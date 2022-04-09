"Могилізація", а не "мобілізація": РФ ставиться до жителів ОРДЛО, як до гарматного м'яса та кидає їх в бій першими
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Журналіст Денис Казанський та колишній в'язень катівні "Ізоляція" в ОРДО Станіслав Асєєв зустрілися з примусово мобілізованими мешканцями окупованого Донбасу, яких взяли в полон українські захисники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".
"Мета була в тому, щоб, по-перше, подивитися на цих людей, поспілкуватися з ними, з перших вуст дізнатися, що відбувається на непідконтрольній нам території Донбасу, про хід так званої мобілізації або як вони називають її "могілізація", тому що їх всіх відправляють на убой, на смерть", - розповів він.
Полонені з ОРДЛО кажуть, що ухилитися від "мобілізації" вони не можуть, а на війні до них ставляться, як до гарматного м’яса.
"Їх використовують для того, щоб кинути в бій (першими. - Ред.). ... Це все одно, що людину пустити по мінному полю, подивитися, де підірвалися міни, а потім пройти по їх слідам. Майже так само використовують мобілізованих мешканців Донбасу", - додав Казанський.
Будь ласка, зачекайте...
- "путин введи" у 2014 році;
- анальне становище, у якому вони опинилися сьогодні.
Не говорячи вже про те, щоб зрозуміти власну вину в тому, що відбувається. Щоб вони у чомусь були винуваті? Та воно з ножем кинеться на того, хто спробує озвучити таке!
Сейчас всех мужиков мобилизирует и бросит их на убой.
Наемника на международном рынке нанять это стоит 3000 долларов. А тут бесплатно можно дурачков мобилизировать.
Путин убивает двух зайцев. И против Украины воюет и бесплатными руками.
Если он будет ложить парней из Москвы - то там люди начнут на митинги выходить. "Зачем положили наших сыночков". И это все может перерасти в революцию. А если он будет ложить донбасцев - то это ничем ему не грозит.
Але, схоже, їх все влаштовувало. Багато з них отримувало по дві пенсії, з Росії й України. І вважали, що так й має бути, що усі їм "щось" винні. Хіба вони не знали, що за першої ліпшої нагоди Росія пожене їх вбивати українців? Їм ніде не "муляло"? Такі наївні? Чи думали, що московія буде кидати на Україну своїх "ванюшек", а "гордий "народ Донбаса" ніхто не поставить на коліна"?
Зрештою, хто з них спробував, вже на фронті, повернути зброю проти касапів, перейти на бік України? Переїхати танком чи бодай застрелити хоча б одного свого "командира"?
Кінець-кінцем, навіть росіяни, деякі, додумувалися вчинити собі хоча б "самостріл".
Головне, забути про мантру тамженашілюди...