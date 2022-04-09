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У Пентагоні підтвердили, що саме Росія завдала ракетного удару по вокзалу в Краматорську

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пентагон

Пентагон підтвердив, що скинута на натовп на вокзалі у Краматорську ракета з комплексу "Точка У" була випущена росіянами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 8 квітня.

"Очевидно, ми не купилися на заперечення росіян про те, що не вони не несуть відповідальності (за цей ракетний удар. – Ред.). Спочатку вони заявили про успішний удар, але потім заперечили це, як тільки надійшло повідомлення про наслідки", – повідомили у Пентагоні.

Пентагон також вважає, що Росія задіє 18-ту мотострілкову дивізію ЗС РФ для наступу на Краматорськ, сформовану у 2021 році.

Дивізія складається з трьох мотопіхотних полків, а також бронетанкового полку.

"За нашою оцінкою очікується, що вони будуть застосовані там, де атакували залізничний вокзал. Ми бачимо переміщення підрозділів і застосування сили в цій зоні", – повідомив високопосадовець Пентагону.

"Це головний залізничний вузол східної частини України. І це дуже стратегічне місце. І ми бачили, як вони намагалися перемістити сили до Краматорська, де розташована ця залізнична станція", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих у Краматорську зросла до 52, серед них - п'ятеро дітей, - Кириленко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+42
а что у кого то были сомнения? Кроме чумного барака населенного генетическими дегенератами ТАКОГО никто сделать не мог
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09.04.2022 07:04
+30
п*зда им будет под Краматорском, всем тем "гвардейским", краснознаменным, мотопехотным и танковым средствам перевозки фарша ... на дворе 21 век, а они все мясом и напором к 9 мая готовят
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09.04.2022 07:08
+30
А надо отключить от Свифта все банки росии а не избранные , тогда будет толк.
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09.04.2022 07:14
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а что у кого то были сомнения? Кроме чумного барака населенного генетическими дегенератами ТАКОГО никто сделать не мог
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09.04.2022 07:04 Відповісти
А може хтось думав , що Монголія або Грузія . Задовбали !
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09.04.2022 08:28 Відповісти
Вейшнорія ))
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09.04.2022 09:18 Відповісти
п*зда им будет под Краматорском, всем тем "гвардейским", краснознаменным, мотопехотным и танковым средствам перевозки фарша ... на дворе 21 век, а они все мясом и напором к 9 мая готовят
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09.04.2022 07:08 Відповісти
А хтось мав сумніви !?
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...⁵

Слава нації
Смерть москалям
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09.04.2022 07:10 Відповісти
Коли до цих "лібералів" дійде , що в ху.ла цих ракет вистачить і на Європу , і далі ? І орків міліонів 50 є . І не будуть вони відмовлятися їхати вбивати . Тільки розх.ярити нечисть як можна швидше - єдине спасіння для людства .
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09.04.2022 08:33 Відповісти
еще смешно звучит - "Киев крестил москву" мол.... а итальянцы - нацисты были, но давай оружия.
просто тупо типо - мы рабами были кацапскими, но теперь мы против них и дайте бюргеры оружия. еще и вопли к Яхве(самому кровавому божку), в которого не верили ордынцы, а теперь типо верят и воюют против бывших рабов, за то чтобы рабы Яхве(Европа) не напали.... ну вот так где то и есть - тупо какая то психушка - получается так, если по фактам то
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09.04.2022 10:26 Відповісти
А можна не так плутано ? Вибачте , не зрозумів , про що Ви , і яка Ваша насправді думка .
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09.04.2022 10:40 Відповісти
та будь-ласка - ми кричимо шо "микрєстілимаскву" і "дідиваєвалі" - а тепер просимо зброї проти "братів"(з боку західного "обивателя" - це так).
ну і шо? просто вони давали бабло москві, а ми - м.ясо.
погодься - жерти дітей, а потім воювати за своїх катів....
ну нема слів звичайно. якщо дивитись на крики типу "бошепомагіі..." - то це якраз те що "богу" й подобається, як думаєш що брешу = читай ""ст.заповіт."
просто "бог", це якраз ці буряти та інші вибл.дки що роблять злочини. просто не буду докладно писати шо там той "бог" робив - це тупо(злочини) - во хвалу його.
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09.04.2022 11:35 Відповісти
теперь понятно
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09.04.2022 11:46 Відповісти
теперь понятно
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09.04.2022 11:46 Відповісти
⚡️ Евросоюз заморозил активы ВТБ, «Новикомбанка», «Совкомбанка», банка «Открытие» и 14 промышленных и транспортных компаний.
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09.04.2022 07:11 Відповісти
А надо отключить от Свифта все банки росии а не избранные , тогда будет толк.
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09.04.2022 07:14 Відповісти
Nein. Öl und Gas für immer. Суки продажные.
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09.04.2022 07:52 Відповісти
Цу для фанатів "іконки" #2 в Україні:
https://nationalpost.com/news/politics/john-ivison-ukraine-asked-us-for-missiles-we-sent-words?fbclid=IwAR29l9W6JmxhGpyTXtNnrLtMs1RZgE576Sau5e0fEHVgZRQA9NRitzC4gns

John Ivison: Ukraine asked us for missiles. We sent words
A request to Defence Minister Anita Anand from industry executives to send 24 of our 200 Harpoon missiles has so far been passed over

On March 22, Defence Minister Anita Anand received a proposal from a group of industry executives aimed at helping Ukraine defend the Odessa region from a Russian amphibious assault.

