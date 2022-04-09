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Білий дім не виключає, що війська РФ в Україні навмисно вбивають журналістів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

псакі

Адміністрація США вважає, що російські сили можуть навмисно переслідувати та вбивати журналістів під час бойових дій в Україні.

Про це заявила в п’ятницю речниця Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Що стосується конкретних цілей (російських сил в Україні. – Ред.), про що ми знали від самого початку і говорили про це публічно, що президент Путін і російські військові звісно мали наміри або могли цілити по цивільних, включно із журналістами",- зауважила речниця Білого дому.

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Таким чином вона відповіла на запитання, чи мають США розвідувальну інформацію про те, що путінські війська в Україні спеціально вбивають журналістів – з огляду на те, що за шість тижнів війни загинули щонайменше семеро представників ЗМІ.

Псакі також зауважила, що Сполучені Штати цінують роботу журналістів у зонах бойових дій, які висвітлюють правдиву й актуальну інформацію про події та жахіття війни. Однак, за її словами, адміністрація США закликає американських громадян, у тому числі представників ЗМІ, уникати перебування в зоні бойових дій – заради їхньої ж безпеки.
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Топ коментарі
+13
Без сумнівів. Вони і дітей гвалтують, бо їм дозволили.
Пам'ятаєте - нарвіца нє нравіца ?
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09.04.2022 08:33
+8
Я звісно не такий просунутий аналітик, але не виключаю, що російські війська в Україні навмисно вбивають всіх.
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09.04.2022 09:10
+5
Убивать журналистов при советском строе было необходимостью , чтобы не просвещали общество . И сегодня кацапы строят опять советское общество - рабское , забитое: нищее и благодарное тиранам .
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09.04.2022 09:04
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Без сумнівів. Вони і дітей гвалтують, бо їм дозволили.
Пам'ятаєте - нарвіца нє нравіца ?
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09.04.2022 08:33 Відповісти
Оно и неудивительного, глубинный российский народ в своем нацистском угаре требует взятия Киева и уничтожения Украины, а тут им какое-то дыныры и лыныры предлагают.
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09.04.2022 10:07 Відповісти
Убивать журналистов при советском строе было необходимостью , чтобы не просвещали общество . И сегодня кацапы строят опять советское общество - рабское , забитое: нищее и благодарное тиранам .
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09.04.2022 09:04 Відповісти
іноді мене Білий Дім шокує - ну не можна ж бути такими наївними - так вони навмисно вбивають журналістів.
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09.04.2022 09:05 Відповісти
тоже так подумал, но то що говорят - не = то шо знают.
это типо как ЦРУ поверило Кукурузнику про ракеты как сосиски, которых было всего 2. хотя да, поверило и не разнесли совок к сожалению, но в таком случае ты бы тут не писал ничего.
так шо наивность Запада - тебе в плюс.
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09.04.2022 09:30 Відповісти
мабуть в них є якись докази, свідотства.
а навіть якби не було, слово "PRESS" на касці чи машині не міняє кацапячий снайперьский пріцел і коордінати арти, а навпаки притягує.
як і слово "ДІТИ" в маріупольскому театрі...
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09.04.2022 09:40 Відповісти
ну та ясне діло.
а за слово - то ше не факт шо ненавмисно було. хоча, може всі думали шо "братья" змінились за тисячоліття майже.(коли таки "взяли" в рот Київ вєдоміє Бокомлюбським)
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09.04.2022 09:50 Відповісти
Американцы абсолютно не наивные, они все видят и понимают. Это язык дипломатии. Пока нет железных доказательств, будут такие мягкие высказывания.
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09.04.2022 10:08 Відповісти
І то все? Навіть не засуджуєте? А занепоєння де?
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09.04.2022 09:05 Відповісти
Н где то в глубине душе они глубоко "Осуждают" и очень сильно "Беспокоются".
Ракеты дайте mr. President а мы журналистам охрану выделим усиленную и будем за них сами
"Беспокоится"
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09.04.2022 09:37 Відповісти
Я звісно не такий просунутий аналітик, але не виключаю, що російські війська в Україні навмисно вбивають всіх.
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09.04.2022 09:10 Відповісти
Бо їм це подобається, вони отримують насолоду від наших страждань.
Біомусор фу 🤮🤮🤮
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09.04.2022 10:00 Відповісти
Цілком згоден з вами. Особливо згадавши про якогось сепара під Києвом, до якого вдерлася русня та застрелила його.
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09.04.2022 10:11 Відповісти
журналісти за визначенням свідкі....
a шо роблять зі свідками злочинці навіть діти знають.
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09.04.2022 09:21 Відповісти
У этих тварей нет ничего святого,ни религии, ни боязнь перед Богом, ни чувств сострадания к детям, они даже собак твари пачками поубивали. Да даже не надо далеко идти посмотрите как эти орки разговаривают со своими матерями (на записях перехватов, или когда попадают в плен и звонят домой). Они разговаривают со своими матерями так как будто говорят со своими ровесницами. Матерятся, нету никого уважения к людям которые их вырастили. И что от таких мразей можно ожидать? Они приехали из своих "Мухосрансков" в цивилизованную Европейскую страну под названием Украина. Увидели какая прекрасная эта страна, как красиво и обеспечено тут живут люди, и это у них вызвало дикую ненависть ко всему украинскому. Поэтому вот такой и животный инстинкт. Потягаться на равных с мужчинами из ВСУ кишка тонка поэтому зверствуют над детьми,женщинами, стариками и животными.
У нас у чеченцев есть поговорка на эту тему "Говрах лат ц1а вях1наг,цун ц1огнах летта".
В переводе будет так "Тот кто по боялся подраться с лошадью, подрался с ее хвостом".
Терпения и скорейшей победе друзья...
Все будет Украина!!!
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09.04.2022 09:27 Відповісти
кацапи вбивають, гвалтують, руйнують, крадуть і брешуть із задоволенням, бо це є сенс їх буття і це закладено в їх бошках замість мізків. Ото і є їх хромосома скрепна
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09.04.2022 09:35 Відповісти
У звичайних людей є X та Y хромосома. Але у цих зайвохромосомих є також хромосома "Z".
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09.04.2022 10:13 Відповісти
Кто-бы сомневался...
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09.04.2022 10:39 Відповісти
Когда путинский режим убивает журналистов в россии, то тем более русско-фашистские захватчики убивают журналистов на войне в Украине.
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09.04.2022 22:34 Відповісти
 
 