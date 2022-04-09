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Нові санкції ЄС: До 16 квітня всі фури з РФ і Білорусі мають покинути територію Євросоюзу. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

До 16 квітня всі фури з Росії і Білорусі мають покинути територію Європейського Союзу.

Про це повідомила українська активістка, співорганізаторка блокади пунктів пропуску на польсько-білоруському кордоні Наталка Панченко, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо коротко, то до 16 квітня всі фури з росії і Білорусі змушені покинути територію Європейського Союзу. Більше подробиць завтра зранку, а поки Слава Україні! Дякуємо за увагу, Ваша Наталка Панченко і нереальні люди, які всі ці дні тримали фури голими руками. Рішення про п’ятий пакет санкцій ЄС проти росії уже офіційно опубліковано", - розповіла вона.

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Вона зазначила, що сьогодні, 9 квітня, активісти знімають блокади з пунктів пропуску. Також активістка розповіла, що блокада пунктів пропуску проходила дуже важко: блокувальників закидували пітардами та вибуховими пакетами, їх оточували і намагалися побити, погрожували та ін.

Нові санкції ЄС: До 16 квітня всі фури з РФ і Білорусі мають покинути територію Євросоюзу 01
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Топ коментарі
+63
Дякуємо, Європа!!!
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09.04.2022 10:10
+50
Українці дійсно дивні люди силою ,мужністю,сміливістю, людяностю. Тримайтесь і бережіть Україну
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09.04.2022 10:14
+39
так конфіскуйте їх на користь УКРАЇНИ, було б добре з товарами
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09.04.2022 10:16
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Дякуємо, Європа!!!
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09.04.2022 10:10 Відповісти
тут надо бы разобраться в какую сторону покинуть ес. пропустят тех кого блокировали в рф и рб?
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09.04.2022 10:18 Відповісти
саме так
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09.04.2022 10:24 Відповісти
ДЯКУЄМО НАШИМ МУЖНІМ ДІІВЧАТАМ!
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09.04.2022 12:24 Відповісти
Українці дійсно дивні люди силою ,мужністю,сміливістю, людяностю. Тримайтесь і бережіть Україну
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09.04.2022 10:14 Відповісти
так конфіскуйте їх на користь УКРАЇНИ, було б добре з товарами
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09.04.2022 10:16 Відповісти
Було б добре, але фури на території Польщі, а Польща на такі дії не зважиться.
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09.04.2022 10:19 Відповісти
товари вже завонялися
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09.04.2022 18:01 Відповісти
А хто оточував і кидав вибухові пакети та петарди. Це були тітухани якісь?
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09.04.2022 10:16 Відповісти
Водії фур швидше за все. Вони кацапи.
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09.04.2022 11:01 Відповісти
Спасибо волонтёрам ваша не лёгкая работа очень важна для победы над фашисткой росией.
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09.04.2022 10:16 Відповісти
Нехай вони розвантажуються на кордоні на польській стороні, і нехай щастить. А весь товар відправити постраждалим українцям від кацапні.
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09.04.2022 10:17 Відповісти
Ну, добре. Покинуть. З товаром звичайно. А щось про те, що вони знову вїхати в ЕС не можуть я не чув. То як? Знову вїдуть і знову покинуть?
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09.04.2022 10:20 Відповісти
У тому то і справа , що рішення тухле.
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09.04.2022 10:31 Відповісти
Якщо рішення "тухле", то збирайтеся, їдьте на кордон і далі блокуйте вже ви. І блокуйте до тих пір, поки вже інші коментатори (бо ви ж будете перекривати шлях фурам) будуть впевнені, що рішення таки не "тухле".
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09.04.2022 13:55 Відповісти
Молодець Наталка Панченко та та інші небайдужі
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09.04.2022 10:21 Відповісти
А их активисты не выпустят во попали
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09.04.2022 10:23 Відповісти
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09.04.2022 10:25 Відповісти
голими руками зупинили танки, голими руками зупинили фури
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09.04.2022 10:25 Відповісти
І як вони покинуть цю зону ? Повітрям? Значить їх все таки пропустять у Білорусь через кордон ? За що дякувати?
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09.04.2022 10:30 Відповісти
1 місяць затримували
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09.04.2022 11:07 Відповісти
І як вони покинуть цю зону ? Повітрям? Значить їх все таки пропустять у Білорусь через кордон ? За що дякувати?
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09.04.2022 10:28 Відповісти
Z 16.04.2022 - ZABORONA !!!
Z 16.04. !!!
Smert' vorogam-moskalyam !!!
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09.04.2022 11:16 Відповісти
Это не запрет на торговлю! Эти фуры перепишут на немецкую фирму . И будут ездить себе дальше. Фурам с других стран не запрещено возить товар . Мера для вида. Ничего не изменилось. Только ЗСУ может решить вопрос.
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09.04.2022 10:35 Відповісти
Как вы думаете, это конец санкций?
Если сумасшедший не угомонится, будет полный запрет на ввоз товаров.
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09.04.2022 10:55 Відповісти
Ви неймовірні. Велике дякую. Це був другий фронт. Ви перемогли. Слава Україні, Героям Слава.
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09.04.2022 10:36 Відповісти
Надо было всех шофёров отправить домой (можно пешком), а фуры конфисковать в фонд Украины
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09.04.2022 10:42 Відповісти
Спасибо Вам, за то, что делаете. Спасибо за то, что Вы настоящие Украинцы! Мы победим рашискую чуму и уничтожим эту нечисть! Слава Украине! Слава Героям живым и погибшим! Мы вместе, мы выживет, мы - победим!
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09.04.2022 10:44 Відповісти
А З 24.02 2022 НЕМОЖЛИВО БУЛО?!
ДИВИТИСЬ НА ГЕНОЦИД НАРОДУ УКРАЇНИ?!
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09.04.2022 10:45 Відповісти
Semeniuk Oleksandr

