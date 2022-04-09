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Поліцейські із Львівщини Тарас Зеленюх, Микола Стефанюк та Андрій Лучків загинули у боях з окупантами на Луганщині. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

память,світла

У боротьбі за Україну загинули троє поліцейських Львівщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"З глибоким сумом повідомляємо, що 8 квітня в боях з російськими окупаційними військами на Луганщині героїчно загинули троє бійців батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Львів" Головного управління Національної поліції у Львівській області - Тарас Зеленюх, Микола Стефанюк та Андрій Лучків", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські із Львівщини Тарас Зеленюх, Микола Стефанюк та Андрій Лучків загинули у боях з окупантами на Луганщині 01
Поліцейські із Львівщини Тарас Зеленюх, Микола Стефанюк та Андрій Лучків загинули у боях з окупантами на Луганщині 02
Поліцейські із Львівщини Тарас Зеленюх, Микола Стефанюк та Андрій Лучків загинули у боях з окупантами на Луганщині 03

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Про панахиду за загиблими поліцейськими, дати та місця їх поховання буде повідомлено згодом.

"Вічна слава Героям, полеглим у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України! Пам’ять про вас вічно житиме у наших серцях", - резюмують у Нацполіції.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+40
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09.04.2022 09:41
+31
Героям СЛАВА ! СЛАВА НАЦіі ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!
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09.04.2022 09:42
+20
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09.04.2022 09:44
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09.04.2022 09:41 Відповісти
Героям СЛАВА ! СЛАВА НАЦіі ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!
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09.04.2022 09:42 Відповісти
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09.04.2022 09:44 Відповісти
Niech ziemia lekką będzie. Sława Ukrainie !!!!!!!
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09.04.2022 09:45 Відповісти
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09.04.2022 09:50 Відповісти
Вічна пам'ять!
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09.04.2022 09:53 Відповісти
А тим часом підполковник поліції та помічник дєрьмака татаров допомагає зрадникам та колаборантам втікати з України.
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09.04.2022 09:54 Відповісти
Упокой, Боже, Вашу душу! Вічна Вам пам'ять!
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09.04.2022 09:59 Відповісти
бог подох.
не кривляйся, ее нет, Гера - тупо выдумка.
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09.04.2022 10:17 Відповісти
Вічна пам'ять
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09.04.2022 10:09 Відповісти
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09.04.2022 10:09 Відповісти
рссукие твари должны ответить... как и за голодоморы... когда то.
"навысшемсуде" -
это прикольно звучит, типо - написал а там "бохнокажет" - но неужели непонятно - нету никаких судов и единорогов? есть только - мочи русню!
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09.04.2022 10:20 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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09.04.2022 11:21 Відповісти
Vi4na Slava i Pam'yat' ...
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09.04.2022 11:34 Відповісти
Царство Небесне та Вічна пам'ять
Ще сьогодні читав вкиди від ботів і корисних ідіотів, що з заходу не воюють, сидять дома чи в Польщі. Про 128 чи бригаду Короля Данила таким виродкам взагалі не відомо...
Слава Україні!
Героям слава!
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09.04.2022 12:17 Відповісти
 
 