Нові санкції ЄС: До 16 квітня всі фури з РФ і Білорусі мають покинути територію Євросоюзу. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
До 16 квітня всі фури з Росії і Білорусі мають покинути територію Європейського Союзу.
Про це повідомила українська активістка, співорганізаторка блокади пунктів пропуску на польсько-білоруському кордоні Наталка Панченко, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо коротко, то до 16 квітня всі фури з росії і Білорусі змушені покинути територію Європейського Союзу. Більше подробиць завтра зранку, а поки Слава Україні! Дякуємо за увагу, Ваша Наталка Панченко і нереальні люди, які всі ці дні тримали фури голими руками. Рішення про п’ятий пакет санкцій ЄС проти росії уже офіційно опубліковано", - розповіла вона.
Вона зазначила, що сьогодні, 9 квітня, активісти знімають блокади з пунктів пропуску. Також активістка розповіла, що блокада пунктів пропуску проходила дуже важко: блокувальників закидували пітардами та вибуховими пакетами, їх оточували і намагалися побити, погрожували та ін.
Будь ласка, зачекайте...
Z 16.04. !!!
Smert' vorogam-moskalyam !!!
Если сумасшедший не угомонится, будет полный запрет на ввоз товаров.
ДИВИТИСЬ НА ГЕНОЦИД НАРОДУ УКРАЇНИ?!
Яйця Зеленського - раптова знахідка
А шо за фетиш з яйцями Зеленського у його фанатів? Вони так радіють, що дорослий чоловік на головній посаді країни не обісрався, що одразу зрозуміло, що вони самі на то явно не сподівалися. А це значить, що прекрасно вони все розуміли в 2019-му, кого обирають. Просто хотілося прєкратіть вайну раком і жить в мірє с сасєдам.
І ще один нюанс - за весь час війни не бачив і не чув жодної похвали Порошенку від його прибічників, що той залишився в Києві у найскрутніші дні. Ніхто і сумнівів в тому не мав, просто. На відміну від.
А, за цією логікою ще невідомо у кого ті яйця виявилися міцнішими, у Зеленського з воєнізованою охороною чи у Марини Порошенко, наприклад. Чи Ірини Геращенко.
Пи.Си.: Колю Тіщєнка і Василя Вірастюка прошу зелених не пропонувати у якості альтернативи цим жінкам.
Slava Nacii !
Povaga !!!
U zaxvati vid vas !!!
https://www.dewalt.com/product/dcn693m1/20v-max-xr-cordless-metal-connecting-nailer-kit?tid=577001
Терміново нагородити Наталлю Панченко!
Вона організувала найефективніші санкції проти рашки!