Нові санкції ЄС: До 16 квітня всі фури з РФ і Білорусі мають покинути територію Євросоюзу. ВIДЕО

До 16 квітня всі фури з Росії і Білорусі мають покинути територію Європейського Союзу.

Про це повідомила українська активістка, співорганізаторка блокади пунктів пропуску на польсько-білоруському кордоні Наталка Панченко, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо коротко, то до 16 квітня всі фури з росії і Білорусі змушені покинути територію Європейського Союзу. Більше подробиць завтра зранку, а поки Слава Україні! Дякуємо за увагу, Ваша Наталка Панченко і нереальні люди, які всі ці дні тримали фури голими руками. Рішення про п’ятий пакет санкцій ЄС проти росії уже офіційно опубліковано", - розповіла вона.

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Вона зазначила, що сьогодні, 9 квітня, активісти знімають блокади з пунктів пропуску. Також активістка розповіла, що блокада пунктів пропуску проходила дуже важко: блокувальників закидували пітардами та вибуховими пакетами, їх оточували і намагалися побити, погрожували та ін.