Яйця Зеленського - раптова знахідка

А шо за фетиш з яйцями Зеленського у його фанатів? Вони так радіють, що дорослий чоловік на головній посаді країни не обісрався, що одразу зрозуміло, що вони самі на то явно не сподівалися. А це значить, що прекрасно вони все розуміли в 2019-му, кого обирають. Просто хотілося прєкратіть вайну раком і жить в мірє с сасєдам.
І ще один нюанс - за весь час війни не бачив і не чув жодної похвали Порошенку від його прибічників, що той залишився в Києві у найскрутніші дні. Ніхто і сумнівів в тому не мав, просто. На відміну від.
А, за цією логікою ще невідомо у кого ті яйця виявилися міцнішими, у Зеленського з воєнізованою охороною чи у Марини Порошенко, наприклад. Чи Ірини Геращенко.

Пи.Си.: Колю Тіщєнка і Василя Вірастюка прошу зелених не пропонувати у якості альтернативи цим жінкам.
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09.04.2022 11:03 Відповісти
+5
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09.04.2022 11:08 Відповісти
А лісника трухіна мона ????
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09.04.2022 11:29 Відповісти
Ні, мона Юзіка лише...
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09.04.2022 13:39 Відповісти
Dyakuyu,Ukrainci !!!
Slava Nacii !
Povaga !!!
U zaxvati vid vas !!!
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09.04.2022 11:20 Відповісти
У когось ще є питання: чому українські Жінки- найкращі!!
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09.04.2022 11:34 Відповісти
гарна дівчина!
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09.04.2022 17:44 Відповісти
Так они вообще границу закрывают или типа фурам только запрет. Грузы будут возить польские фуры и что с того? Регистрацию сменят. Только полное эмбарго на торговлю.
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09.04.2022 12:32 Відповісти
Шарите
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09.04.2022 12:39 Відповісти
Заборона для вантажних автоперевезень - заборона для будь-яких російських та білоруських автотранспортним підприємств, що не дозволить їм перевозити вантажі, у тому числі транзитом. Проте це не стосується фармацевтичної, медичної, сільськогосподарської та харчової продукції, зокрема пшениці.
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09.04.2022 13:47 Відповісти
Откроют прокладки в другой стране и продолжат начатое. Рашку не просто так хотят назвать страной террористом.
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09.04.2022 15:11 Відповісти
На самом деле мы потеряли подобное с рашей еще в 14 году.... прошло 8 лет.
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09.04.2022 12:39 Відповісти
Торговля с кремлевским Абсолютным Злом - это и есть запредельное зло.
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09.04.2022 12:54 Відповісти
Всё равно надо им резать по дороге шины
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09.04.2022 12:57 Відповісти
Глибокий уклін мужнім дівчатам, хлопцям і всім, хто допоміг блокаді!! Ви герої!!! Перемога буде за нами!!! Слава Україні і українцям!!!
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09.04.2022 13:02 Відповісти
Передні колеса прострілювати потрібно цвяхомолотком. В бокову частину колес - ремонту не підлягає.
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09.04.2022 14:02 Відповісти
А це інструмент
https://www.dewalt.com/product/dcn693m1/20v-max-xr-cordless-metal-connecting-nailer-kit?tid=577001
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09.04.2022 14:06 Відповісти
Ну заборонили рос і белорусам возить. А європейці і далі возитимуть на своїх фурах в Росію?
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09.04.2022 14:29 Відповісти
браво!
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09.04.2022 14:36 Відповісти
При этом власти Грузии утверждают, что не способствуют фашистской России обходить санкции

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09.04.2022 14:47 Відповісти
Зеленський!

Терміново нагородити Наталлю Панченко!

Вона організувала найефективніші санкції проти рашки!
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09.04.2022 15:10 Відповісти
 
 