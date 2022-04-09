З початку вторгнення РФ втратила від 15% до 20% бойової потужності, - Пентагон

Російські загарбники втратили від 15% до 20% бойової потужності з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Деякі підрозділи втратили здатність проводити наступальні дії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian із посиланням на високопоставленого представника міністерства оборони США.

Деякі підрозділи російської армії, які нещодавно відступили з-під Києва, вичерпали свої ресурси. Їхня бойова корисність сумнівна.

"Ми бачили ознаки того, що деякі підрозділи буквально знищені у всіх сенсах", – сказав чиновник із Пентагону.

Водночас джерело повідомило, що РФ почала проводити мобілізацію деяких резервістів. Ймовірно, агресор розраховує зібрати та відправити в Україну ще приблизно 60 000 солдатів.

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