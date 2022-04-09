Війська РФ намагаються обійти Ізюм, по Харкову завдано близько 50 ударів, - Синєгубов

Війська РФ продовжують злочинні обстріли Харкова. За добу окупанти завдали близько 50 ударів із артилерії, мінометів, танків та РСЗВ. Постраждала інфраструктура Салтівки, Холодної Гори, Олексіївки, ХТЗ.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, минулої доби росіяни інтенсивно обстрілювали Дергачі. Пошкоджені будівлі лікарні, амбулаторії, житлові будинки. Постраждалих немає.

"Складним залишається Ізюмський напрямок. Росіяни намагаються обійти Ізюм, позиції нашої армії і концентровано направити свої війська до Донецької та Луганської областей, чим посилити там військову присутність. Але завдяки нашим Збройним Силам України на цих територіях ворог дійсно щодня зазнає великих втрат техніки та живої сили", - пише Синєгубов.

"У цьому районі продовжуємо евакуаційні заходи, зокрема з Барвінкового та Лозової, оскільки прогнозуємо можливе зміщення театру бойових дій саме на ці населені пункти. З Балаклії вже виїхали 15 тисяч людей, залишається — близько 50 тисяч. З Барвінкового виїхали близько 3 тисяч, залишається - 1,5 тисячі осіб", - резюмує очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали 48 артударів по Харкову, 15 постраждалих, пошкоджено газопровід, - Синєгубов