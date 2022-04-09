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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,1 тис. осіб, 151 літак, 136 гелікоптерів, 705 танків і 1 895 броньованих машин

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 9 квітня втрати особового складу противника становлять близько 19,1 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.04 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 19100 осіб,

танків - 705 од,

бойових броньованих машин  - 1895 од,

артилерійських систем - 335 од,

РСЗВ  - 108 од,

засоби ППО  - 55 од,

літаків - 151 од,

гелікоптерів  - 136 од,

автомобільної техніки - 1363 од,

кораблі /катери  - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112.

Спеціальна техніка / special equipment - 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК  - 4.

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,1 тис. осіб, 151 літак, 136 гелікоптерів, 705 танків і 1 895 броньованих машин 01

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили у Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
Хтось заздалегідь перекреслив літєру Зю, як у воду дивились
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09.04.2022 09:19
+17
До дохлих 19 тис ще потрібно додати десь 50 тис поранених. Із яких приблизно 25 вже ніколи не будуть воювати, бо без рук/ніг, і десь 2-5 тис подохнуть у найближчий місяці-роки. Так чи інакше, однак приблизно 50тис рашистів із 200тис вже демілітаризовані назавжди.
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09.04.2022 09:25
+11
А є ще інша статистика. Так чи інакше, війна закінчиться, і ці десятки тисяч орків повернуться у свої засрані бараки оркостану. У чверті з них точно поїде дах від побаченого в Україні, а ще будуть ті хто тут вчиняв злочини проти людяності і для них вже немає ніяких табу на насилля щодо цивільних. Короче, після того як рашистів буде розгромлено в Україні, ці десятки тисяч з відбитим дахом рашистів, будуть вчиняти звіртсва десятиріччами, але вже в самій парашії.
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09.04.2022 09:33
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Якщо цапів зайшло під 200 тисяч, то 19000 зажмурених малувато..
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09.04.2022 09:17 Відповісти
5% армии за 44 дня !!! Вот дебіли 🤣🤣🤣Ну чім більш , тим краще
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09.04.2022 09:23 Відповісти
До дохлих 19 тис ще потрібно додати десь 50 тис поранених. Із яких приблизно 25 вже ніколи не будуть воювати, бо без рук/ніг, і десь 2-5 тис подохнуть у найближчий місяці-роки. Так чи інакше, однак приблизно 50тис рашистів із 200тис вже демілітаризовані назавжди.
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09.04.2022 09:25 Відповісти
А є ще інша статистика. Так чи інакше, війна закінчиться, і ці десятки тисяч орків повернуться у свої засрані бараки оркостану. У чверті з них точно поїде дах від побаченого в Україні, а ще будуть ті хто тут вчиняв злочини проти людяності і для них вже немає ніяких табу на насилля щодо цивільних. Короче, після того як рашистів буде розгромлено в Україні, ці десятки тисяч з відбитим дахом рашистів, будуть вчиняти звіртсва десятиріччами, але вже в самій парашії.
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09.04.2022 09:33 Відповісти
Ось тут статистика у відсотках. Оновлюється щодня. https://www.minusrus.com/
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09.04.2022 09:43 Відповісти
https://www.minusrus.com

прямая ссылка...
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09.04.2022 09:50 Відповісти
Їх більше занинуло, а поранені, також вже недієздатні. Хоча, в них ще фаршу вистачає.
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09.04.2022 09:29 Відповісти
https://www.minusrus.com

прямая ссылка на статистику...
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09.04.2022 09:57 Відповісти
140 000, з них 20 000 трупаки і як мінімум 50 000 поранених, в полоні і др. В цілому половина армії орків. До критичної маси ще потрібно 20 000 вивести з строю. Повернуть назад з госпіталів, плюс найманців....ще важкувато буде. Але ЗСУ мають на сьогодні перевагу числом та і зброя регулярно надходить. Тримайтесь і бережіть себе
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09.04.2022 10:19 Відповісти
Хтось заздалегідь перекреслив літєру Зю, як у воду дивились
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09.04.2022 09:19 Відповісти
***** любить різні дати - Вот угробить 20 000 своїх вояк і зупиниться 🤣🤣🤣
або його генерали зупинять
ТРЕБА БИТИ МОСКАЛЯК ДО 20000- перевиконувати план ***** 🤣
КАЖУТЬ ЩО найсправді ЗАГИНУЛО ВЖЕ 60000 москалей?
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09.04.2022 09:20 Відповісти
І для чого Всі ці Людські Жертви??
Бо Одна Больна на Всю голову
Нелюдь зійшла з розуму.
Це істота з людським обличчям з Аду і ні як не менше
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09.04.2022 09:26 Відповісти
Ні. Вони столітями воюють. Ви послухайте звичайних москалів в чатрулетці, ща 100 тисяч рублів, вони готові дохнути. *****, це уособлення всіх москалів.
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09.04.2022 09:33 Відповісти
Може й Так.
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09.04.2022 11:28 Відповісти
Шо рабсеяне, готовы за вечную власть сцыкуна *********** бункерного стать удобрением на украинской земле. А чтобы пабедить нас придется похоронку занести в каждый ваш дом, но ничего не получится, потому что за нами помощь всего мира, а за вами брехня тоталитарных диктаторов. Вот такая плата за зомбическую любовь к кремлевской сатане, а не демократии.
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09.04.2022 09:50 Відповісти
І це були їх найкращі сили,а що зараз бачимо вони набирають просто м'ясо з колаборантів ордло та криму та найминців. але їх небагато бо дорого це коштує.
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09.04.2022 12:26 Відповісти
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09.04.2022 14:40 Відповісти
Вооруженные до зубов нацгвардейцы платформы book так преданно и неутомимо защищают от моих нападок рашистского убийцу и военного преступника ***** словно я затрагиваю личную честь основателя платформы. Хорошо ли знает сам основатель, какую политику на местах осуществляют его пехотинцы? Надо ли звонить основателю и портить его утреннее благодушие, рассказывая о том, что случается в уголках его необъятной ойкумены?

Слава героической Украине!

Слава героям!
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09.04.2022 19:52 Відповісти
Тактримати.
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09.04.2022 20:38 Відповісти
и ещё шесть тыщ ЧВК. а потери ордло вообще не считают.
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10.04.2022 00:22 Відповісти
 
 