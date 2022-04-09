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З початку вторгнення РФ втратила від 15% до 20% бойової потужності, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,війна

Російські загарбники втратили від 15% до 20% бойової потужності з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Деякі підрозділи втратили здатність проводити наступальні дії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian із посиланням на високопоставленого представника міністерства оборони США.

"Ми бачили ознаки того, що деякі підрозділи буквально знищені у всіх сенсах", – сказав чиновник із Пентагону.

Водночас джерело повідомило, що РФ почала проводити мобілізацію деяких резервістів. Ймовірно, агресор розраховує зібрати та відправити в Україну ще приблизно 60 000 солдатів.

Також читайте: У Пентагоні підтвердили, що саме Росія завдала ракетного удару по вокзалу в Краматорську

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Підозрюю, що читачів така цифра не задовольнить. Але уявіть собі, що п'яти пальців на руці Вам відрізаоюли один, і то найважливіший. Скажімо, вказівний. Чи зможе рука працювати так, як до того? Тому якщо б вдалося відрізати кацапську кулаку ще хоча б один палець (40%), ударний кулак перестав би бути ударним остаточно.
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09.04.2022 10:23
+8
Для критичності потрібно ще 20 %,тоді і можна говорити зі сторони сили,але не про фейковий мир,а як мінімум про капітуляцію росії
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09.04.2022 10:23
+6
Обычно 20-30% достаточно для поражения. Исключение разве что для фашистских/тоталитарных режимов.

Щас х-ло судорожно пытается снова собрать орду и желающих что-то около нуля. А качество и того ниже. Эти уже выпрыгивают из танка при звуке взрыва неподалёку.
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09.04.2022 10:30
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Для критичності потрібно ще 20 %,тоді і можна говорити зі сторони сили,але не про фейковий мир,а як мінімум про капітуляцію росії
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09.04.2022 10:23 Відповісти
А когда наступает лимит при котором войско считается таким что больше не может вести наступление?
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09.04.2022 10:23 Відповісти
приблизно 30%
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09.04.2022 10:25 Відповісти
це тільки по окремим БТГ і може сягати до 50% вбитих та поранених. А ось по армії тут так не працює. Тут прийдеться поступово одне угрупування за іншим знищувати.
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09.04.2022 10:28 Відповісти
Обычно 20-30% достаточно для поражения. Исключение разве что для фашистских/тоталитарных режимов.

Щас х-ло судорожно пытается снова собрать орду и желающих что-то около нуля. А качество и того ниже. Эти уже выпрыгивают из танка при звуке взрыва неподалёку.
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09.04.2022 10:30 Відповісти
Муссолини бы уже обосрался, а русне - хоть 90% потерь это тупо на докомплектацию - главное шоб нквд было сзади.
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09.04.2022 10:34 Відповісти
На мордорських ресурах вже лунають численні заклики до примусової і тотальної мобілізації, а найбільш упороті пропонують цілком офіційно створити загороджувальні загони з кадирівців. Будемо сподіватися, що інстинкт самозбереження вати виявиться сильнішим за ТВ гіпноз.
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09.04.2022 10:49 Відповісти
пам.ятаєш шо там "храм" відкрили?
ну так от - вчора було жертвоприношення.
Кому?
- ну може й Яхве, почитай ст. заповіт так званий і зрозумієш шо проти Яхве(Ісуса), Сралін - тупо просто **********.
і я ж реально не звіжжу - це просто "там написано".
до речі, "богу" було смішно коли в 32-33-хх його просили допомогти... почуття гумору у нього присутнє. просто п..здєц яке збочене, що й бачимо у русні.
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09.04.2022 11:52 Відповісти
Для расийской армии нет такой цифры.Даже одного последнего орка с автоматом генералы пошлют в атаку.Такая стран
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09.04.2022 10:41 Відповісти
Підозрюю, що читачів така цифра не задовольнить. Але уявіть собі, що п'яти пальців на руці Вам відрізаоюли один, і то найважливіший. Скажімо, вказівний. Чи зможе рука працювати так, як до того? Тому якщо б вдалося відрізати кацапську кулаку ще хоча б один палець (40%), ударний кулак перестав би бути ударним остаточно.
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09.04.2022 10:23 Відповісти
Прочитайте на "Каспаров.Ру" чудова аналітика щодо технічного стану россійськоі арміі.
Ніякоі ідеологіі чи моралі, тільки огляд того, що мали, в якому воно було стані і з чим почали війну.

