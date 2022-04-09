З початку вторгнення РФ втратила від 15% до 20% бойової потужності, - Пентагон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники втратили від 15% до 20% бойової потужності з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Деякі підрозділи втратили здатність проводити наступальні дії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian із посиланням на високопоставленого представника міністерства оборони США.
"Ми бачили ознаки того, що деякі підрозділи буквально знищені у всіх сенсах", – сказав чиновник із Пентагону.
Водночас джерело повідомило, що РФ почала проводити мобілізацію деяких резервістів. Ймовірно, агресор розраховує зібрати та відправити в Україну ще приблизно 60 000 солдатів.
Топ коментарі
+13 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар09.04.2022 10:23
+8 Валентина Саюн
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+6 Verter_98
показати весь коментар09.04.2022 10:30
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Будь ласка, зачекайте...
Щас х-ло судорожно пытается снова собрать орду и желающих что-то около нуля. А качество и того ниже. Эти уже выпрыгивают из танка при звуке взрыва неподалёку.
ну так от - вчора було жертвоприношення.
Кому?
- ну може й Яхве, почитай ст. заповіт так званий і зрозумієш шо проти Яхве(Ісуса), Сралін - тупо просто **********.
і я ж реально не звіжжу - це просто "там написано".
до речі, "богу" було смішно коли в 32-33-хх його просили допомогти... почуття гумору у нього присутнє. просто п..здєц яке збочене, що й бачимо у русні.
Ніякоі ідеологіі чи моралі, тільки огляд того, що мали, в якому воно було стані і з чим почали війну.
https://www.kasparov.ru/material.php?id=62500749676EC
Изначальный план у них был таков:
-Если полезут войной, то удавить санкциями в течении нескольких лет. Санции снять в обмен на оружие масового поражения. Предполагалось что Украина потерпит быстрое поражение.
Но по ходу дела план несколько изменился. Украина устояла, а рашка быстро ослабла. Судя по-действиям запада они решили воспользоваться моментом и сильно ускорить демилитаризацию рашки. Не затягивая процесс на несколько лет.
Ви Арестовича послухайте. Він сам без допомоги ВСУ вже всю кацапскьку армію, сидячи в ОП перебив.
Більше того, пан Залужний без вказівок Арестовича, що дитя нерозумне. 😁
Арестович так і казав: "Це ми тут в ОПЗЄ герої, а не якісь там військові. Військові без нашого мудрого керівництва кроку зробити не можуть".
Яйця Зеленського - раптова знахідка
А шо за фетиш з яйцями Зеленського у його фанатів? Вони так радіють, що дорослий чоловік на головній посаді країни не обісрався, що одразу зрозуміло, що вони самі на то явно не сподівалися. А це значить, що прекрасно вони все розуміли в 2019-му, кого обирають. Просто хотілося прєкратіть вайну раком і жить в мірє с сасєдам.
І ще один нюанс - за весь час війни не бачив і не чув жодної похвали Порошенку від його прибічників, що той залишився в Києві у найскрутніші дні. Ніхто і сумнівів в тому не мав, просто. На відміну від.
А, за цією логікою ще невідомо у кого ті яйця виявилися міцнішими, у Зеленського з воєнізованою охороною чи у Марини Порошенко, наприклад. Чи Ірини Геращенко.
Пи.Си.: Колю Тіщєнка і Василя Вірастюка прошу зелених не пропонувати у якості альтернативи цим жінкам.
Сколько там давали Украине? 96 часов потеря Киева, и неделю бои у Львова?
Вот как они оценивали армию РФ. Сейчас тоже самое.
Чепуши уже две недели не могут собрать ударные кулаки в зоне ООС.
Чтобы это сделать гонять с Дальнего Востока обезьян, вынуждены были бежать из 5 областей где раньше были. И всё это по причине потери 15-20 процентов? )) ага конечно...
Там минимум треть потеряна причём самая боеспособная и обученная на самой лучшей технике.