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Українські війська за минулу добу відбили 7 ворожих атак на Донбасі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

На Донбасі вчора, 8 квітня, українські війська відбили 7 ворожих атак, знищили 9 танків та 12 одиниць техніки.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито 7 атак ворога, знищено 9 танків, 7 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки супротивника.

Угрупованням Повітряних сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено чотири повітряні цілі: два вертольоти, один БПЛА та одну крилату ракету. Інформація наразі уточнюється.

Також читайте: Окупанти розгорнули польові табори на території Бєлгородської області РФ для підрозділів, переміщених з інших оперрайонів, триває перегрупування ворожих військ, - Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума
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Гонят пока лугандонцев на убой. Интересно, в Лугандоне вообще мужчины останутся после "спасения Донбасса" кацапней?
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09.04.2022 08:36 Відповісти
только кобели...\они не ведутся на призыв...)))\
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09.04.2022 08:47 Відповісти
Будемо сподіватися, що не залишиться...
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09.04.2022 08:52 Відповісти
Судя по количеству уничтоженной техники, там далеко не только днр. Эти выполняют роль пехоты, столько танков им не доверят.
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09.04.2022 10:51 Відповісти
 
 