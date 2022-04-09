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Окупанти розгорнули польові табори на території Бєлгородської області РФ для підрозділів, переміщених з інших оперрайонів, триває перегрупування ворожих військ, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

У Бєлгородській області РФ розгорнуто польові табори для розміщення підрозділів окупантів, які перекидаються з інших оперативних районів. Росіяни продовжують перегрупування військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у фейсбуці.

"На території Бєлгородської області окупанти розгорнули польові табори для підрозділів, які переміщені з інших операційних районів", – йдеться у ранковому зведенні.

У Генштабі повідомляють, що на Волинському напрямку змін у положенні та діях супротивника не відбулося.

На Поліському напрямку ворог активних дій не проводив. Окремі підрозділи, що були виведені з території України, продовжують перебувати на території Республіки Білорусь. За наявною інформацією, з метою перегрупування військ, ворог здійснює переміщення підрозділів зі складу 35-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу та 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил Російської Федерації у Бєлгородську та Воронезьку області.

На Сіверському напрямку ворог завершує проведення перегрупування сил та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у Брянській та Курській областях, а також переміщення окремих підрозділів зі складу 41-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії на територію Донецької та Луганської областей.

На Слобожанському напрямку противник продовжує інтенсивні обстріли та часткове блокування міста Харкова. Посилює ведення радіоелектронної розвідки.

Також читайте: Оперативна інформація станом на 6:00 9 квітня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ

На Ізюмському напрямку противник вів наступ у напрямку населених пунктів Бражківка та Сулигівка, безуспішно.

На Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля зосереджують на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Нижнє, Попасна та Новобахмутівка та встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку противник посилив ведення розвідки. Проводив артилерійські обстріли населених пунктів Мар'янське, Нововоронцовка, Новогригорівка та Шевченкове. Продовжує завдавати ракетних ударів по населених пунктах Одеської області з території Кримського півострова.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+66
не було б зайвим пройтися по цих таборах, за сприятливих умов, Точкою-У
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09.04.2022 07:51
+27
Для жителів Бєлгородської обл., і інших областей, Харків -- це як Америка, як багатство і достаток, розкіш і культура. Це викликає в них заздрість і злобу, тому вони нищать у нас все підряд.
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09.04.2022 08:05
+20
їбаште, хлопці! всім, що є під руками!
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09.04.2022 08:05
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не було б зайвим пройтися по цих таборах, за сприятливих умов, Точкою-У
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09.04.2022 07:51 Відповісти
їх мало, а могли мати іншу далекобійну зброю, але асфальт
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09.04.2022 17:26 Відповісти
Выходят..восстанавливают боеготовность ...обратно заходят. Так это годами может происходить.
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09.04.2022 08:06 Відповісти
Є ще тверезомислячі! Про такі висери від чинух виступаю і критикую давно, ЩО ВОНО ДАЄ ОКРІМ ПАНІКИ У ЖІНОК(В ОСНОВНОМУ) ЩО ЧИТАЮТЬ ТАКІ НОВИНИ!
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09.04.2022 10:03 Відповісти
Для жителів Бєлгородської обл., і інших областей, Харків -- це як Америка, як багатство і достаток, розкіш і культура. Це викликає в них заздрість і злобу, тому вони нищать у нас все підряд.
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09.04.2022 08:05 Відповісти
Там є така Орловська область - ось там справжнє пекло. Нема жодної цілої хати. Все в руїнах.
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09.04.2022 12:31 Відповісти
Що бомбили))??
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09.04.2022 17:02 Відповісти
їбаште, хлопці! всім, що є під руками!
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09.04.2022 08:05 Відповісти
Почему им можно прятаться за свою границу и перегруппировываться, а нам нельзя эту границу пересекать?
Так Жуков никогда бы и не взял Берлин!
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09.04.2022 09:41 Відповісти
Жуков ,тупий кінчений м'ясних!
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09.04.2022 17:03 Відповісти
***** та Мордор не зупиняється, поки не буде знищений.
...
Слава нації
Смерть москалям
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09.04.2022 08:22 Відповісти
Та да, щось у бєлгороді давненько нічого не вибухало...
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09.04.2022 08:22 Відповісти
я теж за те, щоб туди кинуть чимсь важким.
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09.04.2022 08:27 Відповісти
А чого ви чекаете ????ви ж можете вдарити Точкой- У по цим оркам!що ви чекаете ?робить щось,бо Краматорськ вже в крові!!!
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09.04.2022 08:35 Відповісти
Дайте їм у той бегород щоб и вони знали що таке війна
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09.04.2022 08:36 Відповісти
Гордон Корера, корреспондент BBC по вопросам безопасности пишет, что теперь за военные действия в Украине будет отвечать генерал с опытом войны в Сирии

