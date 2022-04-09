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Уночі війська РФ завдали ракетного удару по інфраструктурі в Миргороді: двоє людей постраждали, значні руйнування, - глава ОВА Лунін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миргород

Цієї ночі російські окупанти знову завдали ракетний удар по інфраструктурі в Миргороді.

Про це у Телеграмі повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі російські окупанти знову завдали ракетний удар по інфраструктурі в Миргороді. Значні руйнування. На жаль, двоє людей постраждали. Вони отримують всю необхідну допомогу", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час обстрілу Миргорода знищено кілька крилатих ракет, пошкоджена злітна смуга та інфраструктура аеродрому, - керівник ОВА Лунін
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МИРгород цім любителям руцкого миру вже заважає .
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09.04.2022 09:10 Відповісти
ну є там військовий аеродром дуже давно. От вони його й ********. А ще є купа санаторіїв - дуже ласа ціль для орків. такі цілі є у кожному містечку України. Тож ніхто не може бути впевнений, що ракети чи бомби не падатимуть йому на голову. Тому я й наголошую: раша повинна бути ліквідована. А жителі раші повинні пройти процедуру очищення на кшталт жителів гітлерівської Германії.
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09.04.2022 09:52 Відповісти
Світ має заборонити раше мати армію на 100 років ‼️
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09.04.2022 09:58 Відповісти
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09.04.2022 09:58 Відповісти
Думаю, що очищення, про яке Ви згадали, має бути іншим. По-перше, потрібно забрати у них усі паспорти та відповідні посвідки, по-друге, пожиттєво завборонити кудись там виїжжати з місця проживання. Будь яке пересування по території мокшандії тільки по спеціальним дозволам. Як і одруження, заведення дітей тощо. Хай на місцях себе годують і бізнес на ягелі будують. Усю територію параші нарізати - для більш дієвого керування - шматків на сім-десять. І це не повинно стосуватись утворень нацменшин: башкірів, черкесів тощо. Але у автономіях на усі посади - виключно нацменшини. Не за паспортом, а за фактажем.
А про очищення далі радитись років за тридцять.
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09.04.2022 13:48 Відповісти
"Не той тепер Миргород, Хорол-річка не та..." Пророчі слова... Ех....
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09.04.2022 10:00 Відповісти
 
 