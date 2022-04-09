Білий дім не виключає, що війська РФ в Україні навмисно вбивають журналістів
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Адміністрація США вважає, що російські сили можуть навмисно переслідувати та вбивати журналістів під час бойових дій в Україні.
Про це заявила в п’ятницю речниця Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Що стосується конкретних цілей (російських сил в Україні. – Ред.), про що ми знали від самого початку і говорили про це публічно, що президент Путін і російські військові звісно мали наміри або могли цілити по цивільних, включно із журналістами",- зауважила речниця Білого дому.
Таким чином вона відповіла на запитання, чи мають США розвідувальну інформацію про те, що путінські війська в Україні спеціально вбивають журналістів – з огляду на те, що за шість тижнів війни загинули щонайменше семеро представників ЗМІ.
Псакі також зауважила, що Сполучені Штати цінують роботу журналістів у зонах бойових дій, які висвітлюють правдиву й актуальну інформацію про події та жахіття війни. Однак, за її словами, адміністрація США закликає американських громадян, у тому числі представників ЗМІ, уникати перебування в зоні бойових дій – заради їхньої ж безпеки.
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Пам'ятаєте - нарвіца нє нравіца ?
это типо как ЦРУ поверило Кукурузнику про ракеты как сосиски, которых было всего 2. хотя да, поверило и не разнесли совок к сожалению, но в таком случае ты бы тут не писал ничего.
так шо наивность Запада - тебе в плюс.
а навіть якби не було, слово "PRESS" на касці чи машині не міняє кацапячий снайперьский пріцел і коордінати арти, а навпаки притягує.
як і слово "ДІТИ" в маріупольскому театрі...
а за слово - то ше не факт шо ненавмисно було. хоча, може всі думали шо "братья" змінились за тисячоліття майже.(коли таки "взяли"
в ротКиїв вєдоміє Бокомлюбським)
Ракеты дайте mr. President а мы журналистам охрану выделим усиленную и будем за них сами
"Беспокоится"
Біомусор фу 🤮🤮🤮
a шо роблять зі свідками злочинці навіть діти знають.
У нас у чеченцев есть поговорка на эту тему "Говрах лат ц1а вях1наг,цун ц1огнах летта".
В переводе будет так "Тот кто по боялся подраться с лошадью, подрался с ее хвостом".
Терпения и скорейшей победе друзья...
Все будет Украина!!!