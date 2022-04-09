Білий дім не виключає, що війська РФ в Україні навмисно вбивають журналістів

Адміністрація США вважає, що російські сили можуть навмисно переслідувати та вбивати журналістів під час бойових дій в Україні.

Про це заявила в п’ятницю речниця Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Що стосується конкретних цілей (російських сил в Україні. – Ред.), про що ми знали від самого початку і говорили про це публічно, що президент Путін і російські військові звісно мали наміри або могли цілити по цивільних, включно із журналістами",- зауважила речниця Білого дому.

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Таким чином вона відповіла на запитання, чи мають США розвідувальну інформацію про те, що путінські війська в Україні спеціально вбивають журналістів – з огляду на те, що за шість тижнів війни загинули щонайменше семеро представників ЗМІ.

Псакі також зауважила, що Сполучені Штати цінують роботу журналістів у зонах бойових дій, які висвітлюють правдиву й актуальну інформацію про події та жахіття війни. Однак, за її словами, адміністрація США закликає американських громадян, у тому числі представників ЗМІ, уникати перебування в зоні бойових дій – заради їхньої ж безпеки.