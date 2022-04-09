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ЄС вражений атакою Росії по вокзалу Краматорська: Воєнні злочини не мають залишатися безкарними

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

краматорськ

Європейський Союз глибоко вражений атакою Росії на залізничний вокзал Краматорська, внаслідок якої загинули понад п'ятдесят людей, а десятки інших були поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це було жорстоке, безладне бомбардування ні в чому не винних мирних жителів, зокрема багатьох дітей, які тікали, побоюючись нового нападу росіян на їхні будинки та країну. Ми сумуємо через жертви, і наші думки з їхніми сім'ями та українським народом", - зазначено у заяві представника Зовнішньої дипломатичної служби, поширеній у суботу у Брюсселі.

У ЄС також заявили, що винних у цьому воєнному злочині має бути притягнуто до відповідальності.

"Воєнні злочини не мають залишатися безкарними. ЄС підтримує заходи щодо забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права. Європейський Союз приголомшений тим, що ці серйозні порушення міжнародного гуманітарного права стають дедалі частішими. Звірства, скоєні російськими військами у Бучі, Бородянці та інших містах і селах, нещодавно звільнених українською армією від російської окупації, та жорстокий напад на Краматорський залізничний вокзал є частиною сумної тактики руйнування Кремля", - констатували в ЄС.

Окрім того, представник європейської дипломатії назвав неприйнятними "відверті спроби приховати відповідальність Росії за це та інші злочини за допомогою дезінформації та маніпуляцій зі ЗМІ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Пентагоні підтвердили, що саме Росія завдала ракетного удару по вокзалу в Краматорську

"ЄС високо оцінює силу, мужність та стійкість українського народу у протистоянні російській агресії і твердо солідарний із ним, що також продемонстрував у п'ятницю візит президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та високого представника Жозепа Борреля в Україну", - наголосив він.

Як зазначалося, зранку 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська. Внаслідок ракетного удару по вокзалу Краматорська 50 людей загинуло, з них п’ятеро - діти. Госпіталізовано 98 осіб. Пентагон підтвердив, що скинута на натовп на вокзалі у Краматорську ракета з комплексу "Точка У" була випущена росіянами.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Ну що, вразились та посумували? Тепер пора заплатити за кацапську нафту та газ.
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09.04.2022 10:49
+4
ЯКЩО ВИДАЄТЕ СЕБЕ ЗА МІСІЮ ГУМАННИХ, ТО ПЕРЕМІСТІТЬСЯ З БРЮССЕЛЮ У КИЇВ!
ПРИПИНІТЬ ЦИНІЗМ І БРЕХНЮ!
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09.04.2022 10:49
+2
це не воєнний злочин
це акт терроризму!!!!
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09.04.2022 11:05
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Ну що, вразились та посумували? Тепер пора заплатити за кацапську нафту та газ.
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09.04.2022 10:49 Відповісти
ЯКЩО ВИДАЄТЕ СЕБЕ ЗА МІСІЮ ГУМАННИХ, ТО ПЕРЕМІСТІТЬСЯ З БРЮССЕЛЮ У КИЇВ!
ПРИПИНІТЬ ЦИНІЗМ І БРЕХНЮ!
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09.04.2022 10:49 Відповісти
Брехня коштує дешевше, ніж реально допомага Україні, за яку ***** може напасти.
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09.04.2022 11:06 Відповісти
це не воєнний злочин
це акт терроризму!!!!
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09.04.2022 11:05 Відповісти
прощавай іхтіандр свиноцабачий...
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09.04.2022 11:50 Відповісти
ЄС вражений, але Шольцу мало нашої крові. Він заявив, що Німеччина не буде надсилати Україні танкі
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09.04.2022 11:20 Відповісти
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
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09.04.2022 11:24 Відповісти
Європа вражена це слова. А про діла сказала глава ЕП Мецола. Далі уривок з її слів, тобто те, що давно знали навіть в дитячому садку, що заради збагачення Європа є співучасником вбивсв
По словам Мецолы, Европа недостаточно быстро доставляет оборудование, финансовую или материально-техническую помощь Украине.

Также глава Европарламента также сказала, что Европа финансирует эту войну "прямо или косвенно" и должна взять на себя ответственность за то, что не приняла меры раньше, чтобы остановить агрессию РФ.

"Почему мы приютили Путина, его семью, олигархов и всех людей, которые его поддерживают в нашей Европе, продав им наши паспорта, наше гражданство? Позволив им спрятать свои деньги в наших странах. И мы должны убедиться, что это больше не повторится", - сказала она.
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09.04.2022 11:32 Відповісти
Да да. Вражені.. Вы еще пустили массу свинособак к себе в дом. В Берлине автопробеги устраивают с свастикой.
Не будьте вражені когда они начнут насиловать европейских женщин.
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09.04.2022 11:55 Відповісти
 
 