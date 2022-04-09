Велика Британія незабаром відправить до України нову партію сучасної протитанкової та протиповітряної зброї
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Британія незабаром відправить до України нову партію сучасної протитанкової та протиповітряної зброї загалом на суму 100 млн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в твітері Міністерства оборони Великої Британії.
За словами прем’єра Бориса Джонсона, це протиповітряні системи, що літають втричі швидше за звук, 800 протитанкових ракет NLAW та високоточні боєприпаси.
The UK has announced further military aid for #Ukraine:— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 8, 2022
✅ Over 800 more NLAW anti-tank missiles
✅ More Javelin anti-tank systems
✅ More Starstreak air defence systems
✅ More equipment including helmets, armour and night vision goggles
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Топ коментарі
+77 Ksenia VB
показати весь коментар09.04.2022 09:26
+61 Папєрєднік
показати весь коментар09.04.2022 09:26
+51 Hennadii Berlovskyi
показати весь коментар09.04.2022 09:36
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Будь ласка, зачекайте...
Ми довели свою спроможність та відвагу.
Тепер ніхто не казатиме на українця русскій. Ще би мову підтягти, щоб людей по закордонах не плутати.
і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ.
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