Источники Би-би-си подтверждают, что Россия реорганизовала командование операциями в Украине. Ими теперь будет управлять командующий Южным военным округом, генерал Александр Дворников, имеющий большой опыт боевых действий в Сирии.
По словам источника Би-би-си, между военными подразделениями, которые вторглись в Украину 24 февраля, была очень плохая координация.
"У этого конкретного командира большой опыт российских операций в Сирии. Поэтому мы ожидаем, что общее командование и управление улучшится", - заявил наш источник.
Он также отметил, что переговоры могут иметь приоритет над военными операциями для того, чтобы Кремль мог отчитаться об определенных успехах в преддверии 9 мая, когда Россия отмечает победу во Второй мировой войне.
По словам источника Би-би-си, если Россия не изменит военную тактику, которая до сих пор не позволила войскам достичь заметных успехов на поле боя, то даже при их численном преимуществе украинские войска по-прежнему будут эффективно противостоять России, так как они действуют гораздо умнее, они боле маневренны и способны наносить неожиданные удары.

Борислав Береза
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09.04.2022 08:46 Відповісти
Здохнуть і ці ,як скаженні шакали !!!Смерть кацапським оркам!!!
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09.04.2022 17:07 Відповісти
Я нещодавно тут казав, що перемогу України над кацапами кожен розуміє по своєму. Наприклад, ЗСУ знищує кацапів, виходить на кордон України, кацапня, що вижила, відступає до себе. Потім зализує рани, підтягує озброєння та починає обстрілювати зі своєї території нашу. Ми, звичайно, не відповідаємо. Руйнування та жертви продовжуються. Скажіть, чи це перемога?
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09.04.2022 08:55 Відповісти
А що ти пропонуєш? Захватити Москву? Це неможливо.
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09.04.2022 16:59 Відповісти
Все цілком можливо. Була б політична воля. За Москву не скажу, але зайди в Бєлгородську, знищити там всю військову інфраструктуру, бази, їхні тили, і взяти її під контроль, посунувши лінію фронту - ми зобов'язані. Так це робиться. Ізраїль, доречі, на Голанські висоти теж не просто так зайшов.
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09.04.2022 17:26 Відповісти
А як забезпечувати війська? Шляхи забезпечення, транспорт буде знищений кацапами. В Ізраїлі інша ситуація: в них дуже сильні ВПС і вони мають повну перевагу над сирійцями та іншими регіональними країнами. Ви самі знаєте які в нас з цим справи. Ми зараз маємо значні успіхи саме тому, що не доводиться сильно атакувати. Проте, коли ситуація зміниться, все буде набагато складніше.
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09.04.2022 17:44 Відповісти
тобі я нічого не пропоную. І де в моєму коментарі було взяття москви? Я ще помітив, що коли людям "нічим" по суті прокоментувати, завжди кажуть: "а що ти пропонуєш".
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09.04.2022 18:05 Відповісти
Я сподіваюся, що коли ці табори наповняться скотами, ЗСУ вдарить та зробить з них скотомогильник.
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09.04.2022 08:59 Відповісти
Ну не потрібно так викривати "військові таємниці"
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09.04.2022 09:13 Відповісти
«Четвертые сутки пылают станицы,
Горит под ногами Донская земля.»

