УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11756 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 274 4
армія рф (13581) війна (56949) діти (4421) воєнні злочини (1575) Офіс Генпрокурора (2361)

Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 176 дітей, 324 - поранено, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Більше 500 дітей постраждали в Україні через повномасштабну збройну агресію Російської Федерації. При цьому 176 дітей загинуло та більше 324 отримали поранення.

За отриманими ювенальними прокурорами даними найбільше постраждало дітей у Донецькій - 102, Київській - 91, Харківській - 76, Чернігівській - 50, Миколаївській - 40, Луганській - 35, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях, повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

8 квітня внаслідок обстрілу окупаційними військами "Точкою-У" залізничного вокзалу в м. Краматорськ Донецької області, на території якого більше 4 тисяч людей очікували на евакуацію, загинуло 5 дітей та 16 отримали поранення. На рекеті, якою бомбили вокзал, був напис "За детей".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дитина, яку сьогодні російська армія вбила на вокзалі Краматорська. ФОТО 18+

Під Гостомелем в Київській області виявлено розстріляний автомобіль в якому загинула родина з дитиною, якій було трохи більше року.

В Ізюмському районі Харківської області виявлено закатовані та спалені тіла трьох осіб, одне з яких належить дитині.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 закладів освіти. 84 з них зруйновано повністю.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дома навіть і не здогадуються що хтось з їхніх сімей в ямках уже гниє. Думають що ті вже Київ взяли, о воно он що, лежать смердять.

https://twitter.com/UKRINFORM/status/1512719587497979906?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA

показати весь коментар
09.04.2022 18:20 Відповісти
В СЕТЯХ ПУТИНСКАЯ ПРОПАГАНДА БАБУШКИ С КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ!
показати весь коментар
10.04.2022 01:31 Відповісти
 
 