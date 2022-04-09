Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,1 тис. осіб, 151 літак, 136 гелікоптерів, 705 танків і 1 895 броньованих машин

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 9 квітня втрати особового складу противника становлять близько 19,1 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.04 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 19100 осіб,

танків - 705 од,

бойових броньованих машин - 1895 од,

артилерійських систем - 335 од,

РСЗВ - 108 од,

засоби ППО - 55 од,

літаків - 151 од,

гелікоптерів - 136 од,

автомобільної техніки - 1363 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112.

Спеціальна техніка / special equipment - 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили у Генштабі.