Гарна така ідея і мотив

СлаваУкраїні!
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09.04.2022 09:31 Відповісти
ну то чекайте поки ця саранча полізе на Харків чи Донбас
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09.04.2022 09:31 Відповісти
Бєлгород вже 100 років як окупований, тре визволяти
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09.04.2022 09:48 Відповісти
Вам мало харківського ватного бидла, ще хочете на голову білгородське?
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09.04.2022 10:30 Відповісти
Бидлани втечуть вглиб мордору, будемо мати полосу відчуження)) демаркуємо кордон, а шо
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09.04.2022 18:28 Відповісти
Харків.... Обстріли жилих кварталів не припиняються...місто руйнується. Як після вторгнення відбили ЗСУ орків трошки від об'їзної так і завмерла ситуація по цих пір. Ось інтерактивна карта можна подивитися зі змінами https://deepstatemap.live/#6/48.203/31.575
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09.04.2022 09:57 Відповісти
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09.04.2022 10:28 Відповісти
"а що він робив 5 років" - армию которая сейчас воюет.
"може нехай пішле до ***** свого найкращого переговорника медведчука" - его уже послал Зе. Прям с под ареста.
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09.04.2022 11:19 Відповісти
***** зелна ти, 5 років він створював наново армію яка тебе боронить зараз і на яку клован х. забив.. Мертвечуку, твоя х доба зелена, дала втікти. Ти де спало цілий місяць зебілятко?
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09.04.2022 11:54 Відповісти
Йди опохмелись...
Ти тільки з запою виліз і ще намагаєшся зрозуміти які процеси відбуваються в Україні?
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09.04.2022 12:02 Відповісти
Да,хенералів у нас вагон,а толкових і сміливих мабуть дуже мало! В цій ситуації навіть не тямущому та темному пересічному селянину зрозуміло:є тактична зброя здатна нанести удар по скупченню ворожих військ і нанести їй величезні втрати будь де,питання в студію,що заважає? Чи люся «подпалковнік развєччік» не рекомендує,бо путін нападе?
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09.04.2022 10:30 Відповісти
Війну треба перенести на росею, якщо не бити по кацапії виходить що війна керована з обох сторін
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09.04.2022 10:49 Відповісти
БОМБИТЕ ИХ УЖЕ !!!
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09.04.2022 11:33 Відповісти
Війну, руйнування і смерть потрібно виносити з території України і переносити на території Білорусі і РФ!!!!!! Скільки можна соплі жувати а генштаб, а, зелена отара??! А ще у мене є мрія- зрівняти з землею сраний Севастополь і ******* флот рашистів!!!!!
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09.04.2022 11:49 Відповісти
ось вам і цілі, хлопці.
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09.04.2022 11:51 Відповісти
Так нанесіть по ціх таборах ракетнобомбовий удар поки вони всі в одній купі. Чому ми повинні з ними манірнічать?
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09.04.2022 13:24 Відповісти
У нас цілі міста знищують, а ми боїмося вдарити по скупченню їх військ на території ерефії. Та бити так що горіло як у Маріуполі, Бучі, Чернігові, Харкові. З людьми по-людськи, із скотом по-скотськи.
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09.04.2022 14:28 Відповісти
Абосолютно легітимна ціль для авіації !
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09.04.2022 15:36 Відповісти
Нові дрони теж досягнуть, і ризику меньше.
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09.04.2022 17:26 Відповісти
За Москву поки не скажу, але зайти в Бєлгородську, знищити там всю військову інфраструктуру, бази, їхні тили, і взяти її під контроль, посунувши лінію фронту - ми зобов'язані. Так це робиться. Ізраїль, доречі, на Голанські висоти теж не просто так зайшов.
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09.04.2022 17:27 Відповісти
Дома навіть і не здогадуються що хтось з їхніх сімей в ямках уже гниє. Думають що ті вже Київ взяли, о воно он що, лежать смердять.

https://twitter.com/UKRINFORM/status/1512719587497979906?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA

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09.04.2022 18:19 Відповісти
трудно это всё понять на словах. В следующий раз набросайте хотя бы карту, чтобы глазами можно было быстро понять. Нет времени это читать и перечитывать полчаса. Спасибо за попытку всё же.
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10.04.2022 11:45 Відповісти
 
 