https://www.kasparov.ru/material.php?id=62500749676EC
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09.04.2022 10:39 Відповісти
Маю надію, що втрати можуть бути набагато більше
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09.04.2022 10:23 Відповісти
Сусіди обов'язково таким красивим моментом скористаються,та не будуть чекати відновлення обороноздатності
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09.04.2022 10:29 Відповісти
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09.04.2022 10:32 Відповісти
Нам нужна полная демилитаризации России,т.е. 100%.Иначе они через время опять полезут
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09.04.2022 10:36 Відповісти
Я так понял, что это и есть основная цель войны для условного "запада".

Изначальный план у них был таков:

-Если полезут войной, то удавить санкциями в течении нескольких лет. Санции снять в обмен на оружие масового поражения. Предполагалось что Украина потерпит быстрое поражение.

Но по ходу дела план несколько изменился. Украина устояла, а рашка быстро ослабла. Судя по-действиям запада они решили воспользоваться моментом и сильно ускорить демилитаризацию рашки. Не затягивая процесс на несколько лет.
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09.04.2022 10:52 Відповісти
Якщо подивитися на Маріуполь, Харків, Чернігів, то так, лише від 15-20% бойової потужності i втратила. Але в нас ще багато міст, яких можна на руїни перетворити, не кажучи про цивільних.
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09.04.2022 10:42 Відповісти
Та тю на вас.

Ви Арестовича послухайте. Він сам без допомоги ВСУ вже всю кацапскьку армію, сидячи в ОП перебив.

Більше того, пан Залужний без вказівок Арестовича, що дитя нерозумне. 😁

Арестович так і казав: "Це ми тут в ОПЗЄ герої, а не якісь там військові. Військові без нашого мудрого керівництва кроку зробити не можуть".
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09.04.2022 10:51 Відповісти
Semeniuk Oleksandr

Яйця Зеленського - раптова знахідка

А шо за фетиш з яйцями Зеленського у його фанатів? Вони так радіють, що дорослий чоловік на головній посаді країни не обісрався, що одразу зрозуміло, що вони самі на то явно не сподівалися. А це значить, що прекрасно вони все розуміли в 2019-му, кого обирають. Просто хотілося прєкратіть вайну раком і жить в мірє с сасєдам.
І ще один нюанс - за весь час війни не бачив і не чув жодної похвали Порошенку від його прибічників, що той залишився в Києві у найскрутніші дні. Ніхто і сумнівів в тому не мав, просто. На відміну від.
А, за цією логікою ще невідомо у кого ті яйця виявилися міцнішими, у Зеленського з воєнізованою охороною чи у Марини Порошенко, наприклад. Чи Ірини Геращенко.

Пи.Си.: Колю Тіщєнка і Василя Вірастюка прошу зелених не пропонувати у якості альтернативи цим жінкам.
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09.04.2022 11:04 Відповісти
Ну это опять слишком у "Запада" распространено превознесение боевых возможностей РФ.
Сколько там давали Украине? 96 часов потеря Киева, и неделю бои у Львова?
Вот как они оценивали армию РФ. Сейчас тоже самое.
Чепуши уже две недели не могут собрать ударные кулаки в зоне ООС.
Чтобы это сделать гонять с Дальнего Востока обезьян, вынуждены были бежать из 5 областей где раньше были. И всё это по причине потери 15-20 процентов? )) ага конечно...
Там минимум треть потеряна причём самая боеспособная и обученная на самой лучшей технике.
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09.04.2022 11:06 Відповісти
не п**ди...
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09.04.2022 11:34 Відповісти
Для того,щоб зрозуміти правда це чи ні,достатньо поритись в інтернеті і дізнатись,скільки боєздатних вояків та техніки у руських.Десь 15-20% ми і знищили.
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09.04.2022 11:14 Відповісти
Не потужності, а кількості, бо уся реальна потужність, яка у наявності у кацапів вже задіяна у війні
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09.04.2022 11:25 Відповісти
Якби 20% то орки б штурмували б лоб Київський напрям. Не менше 35-40%. По Київському напрямку.
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09.04.2022 12:36 Відповісти
 
 