The plan, laid out in a briefing note obtained by the National Post, advocated giving Ukraine Harpoon Block 11 anti-ship missiles from the Royal Canadian Navy's inventory to help with coastal defence. The executives urged the minister to move quickly so the missiles could be sent "in days, not weeks."
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09.04.2022 07:18 Відповісти
пздц, ганьбище(((
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09.04.2022 07:48 Відповісти
ну а кто, конечно же эти пи. дарассы рашистские, которых с 14-го года, ихтамнет! (
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09.04.2022 07:25 Відповісти
Та ви що? А ми і не знали...
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09.04.2022 07:36 Відповісти
Ой не треба було їм того робити, ой не треба...

Наскільки я знаю, полонених наші тепер беруть тільки офіцерів і пілотів, якщо вдається. І тепер немає ніяких обмежень для відповіді по території рашки, коли прийде час. Навіть голова Пентагону кілька днів тому заявив, що Україна має право вибирати методи ведення війни проти агресора, який переступив всі загальновизнані норми ведення війни. Ключове тут - має право. Тобто нас ніхто не засуддуватиме за зачистку мордора, щоб більше в історії усього цього гавна не родилося і не повторилося.
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09.04.2022 07:41 Відповісти
Верховному піх@й на Вашу думку((
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09.04.2022 07:54 Відповісти
А його хіба хтось питає?
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09.04.2022 12:58 Відповісти
Держсекретар Ватикану П'єтро Паролін заявив, що поставляти зброю в Україну - це жахливо і може викликати ескалацію конфлікту.
https://t.me/illienko/2143
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09.04.2022 07:45 Відповісти
Треба знати своїх друзів та ворогів.
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09.04.2022 07:47 Відповісти
Голубое лобби вРОТикана.
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09.04.2022 08:45 Відповісти
Какая у Ватикана армия и что передадут нам ?
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09.04.2022 09:24 Відповісти
там папу швейцарская гвардия охраняет, и видя тенденцию поставок оружия в Украину, то, наш, максимум, походу, пара арбалетов и кирас.
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09.04.2022 09:36 Відповісти
Ватикан является самым милитаризованным государством мира. По данным 2005 года, из 557 граждан 101 являются военными на действительной службе, что составляет 18 % населения.
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09.04.2022 09:43 Відповісти
Ви не розумієте їх систему мислення: це щось подібне до "просто надо перестать стрєлять". Чуваки живуть у власному видуманому світі. Але коли їм дають гроші на зберігання в їхній банк, то зразу мислення їх стає досить раціональним і навіть цинічним (кажуть банк Ватикану має на депозиті гроші пуйла). Може саме там "собака порилась".
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09.04.2022 10:04 Відповісти
Невже у когось були сумніви?
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09.04.2022 07:56 Відповісти
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09.04.2022 08:03 Відповісти
Бляха, і вони ще кажуть, що в нас займалися генетичними експериментами на птахах...)))
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09.04.2022 13:01 Відповісти
Олена Білозерська, снайпер, ПС: "Потрібно просто не вірити абсолютно нічому, що походить з рф. Щось кажуть чи пишуть - значить, брешуть. Крапка": https://censor.net/ua/b3332658
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09.04.2022 08:49 Відповісти
Брехуны во всех отношениях.
В том числе всегда подло сворачивали на других. К примеру:

1.Всегда отрицали голодомор. Когда орицать уже не получалось, они оправдывались неурожаем. Когда и это стало не получаться они стали говорить, что украинцы семи себя голодом убивали. Это притом, что известно, что при коллективизации все структуры власти, снизу доверху (включая все села) в Украине были пронизаны так называемыми 25-ти тысячниками (так называемые передовые рабочие москвы и ленинграда), которые вели весь процесс.

2.В расстреле польских офицеров в Катыни сворачивали на немцев.
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09.04.2022 09:25 Відповісти
відносно голодомору читав чи чув по радіо вигадку, що селяни пухли не від голоду, а через те, що вночі не бачили, що їдять зерна з головнею. Тобто якби не ховали от совєтів, то й голоду б не було б. Це рашисти гунділи буквально кільканадцять років тому. Як отут пише один коментатор: яка ця підла потвора - цей руський мір.
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09.04.2022 10:15 Відповісти
то гівно кометатор, псих, а от ячитав у Горького лука - типу все на самогон пустили, а потім Сралін..... срав ешелони зерна для помочі галадающім.
правда Лука знатно обісрали за це, упокій Мітра його дупу, ой, душу. він би не образивсі
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09.04.2022 10:30 Відповісти
тут не треба бути великим аналітиком:
-іде війна України з кацапнею.
-удар по українських цивільних.
-ну і хто це зробив?
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09.04.2022 09:28 Відповісти
ТВОЮ Ж МАТЬ!! Вони ще сумніваються!??
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09.04.2022 09:52 Відповісти
Вони не сумнівалися: просто поставили крапку в кацапський брехні.
В світі вистачає дебілів, що вірять кацапам.
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24.07.2022 11:34 Відповісти
Дивлячись на те, що Пентагон фіксує пуск кожної ракети на планеті, у кацапів нема жлдного шансу на вдалу провокацію
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09.04.2022 11:19 Відповісти
 
 