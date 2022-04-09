Окупанти розгорнули польові табори на території Бєлгородської області РФ для підрозділів, переміщених з інших оперрайонів, триває перегрупування ворожих військ, - Генштаб ЗСУ

У Бєлгородській області РФ розгорнуто польові табори для розміщення підрозділів окупантів, які перекидаються з інших оперативних районів. Росіяни продовжують перегрупування військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у фейсбуці.

"На території Бєлгородської області окупанти розгорнули польові табори для підрозділів, які переміщені з інших операційних районів", – йдеться у ранковому зведенні.

У Генштабі повідомляють, що на Волинському напрямку змін у положенні та діях супротивника не відбулося.

На Поліському напрямку ворог активних дій не проводив. Окремі підрозділи, що були виведені з території України, продовжують перебувати на території Республіки Білорусь. За наявною інформацією, з метою перегрупування військ, ворог здійснює переміщення підрозділів зі складу 35-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу та 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил Російської Федерації у Бєлгородську та Воронезьку області.

На Сіверському напрямку ворог завершує проведення перегрупування сил та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у Брянській та Курській областях, а також переміщення окремих підрозділів зі складу 41-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії на територію Донецької та Луганської областей.

На Слобожанському напрямку противник продовжує інтенсивні обстріли та часткове блокування міста Харкова. Посилює ведення радіоелектронної розвідки.

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На Ізюмському напрямку противник вів наступ у напрямку населених пунктів Бражківка та Сулигівка, безуспішно.

На Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля зосереджують на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Нижнє, Попасна та Новобахмутівка та встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку противник посилив ведення розвідки. Проводив артилерійські обстріли населених пунктів Мар'янське, Нововоронцовка, Новогригорівка та Шевченкове. Продовжує завдавати ракетних ударів по населених пунктах Одеської області з території Кримського півострова.