У Пентагоні підтвердили, що саме Росія завдала ракетного удару по вокзалу в Краматорську
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Пентагон підтвердив, що скинута на натовп на вокзалі у Краматорську ракета з комплексу "Точка У" була випущена росіянами.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 8 квітня.
"Очевидно, ми не купилися на заперечення росіян про те, що не вони не несуть відповідальності (за цей ракетний удар. – Ред.). Спочатку вони заявили про успішний удар, але потім заперечили це, як тільки надійшло повідомлення про наслідки", – повідомили у Пентагоні.
Пентагон також вважає, що Росія задіє 18-ту мотострілкову дивізію ЗС РФ для наступу на Краматорськ, сформовану у 2021 році.
Дивізія складається з трьох мотопіхотних полків, а також бронетанкового полку.
"За нашою оцінкою очікується, що вони будуть застосовані там, де атакували залізничний вокзал. Ми бачимо переміщення підрозділів і застосування сили в цій зоні", – повідомив високопосадовець Пентагону.
"Це головний залізничний вузол східної частини України. І це дуже стратегічне місце. І ми бачили, як вони намагалися перемістити сили до Краматорська, де розташована ця залізнична станція", – додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
просто тупо типо - мы рабами были кацапскими, но теперь мы против них и дайте бюргеры оружия. еще и вопли к Яхве(самому кровавому божку), в которого не верили ордынцы, а теперь типо верят и воюют против бывших рабов, за то чтобы рабы Яхве(Европа) не напали.... ну вот так где то и есть - тупо какая то психушка - получается так, если по фактам то
ну і шо? просто вони давали бабло москві, а ми - м.ясо.
погодься - жерти дітей, а потім воювати за своїх катів....
ну нема слів звичайно. якщо дивитись на крики типу "бошепомагіі..." - то це якраз те що "богу" й подобається, як думаєш що брешу = читай ""ст.заповіт."
просто "бог", це якраз ці буряти та інші вибл.дки що роблять злочини. просто не буду докладно писати шо там той "бог" робив - це тупо(злочини) - во хвалу його.
https://nationalpost.com/news/politics/john-ivison-ukraine-asked-us-for-missiles-we-sent-words?fbclid=IwAR29l9W6JmxhGpyTXtNnrLtMs1RZgE576Sau5e0fEHVgZRQA9NRitzC4gns
John Ivison: Ukraine asked us for missiles. We sent words
A request to Defence Minister Anita Anand from industry executives to send 24 of our 200 Harpoon missiles has so far been passed over
On March 22, Defence Minister Anita Anand received a proposal from a group of industry executives aimed at helping Ukraine defend the Odessa region from a Russian amphibious assault.
The plan, laid out in a briefing note obtained by the National Post, advocated giving Ukraine Harpoon Block 11 anti-ship missiles from the Royal Canadian Navy's inventory to help with coastal defence. The executives urged the minister to move quickly so the missiles could be sent "in days, not weeks."
Наскільки я знаю, полонених наші тепер беруть тільки офіцерів і пілотів, якщо вдається. І тепер немає ніяких обмежень для відповіді по території рашки, коли прийде час. Навіть голова Пентагону кілька днів тому заявив, що Україна має право вибирати методи ведення війни проти агресора, який переступив всі загальновизнані норми ведення війни. Ключове тут - має право. Тобто нас ніхто не засуддуватиме за зачистку мордора, щоб більше в історії усього цього гавна не родилося і не повторилося.
https://t.me/illienko/2143
В том числе всегда подло сворачивали на других. К примеру:
1.Всегда отрицали голодомор. Когда орицать уже не получалось, они оправдывались неурожаем. Когда и это стало не получаться они стали говорить, что украинцы семи себя голодом убивали. Это притом, что известно, что при коллективизации все структуры власти, снизу доверху (включая все села) в Украине были пронизаны так называемыми 25-ти тысячниками (так называемые передовые рабочие москвы и ленинграда), которые вели весь процесс.
2.В расстреле польских офицеров в Катыни сворачивали на немцев.
правда Лука знатно обісрали за це, упокій Мітра його дупу, ой, душу. він би не образивсі
-іде війна України з кацапнею.
-удар по українських цивільних.
-ну і хто це зробив?
В світі вистачає дебілів, що вірять кацапам.