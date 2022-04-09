Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,1 тис. осіб, 151 літак, 136 гелікоптерів, 705 танків і 1 895 броньованих машин
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Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 9 квітня втрати особового складу противника становлять близько 19,1 тис. осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.04 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 19100 осіб,
танків - 705 од,
бойових броньованих машин - 1895 од,
артилерійських систем - 335 од,
РСЗВ - 108 од,
засоби ППО - 55 од,
літаків - 151 од,
гелікоптерів - 136 од,
автомобільної техніки - 1363 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112.
Спеціальна техніка / special equipment - 25.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили у Генштабі.
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або його генерали зупинять
ТРЕБА БИТИ МОСКАЛЯК ДО 20000- перевиконувати план ***** 🤣
КАЖУТЬ ЩО найсправді ЗАГИНУЛО ВЖЕ 60000 москалей?
Бо Одна Больна на Всю голову
Нелюдь зійшла з розуму.
Це істота з людським обличчям з Аду і ні як не менше
Слава героической Украине!
Слава героям!