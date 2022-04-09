Поліцейські із Львівщини Тарас Зеленюх, Микола Стефанюк та Андрій Лучків загинули у боях з окупантами на Луганщині. ФОТО
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У боротьбі за Україну загинули троє поліцейських Львівщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
"З глибоким сумом повідомляємо, що 8 квітня в боях з російськими окупаційними військами на Луганщині героїчно загинули троє бійців батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Львів" Головного управління Національної поліції у Львівській області - Тарас Зеленюх, Микола Стефанюк та Андрій Лучків", - йдеться у повідомленні.
Про панахиду за загиблими поліцейськими, дати та місця їх поховання буде повідомлено згодом.
"Вічна слава Героям, полеглим у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України! Пам’ять про вас вічно житиме у наших серцях", - резюмують у Нацполіції.
Будь ласка, зачекайте...
не кривляйся, ее нет, Гера - тупо выдумка.
"навысшемсуде" -
это прикольно звучит, типо - написал а там "бохнокажет" - но неужели непонятно - нету никаких судов и единорогов? есть только - мочи русню!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Ще сьогодні читав вкиди від ботів і корисних ідіотів, що з заходу не воюють, сидять дома чи в Польщі. Про 128 чи бригаду Короля Данила таким виродкам взагалі не відомо...
Слава Україні!
Героям слава!