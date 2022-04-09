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Війська РФ намагаються обійти Ізюм, по Харкову завдано близько 50 ударів, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

Війська РФ продовжують злочинні обстріли Харкова. За добу окупанти завдали близько 50 ударів із артилерії, мінометів, танків та РСЗВ. Постраждала інфраструктура Салтівки, Холодної Гори, Олексіївки, ХТЗ.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, минулої доби росіяни інтенсивно обстрілювали Дергачі. Пошкоджені будівлі лікарні, амбулаторії, житлові будинки. Постраждалих немає.

"Складним залишається Ізюмський напрямок. Росіяни намагаються обійти Ізюм, позиції нашої армії і концентровано направити свої війська до Донецької та Луганської областей, чим посилити там військову присутність. Але завдяки нашим Збройним Силам України на цих територіях ворог дійсно щодня зазнає  великих втрат техніки та живої сили", - пише Синєгубов.

"У цьому районі продовжуємо евакуаційні заходи, зокрема з Барвінкового та Лозової, оскільки прогнозуємо можливе зміщення театру бойових дій саме на ці населені пункти. З Балаклії вже виїхали 15 тисяч людей, залишається — близько 50 тисяч. З Барвінкового виїхали близько 3 тисяч, залишається - 1,5 тисячі осіб", - резюмує очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали 48 артударів по Харкову, 15 постраждалих, пошкоджено газопровід, - Синєгубов

Автор: Ірина Дашківська
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Аслан


@antiputler_news

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1 ч



!!! Внимане. Российский военнослужащий Бычков Алексей Александрович.
Педофил и насильник. Снимает на видео изнасилование детей и скидывает своим друзьям и сослуживцам.



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09.04.2022 10:36 Відповісти
Не жилец.
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09.04.2022 10:45 Відповісти
У всех рожи дегенератов!
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09.04.2022 15:42 Відповісти
На раісі це зветься "традиционные семейные ценности". Усі кацапи брехливі покидьки, генетичне біосміття. Тільки повна утилізація параші врятує світ.
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09.04.2022 18:12 Відповісти
А нашим опять удалось закрепится в самом Изюме?
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09.04.2022 11:01 Відповісти
Semeniuk Oleksandr

April 7 at 10:57 PM ·



Яйця Зеленського - раптова знахідка

А шо за фетиш з яйцями Зеленського у його фанатів? Вони так радіють, що дорослий чоловік на головній посаді країни не обісрався, що одразу зрозуміло, що вони самі на то явно не сподівалися. А це значить, що прекрасно вони все розуміли в 2019-му, кого обирають. Просто хотілося прєкратіть вайну раком і жить в мірє с сасєдам.
І ще один нюанс - за весь час війни не бачив і не чув жодної похвали Порошенку від його прибічників, що той залишився в Києві у найскрутніші дні. Ніхто і сумнівів в тому не мав, просто. На відміну від.
А, за цією логікою ще невідомо у кого ті яйця виявилися міцнішими, у Зеленського з воєнізованою охороною чи у Марини Порошенко, наприклад. Чи Ірини Геращенко.

Пи.Си.: Колю Тіщєнка і Василя Вірастюка прошу зелених не пропонувати у якості альтернативи цим жінкам.
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09.04.2022 11:02 Відповісти
Поцелуй их в ЖОПУ, за меня.
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09.04.2022 12:44 Відповісти
Раніше воно було просто "Найвеличнішим лідером **********", а зараз воно "Найвеличніший Боневтік" ...
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09.04.2022 13:36 Відповісти
зато не шмаркля
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09.04.2022 17:24 Відповісти
Изюм оставлен ЗСУ...
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09.04.2022 14:25 Відповісти
откуда инфа?
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09.04.2022 17:27 Відповісти
сьогодні зарегався щоб висрати це
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09.04.2022 19:32 Відповісти
Давно час на кожен обстріл цивільних об'єктів України завдати ударів по цивільних об'єктах росії!
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09.04.2022 16:18 Відповісти
Дома навіть і не здогадуються що хтось з їхніх сімей в ямках уже гниє. Думають що ті вже Київ взяли, о воно он що, лежать смердять.

https://twitter.com/UKRINFORM/status/1512719587497979906?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA

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09.04.2022 18:18 Відповісти
 
 