автомат в них був вибір в якій бік стріляти,кого вони вважають дійсно ворогом .
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09.04.2022 09:41 Відповісти
Жителі ОРДЛО лише на таке і заслуговують
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09.04.2022 11:17 Відповісти
 
 